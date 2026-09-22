Большой кроссовер Roewe Jiayue 07 выходит на рынок с привлекательными ценами

Марка Roewe запустила в продажу новый гибридный SUV. Модель предложена в заднеприводном исполнении и с двумя вариантами батареи. Уже в базе паркетник имеет довольно внушительный список оборудования.

В виде концепта кроссовер Jiayue 07 принадлежащий концерну SAIC бренд Roewe представил в апреле текущего года, премьеру серийной версии провели в августе. В том же месяце в Китае начали принимать заявки, но лишь теперь раскрыты все характеристики и состав комплектаций и объявлены предварительные цены. Напомним также, что Jiayue – это отдельная новая серия Roewe, позже ее пополнят другие модели.

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Как ранее сообщали местные профильные СМИ, дизайн Roewe Jiayue 07 создан командой стилистов под руководством Йозефа Кабана, который перешел в SAIC пару лет назад. Прежде он трудился в различных подразделениях BMW и Volkswagen: в частности, Кабан отвечал за облик моделей Skoda и Audi, он также участвовал в создании гиперкара Bugatti Veyron и недолго проработал в Rolls-Royce.

У нового кроссовера гладкая панель спереди с «прорезями» по бокам, в нижней части переднего бампера есть активные заслонки. Паркетнику также достались полускрытые ручки дверей, фары и задние фонари сделали в виде единых плашек. Длина Roewe Jiayue 07 составляет 4900 мм, ширина – 1910 мм, высота – 1753 мм, колесная база – 2908 мм. Кроссоверу положены 19- или 20-дюймовые диски.

Несмотря на внушительные габариты Jiayue 07 – строго пятиместный. Объем багажника вместе с «подпольем» равен 915 л. В салоне – встроенный в переднюю панель приборный экран (8,88 дюйма) и «прилепленный» к панели дисплей мультимедийной системы (15,6 дюйма). Мультимедиа – на базе искусственного интеллекта. На тоннеле расположена площадка для беспроводной зарядки и ряд физических клавиш. У всех кресел есть подогрев и вентиляция, передние – еще и с массажером. Все это добро идет уже в базе. На старте продаж кроссовер также имеет встроенный в центральный подлокотник холодильник с ледогенератором и потолочный планшет для задних пассажиров (впоследствии это будут опции).

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Всего у модели три комплектации. В списке стандартного оборудования еще значится комплекс водительских ассистентов, в него входят лидар над лобовым стеклом, 11 наружных камер, 12 ультразвуковых радаров и один 4D-радар миллиметрового диапазона. Еще один «комплимент» для первых покупателей – более продвинутый автопилот Momenta R7 (затем он тоже станет доступен за доплату). Топовый Roewe Jiayue 07 – это также выдвижной столик с зеркалом перед передним пассажиром, как у лифтбека MG 07 (марка MG тоже принадлежит SAIC).

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Кроссовер представляет собой подзаряжаемый гибрид с 400-вольтовой архитектурой. Силовая установка включает работающий в режиме генератора бензиновый атмосферник 1.5 (98 л.с.) и расположенный на задней оси электромотор мощностью 220 л.с. Самый дешевый Roewe Jiayue 07 получил батарею емкостью 32,6 кВт*ч, в электрорежиме он проедет 220 км по циклу CLTC. У остальных двух версий аккумулятор на 44,2 кВт*ч, запас хода на электротяге – 320 км.



Roewe Jiayue 07 предварительно оценили в 137 800 – 152 800 юаней, что эквивалентно примерно 1,7 млн – 1,9 млн рублей по актуальному курсу. Это и так довольно привлекательные цены для большого кроссовера с подобным оснащением, но после запуска «живых» продаж Jiayue 07 наверняка окажется еще доступнее.