Roewe Jiayue 07: дизайн от бывшего стилиста BMW и VW, богатое оснащение, недорого

Марка Roewe представила большой гибридный кроссовер Jiayue 07. Как и положено в Китае, модель получила внушительный список оборудования, при этом ей обещаны привлекательные цены.

В виде концепта кроссовер Roewe Jiayue 07 дебютировал в апреле текущего года. Сертификат серийной версии внесли в базу Минпрома КНР в июне, тогда же сама марка показала товарный SUV. Теперь паркетник удостоен отдельной презентации, в рамках которой компания рассказала об оснащении новинки. Одновременно на родине открыли прием «слепых» заказов, то есть пока без объявления цен. Но при этом в Roewe официально сообщили о том, что стартовая цена кроссовера будет в районе 150 000 юаней (около 1,8 млн рублей по текущему курсу) – и это весьма неплохое предложение для большого паркетника с подобным списком оборудования. Отметим также, что Jiayue – это отдельная новая серия принадлежащей концерну SAIC марки, позже ее пополнят другие модели.

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Как сообщают китайские профильные СМИ, дизайн Roewe Jiayue 07 разработан командой стилистов под руководством Йозефа Кабана, который перешел в SAIC пару лет назад. Прежде он трудился в различных подразделениях BMW и Volkswagen: в частности, Кабан отвечал за облик моделей Skoda и Audi, он также участвовал в создании гиперкара Bugatti Veyron и недолго проработал в Rolls-Royce.

Среди особенностей внешности Jiayue 07 – гладкая панель спереди с «прорезями» по бокам, встроенные в нижнюю часть переднего бампера активные заслонки, полускрытые ручки дверей. Фары и задние фонари сделаны в виде единых плашек. Кроссовер также получил продвинутый автопилот Momenta R7 с лидаром над лобовым стеклом. К слову, аналогичный комплекс имеется у Cadillac XT5 второго поколения.

Длина Roewe Jiayue 07 равна 4900 мм, ширина – 1910 мм, высота в зависимости от исполнения – 1745 или 1753 мм, колесная база – 2908 мм. Предусмотрены 19- или 20-дюймовые диски. Несмотря на внушительные габариты паркетник строго пятиместный. Объем багажника вместе с «подпольем» — 915 литров.

В салоне – встроенный в переднюю панель приборный экран и «прилепленный» к панели крупный дисплей мультимедийной системы. Мультимедиа – на базе искусственного интеллекта. У задних пассажиров есть собственный, потолочный планшет. Перед передним пассажиром – выдвижной столик с зеркалом, как у электрического лифтбека MG 07 (марка MG тоже принадлежит SAIC).

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На тоннеле расположены площадка для беспроводной зарядки, ряд физических кнопок и круглые подстаканники. Встроенным в центральный подлокотник холодильником в Китае уже никого не удивишь, так что в Roewe придумали дополнительную фишку – ледогенератор. Кресла – с подогревом, вентиляцией и массажером. Передние сиденья и правое заднее кресло вдобавок имеют откидные подставки для ног.

Roewe Jiayue 07 – это подзаряжаемый гибрид. Силовая установка включает работающий в режиме генератора бензиновый атмосферник 1.5 (98 л.с.) и расположенный на задней оси электромотор мощностью 220 л.с. Кроссовер комплектуется батареей CATL емкостью 32,6 или 44,2 кВт*ч. Паркетник с младшим аккумулятором в электрорежиме проедет 220 км по циклу CLTC, со старшим – 320 км.

Полноценный запуск Roewe Jiayue 07 состоится чуть позже.