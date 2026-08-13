Roewe Jiayue 07: дизайн от бывшего стилиста BMW и VW, богатое оснащение, недорого

В виде концепта кроссовер Roewe Jiayue 07 дебютировал в апреле текущего года. Сертификат серийной версии внесли в базу Минпрома КНР в июне, тогда же сама марка показала товарный SUV. Теперь паркетник удостоен отдельной презентации, в рамках которой компания рассказала об оснащении новинки. Одновременно на родине открыли прием «слепых» заказов, то есть пока без объявления цен. Но при этом в Roewe официально сообщили о том, что стартовая цена кроссовера будет в районе 150 000 юаней (около 1,8 млн рублей по текущему курсу) – и это весьма неплохое предложение для большого паркетника с подобным списком оборудования. Отметим также, что Jiayue – это отдельная новая серия принадлежащей концерну SAIC марки, позже ее пополнят другие модели.
Как сообщают китайские профильные СМИ, дизайн Roewe Jiayue 07 разработан командой стилистов под руководством Йозефа Кабана, который перешел в SAIC пару лет назад. Прежде он трудился в различных подразделениях BMW и Volkswagen: в частности, Кабан отвечал за облик моделей Skoda и Audi, он также участвовал в создании гиперкара Bugatti Veyron и недолго проработал в Rolls-Royce.
Среди особенностей внешности Jiayue 07 – гладкая панель спереди с «прорезями» по бокам, встроенные в нижнюю часть переднего бампера активные заслонки, полускрытые ручки дверей. Фары и задние фонари сделаны в виде единых плашек. Кроссовер также получил продвинутый автопилот Momenta R7 с лидаром над лобовым стеклом. К слову, аналогичный комплекс имеется у Cadillac XT5 второго поколения.
Длина Roewe Jiayue 07 равна 4900 мм, ширина – 1910 мм, высота в зависимости от исполнения – 1745 или 1753 мм, колесная база – 2908 мм. Предусмотрены 19- или 20-дюймовые диски. Несмотря на внушительные габариты паркетник строго пятиместный. Объем багажника вместе с «подпольем» — 915 литров.
В салоне – встроенный в переднюю панель приборный экран и «прилепленный» к панели крупный дисплей мультимедийной системы. Мультимедиа – на базе искусственного интеллекта. У задних пассажиров есть собственный, потолочный планшет. Перед передним пассажиром – выдвижной столик с зеркалом, как у электрического лифтбека MG 07 (марка MG тоже принадлежит SAIC).
На тоннеле расположены площадка для беспроводной зарядки, ряд физических кнопок и круглые подстаканники. Встроенным в центральный подлокотник холодильником в Китае уже никого не удивишь, так что в Roewe придумали дополнительную фишку – ледогенератор. Кресла – с подогревом, вентиляцией и массажером. Передние сиденья и правое заднее кресло вдобавок имеют откидные подставки для ног.
Roewe Jiayue 07 – это подзаряжаемый гибрид. Силовая установка включает работающий в режиме генератора бензиновый атмосферник 1.5 (98 л.с.) и расположенный на задней оси электромотор мощностью 220 л.с. Кроссовер комплектуется батареей CATL емкостью 32,6 или 44,2 кВт*ч. Паркетник с младшим аккумулятором в электрорежиме проедет 220 км по циклу CLTC, со старшим – 320 км.
Полноценный запуск Roewe Jiayue 07 состоится чуть позже.
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