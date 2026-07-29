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Большой лифтбек MG 07 дебютировал в двух вариантах мощности

29.07.2026 1250 0 0
Большой лифтбек MG 07 дебютировал в двух вариантах мощности

На данный момент новая пятидверка марки MG доступна только в виде электрокара. Позже гамму должен пополнить подзаряжаемый гибрид.

Первые полноценные фирменные изображения лифтбека MG 07 были опубликованы в мае. В том же месяце в базу Минпрома КНР внесли сертификат новинки, благодаря которому мы узнали, что пятидверку предложат с гибридной или электрической установками. Ну а теперь в Китае провели презентацию модели, раскрыли состав комплектаций и объявили предварительные цены, местные дилеры начали принимать заказы. При этом MG 07 пока доступен только в виде электрокара, гибрид выйдет на рынок позже. Напомним также, что в актуальной гамме бренда (ныне он принадлежит SAIC) это уже второй лифтбек с «семеркой» в названии. С 2023 года в Китае выпускают чисто бензиновую модель MG 7.

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Длина нового лифтбека равна 4886 мм, ширина – 1900 мм, высота – 1478 мм, колесная база – 2825 мм. Таким образом, MG 07 всего на 2 мм длиннее «углеводородной» модели, а вот по размеру колесной базы (2778 мм) последняя заметно уступает новинке. Объем багажника свежего лифтбека – 697 литров (вместе с подпольем) против 375 литров у старой «семерки». Под крышкой капота электроверсии есть дополнительный отсек на 168 литров.

MG 07 получил эффектную внешность. У лифтбека С-образные фары, безрамочные двери с полускрытыми ручками, стеклянная крыша и монофонарь. В нижней части переднего бампера есть активные заслонки. Все версии, за исключением базовой, также имеют автопилот от Momenta с лидаром над лобовым стеклом и подъемный спойлер на багажной двери. Предусмотрены 18- или 19-дюймовые колеса.

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В салоне – раздельные экраны приборки (8,88 дюйма) и мультимедийной системы (15,6 дюйма). В списке стандартного оборудования MG 07 также значатся: подогрев, вентиляция и массажер передних сидений, атмосферная подсветка (256 цветов), беспроводная зарядка для смартфона, двухзонный климат-контроль. Среди опций – выдвижной столик с зеркалом для переднего пассажира, подогрев, вентиляция и массажер задних сидений, встроенный в багажник холодильник.

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Всего у электрического MG 07 пять комплектаций. Три из них имеют 400-вольтовую архитектуру, 239-сильный электромотор на передней оси и батарею емкостью 67 кВт*ч. Самый дешевый лифтбек, тот, что без лидара, еще и самый дальнобойный – он проедет 650 км по циклу CLTC. Запас хода машин с автопилотом – 610 км. Вне зависимости от комплектации 239-сильный MG 07 разгоняется с 0 до 100 км/ч за 6,9 секунды.

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Предтоповая и самая роскошная пятидверки – это 800-вольтовая архитектура, 320-сильный электромотор (тоже спереди) и батарея от CATL емкостью 91 кВт*ч. Запас хода – 845 км. Первую «сотню» эти версии наберут за 5,9 секунды.

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Новый лифтбек MG 07 с 239-сильным мотором предварительно оценили в 125 900 – 145 900 юаней (около 1,5 млн – 1,7 млн рублей по текущему курсу), 320-сильная пятидверка обойдется в 158 900 – 168 900 юаней (1,86 млн – 1,98 млн рублей). После запуска «живых» продаж реальные цены, вероятно, окажутся ниже.

Китай авторынок электромобиль новинки лифтбек MG MG 07

 

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