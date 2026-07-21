Эффектный лифтбек MG 07 предложат с несколькими вариантами начинки

Марка MG готовится вывести на рынок новую пятидверку с индексом 07. Модель будет доступна с гибридной или полностью электрической установками. Ей также обещано довольно богатое оснащение.

Внешность модели MG 07 раскрыли на официальных изображениях в мае текущего года, и в том же месяце в базе Минпрома КНР появился сертификат новинки. А недавно бренд, который ныне входит в состав концерна SAIC, рассекретил интерьер свежей «семерки» и представил ее китайским журналистам. Наконец, модель обзавелась собственной страницей на местном потребительском сайте марки. Ну и еще озвучена дата старта приема заказов – 29 июля.

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Как и предполагалось, MG 07 является лифтбеком, хотя китайцы и зовут автомобиль седаном. Причем в гамме бренда это уже вторая пятидверка с «семеркой» в названии. Так, с 2023 года в Поднебесной продают чисто бензиновый лифтбек MG 7. Новая же модель электрифицирована.

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В основе MG 07 лежит платформа «NEV следующего поколения» от SAIC. Длина новой «семерки» равна 4886 мм, ширина – 1900 мм, высота – 1478 мм, колесная база – 2825 мм. Таким образом, MG 07 всего на 2 мм длиннее прежнего лифтбека MG 7, а вот по размеру колесной базы (2778 мм) последний заметно уступает новинке. Объем багажника новой пятидверки – 697 литров (вместе с подпольем) против 375 литров у старой «семерки».

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Свежий лифтбек получил эффектный облик. MG 07 имеет С-образные фары, монофонарь, безрамочные двери с полускрытыми ручками и стеклянную крышу. В нижней части переднего бампера есть активные заслонки, а на багажной двери – подъемный спойлер. Для новинки заявлены 18- или 19-дюймовые диски. Кроме того, есть автопилот от компании Momenta с лидаром над лобовым стеклом.

В салоне перед водителем расположен приборный экран на 8,88 дюйма, по центру установлен планшет мультимедийной системы диагональю 15,6 дюйма. Мультимедиа – на базе искусственного интеллекта.

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MG 07 также достались трехспицевый руль и двухэтажный центральный тоннель, в верхней части которого находятся площадка для беспроводной зарядки, ряд физических клавиш и неприкрытые подстаканники. За управление трансмиссией отвечает подрулевой рычажок. Для переднего пассажира предусмотрен выдвижной столик с зеркалом. В списке оборудования еще значатся подогрев, вентиляция и массажер кресел, аудиосистема с 21 динамиком. А в багажное отделение может быть встроен холодильник.

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Новый лифтбек будет доступен с гибридной или полностью электрической установками. При этом сама марка пока продвигает «электричку». Такой MG 07, как ожидается, предложат в двух модификациях, обе – заднеприводные. Базовый электрокар – это, по предварительным данным, 400-вольтовая архитектура и 239-сильный двигатель. Более дорогая «электричка» имеет уже 800-вольтовую систему и 320-сильный мотор. К слову, у электроверсии спереди под капотом есть дополнительный отсек на 168 литров. Про гибрид известно то, что его установка включает бензиновый атмосферник 1.5 (112 л.с.) и 207-сильный электромотор.

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Больше подробностей о лифтбеке MG 07 должно появиться на следующей неделе. Между тем марка также готовит новые хэтчбек и кроссовер для Европы: эти модели пока представлены в виде концептов.