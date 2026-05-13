Лифтбек ×

Эффектный MG 07: новые фото и первые характеристики

13.05.2026 130 0 0
Эффектный MG 07: новые фото и первые характеристики

Марка MG готовится к запуску новой флагманской легковушки. Модель будет доступна с гибридной или полностью электрической установками.

Первые полноценные изображения MG 07 были опубликованы на прошлой неделе. Следом в свежем каталоге Минпрома КНР обнаружился сертификат новинки. Ну а теперь сам бренд, который ныне входит в состав концерна SAIC, поделился дополнительными картинками. Китайские профильные медиа считают новинку седаном, но мы не удивимся, если у модели пятидверный кузов. Напомним также, что в актуальной гамме марки уже есть лифтбек MG 7 – без нуля в названии. Это чисто бензиновая модель, которая вышла на рынок Поднебесной в 2023 году. Новая же «семерка» электрифицирована.

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Как сообщалось ранее, в основе MG 07 лежит платформа «NEV следующего поколения» от концерна SAIC (ему принадлежит бренд MG). Длина модели равна 4886 мм, ширина – 1900 мм, высота в зависимости от исполнения – 1478 или 1485 мм, расстояние между осями – 2825 мм. Таким образом, MG 07 всего на 2 мм длиннее прежнего лифтбека MG 7, а вот по размеру колесной базы (2778 мм) последний заметно уступает новинке.

Объявленный новым флагманом MG 07 получил довольно эффектный дизайн. Среди особенностей внешности – кузов а-ля фастбек, С-образные фары, полускрытые ручки дверей и монофонарь. На сертификационных снимках еще видно, что на корме может быть подъемный спойлер. Для модели заявлены 18- или 19-дюймовые колеса. Кроме того, предусмотрен автопилот от компании Momenta с лидаром над лобовым стеклом.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Интерьер производитель все еще не продемонстрировал, но тестовые образцы уже попадались фотошпионам. Внутри – крупный отдельно стоящий планшет мультимедийной системы, тогда как «просто» MG 7 имеет табло.

MG 07 предложат в виде подзаряжаемого гибрида или полноценного электрокара. Первая модификация – это бензиновый атмосферник 1.5 мощностью 112 л.с. и 207-сильный электромотор. Полностью «зеленому» варианту достался 239-сильный двигатель. На какой оси расположены электромоторы – пока неизвестно. Информации о батареях тоже еще нет.

MG 07 на сертификационных снимках
MG 07 на сертификационных снимках
1 / 3
MG 07 на сертификационных снимках
MG 07 на сертификационных снимках
2 / 3
MG 07 на сертификационных снимках
MG 07 на сертификационных снимках
3 / 3

На китайский рынок MG 07 выйдет в этом году. Местные СМИ предполагают, что новинка будет стоить где-то от 150 000 юаней (около 1,6 млн рублей по текущему курсу).

седан Китай авторынок электромобиль новинки гибридные авто лифтбек MG MG 07

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Интервью Бывший советник Бу Андерссона о нашем автопроме: на стратега надейся, но и сам не плошай! В России разработана новая концепция развития автопрома, которая в настоящий момент находится на утверждении в правительстве РФ. Именно об этом, о проблемах автопрома и о поиске путей их реш... 584 4 0 13.05.2026
Статьи / Колёсная база Как проверить систему охлаждения, чтобы избежать перегрева летом Зима проверяет систему охлаждения на прочность, а весна – на внимательность владельца. Перепады температур, реагенты и возраст жидкости делают своё дело. Если игнорировать проверку, летом мо... 171 0 0 13.05.2026
Статьи / Мнение без фильтров Уже не смешно: почему европейские автомобили превратились в китайские Ещё совсем недавно шутить над китайскими автомобилями было так же естественно, как ругать погоду в ноябре. Легко, забавно и всегда найдётся компания единомышленников. Кто-то смеялся над стра... 945 12 1 11.05.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Работяга против клерка: сравнительный тест Huanghai N7 и JAC T9 Пикапы на российском рынке всегда были экзотикой, но после ухода привычных нам автомобильных марок популярность лёгких грузовичков резко выросла. Так, в 2025 году в России продали около 22 т... 33448 8 2 17.04.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Назад в будущее, вперед в прошлое: опыт владения Toyota Land Cruiser 70 О том, что японцы выпускают древний 70-й «крузак» уже 42 года без существенных изменений, знают многие. О том, что такой можно заказать, привезти и купить, помнят не все. Однако мы нашли нас... 11398 4 2 12.03.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Снаружи прежний, внутри другой: тест-драйв обновлённого Haval Jolion Haval Jolion уже несколько лет подряд – самый популярный кроссовер иностранного бренда в России. Очередное обновление, как заявляет производитель, призвано не только сохранить его актуальнос... 8811 0 0 01.05.2026
Обсуждаемое
12 Уже не смешно: почему европейские автомобили превратились в китайские
7 Хачироку с привкусом Subaru: опыт владения Toyota GR86
7 Мощный мотор, новая муфта и немного Coffee: тест-драйв обновлённого Ha...
Новые комментарии
Change privacy settings