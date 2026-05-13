Эффектный MG 07: новые фото и первые характеристики

Первые полноценные изображения MG 07 были опубликованы на прошлой неделе. Следом в свежем каталоге Минпрома КНР обнаружился сертификат новинки. Ну а теперь сам бренд, который ныне входит в состав концерна SAIC, поделился дополнительными картинками. Китайские профильные медиа считают новинку седаном, но мы не удивимся, если у модели пятидверный кузов. Напомним также, что в актуальной гамме марки уже есть лифтбек MG 7 – без нуля в названии. Это чисто бензиновая модель, которая вышла на рынок Поднебесной в 2023 году. Новая же «семерка» электрифицирована.

Как сообщалось ранее, в основе MG 07 лежит платформа «NEV следующего поколения» от концерна SAIC (ему принадлежит бренд MG). Длина модели равна 4886 мм, ширина – 1900 мм, высота в зависимости от исполнения – 1478 или 1485 мм, расстояние между осями – 2825 мм. Таким образом, MG 07 всего на 2 мм длиннее прежнего лифтбека MG 7, а вот по размеру колесной базы (2778 мм) последний заметно уступает новинке.

Объявленный новым флагманом MG 07 получил довольно эффектный дизайн. Среди особенностей внешности – кузов а-ля фастбек, С-образные фары, полускрытые ручки дверей и монофонарь. На сертификационных снимках еще видно, что на корме может быть подъемный спойлер. Для модели заявлены 18- или 19-дюймовые колеса. Кроме того, предусмотрен автопилот от компании Momenta с лидаром над лобовым стеклом.

Интерьер производитель все еще не продемонстрировал, но тестовые образцы уже попадались фотошпионам. Внутри – крупный отдельно стоящий планшет мультимедийной системы, тогда как «просто» MG 7 имеет табло.

MG 07 предложат в виде подзаряжаемого гибрида или полноценного электрокара. Первая модификация – это бензиновый атмосферник 1.5 мощностью 112 л.с. и 207-сильный электромотор. Полностью «зеленому» варианту достался 239-сильный двигатель. На какой оси расположены электромоторы – пока неизвестно. Информации о батареях тоже еще нет.

MG 07 на сертификационных снимках

На китайский рынок MG 07 выйдет в этом году. Местные СМИ предполагают, что новинка будет стоить где-то от 150 000 юаней (около 1,6 млн рублей по текущему курсу).