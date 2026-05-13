Stellantis едет в будущее на «китайцах»: Maserati может породниться с Maextro

Корпорация Stellantis ведёт переговоры с Huawei и JAC на предмет сотрудничества с их весьма успешным совместным брендом Maextro, выпускающим люксовые автомобили в сегменте NEV (электромобили и plug-in гибриды). Одна из будущих новых моделей Maextro может отправиться на экспорт под маркой Maserati.

Ещё при прошлом гендиректоре Карлосе Таваресе корпорация Stellantis сумела заключить весьма выгодное для себя сотрудничество с китайской компанией Leapmotor, взяв под контроль весь её бизнес за пределами Китая. На платформе Leapmotor скоро появится новый компактный кроссовер Opel, причём собирать его будут в Испании, а не в Китае, чтобы не платить ввозные пошлины в Евросоюзе. Другие массовые бренды Stellantis тоже, скорее всего, частично переберутся на платформы Leapmotor, так как эти платформы более современные и дешёвые, чем те, что разработаны внутри Stellantis.

Нынешний гендиректор Stellantis Антонио Филоса хочет мультиплицировать успешный опыт сотрудничества с Leapmotor, чтобы с помощью новых коллабораций с китайскими компаниями вытащить из болота другие принадлежащие Stellantis бренды, в том числе люксовые. На этой неделе западные деловые СМИ сообщили о том, что Stellantis ведёт интенсивные переговоры с корпорацией Dongfeng по поводу возможного взаимовыгодного сотрудничества, но подробностей об этих переговорах пока нет.

В свою очередь китайские СМИ (в частности CnEVPost) сообщили о весьма плодотворных переговорах между Stellantis, Huawei и JAC. Напомним, что Huawei и JAC уже сотрудничают в рамках альянса HIMA (Harmony Intelligent Mobility Alliance): в 2024 году они запустили совместный бренд Maextro, его дебютной моделью стал ныне очень востребованный в Китае представительский седан Maextro S800, а второй моделью будет роскошный минивэн Maextro V800.

По данным инсайдеров, потенциальная сделка между Stellantis, Huawei и JAC предусматривает быструю разработку новой модели, которая может быть запущена в производство уже во второй половине следующего года одновременно под двумя марками — Maextro и Maserati. Версия Maextro будет продаваться в Китае, а на внешние рынки пойдёт машина с эмблемами Maserati. Инжиниринг и производство будут китайскими, а Maserati поможет с дизайном и продвижением. Сделка ещё не заключена, но разработка совместной модели, по слухам, уже идёт. Схема, в общем-то, не новая и очень эффективная, за исключением некоторых имиджевых издержек для Maserati.

Впрочем, если выбирать между медленной смертью и имиджевыми издержками, то лучше потерпеть издержки. Стратегия развития Maserati за последние десять лет кардинально менялась несколько раз и в итоге зашла в тупик из-за завышенных ожиданий от электромобилей. В 2024 году Maserati распрощалась сразу с тремя бензиновыми моделями — Ghibli, Levante и Quattroporte, а их электрические преемники были отменены как бесперспективные. В связи с этим неудивительно, что глобальные продажи Maserati в прошлом году сократились на 24,4% до 11 127 автомобилей. Из-за больших убытков на фоне краха электромобильной стратегии у Stellantis сейчас нет ресурсов для возрождения Maserati — легендарную марку нужно либо продавать, либо подложить под неё китайскую основу. Судя по всему, ставка сделана на второй вариант — посмотрим, что из этого выйдет.

