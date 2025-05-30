Трепещи, Maybach: на рынок выходит роскошный седан Maextro S800 от Huawei и JAC

Представительский полноприводный седан Maextro S800 — это главная на сегодняшний день витрина технологический достижений китайского IT-гиганта Huawei как автопроизводителя. При этом Maextro S800 оказался заметно дешевле, чем ожидалось, на китайском рынке он предложен с чисто электрической и двумя plug-in гибридными силовыми установками на выбор.

Maextro — это четвёртый, но далеко не последний дочерний автомобильный бренд Huawei, запущенный в прошлом году совместно с компанией JAC в рамках альянса HIMA (Harmony Intelligent Mobility Alliance). Три предыдущих бренда HIMA — это AITO (совместное детище Huawei и Seres), Luxeed (Huawei и Chery) и Stelato (Huawei и BAIC). Maextro — самый престижный бренд из существующих четырёх, а его дебютная модель, представительский седан S800, метит в высший эшелон китайского авторынка. Его главные конкуренты местного происхождения — это Yangwang U7 и Nio ET9.

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Габаритная длина Maextro S800 — 5480 мм, ширина — 2000 мм, высота — 1542 мм, колёсная база — 3370 мм. В основе представительского седана лежит оригинальная платформа с 800-вольтовой архитектурой для всех версий. В стандартное оснащение входят полноуправляемое шасси и регулируемая по высоте адаптивная пневмоподвеска: передняя — на двойных поперечных рычагах, задняя — многорычажная. Мощные дисковые тормоза поставляет Brembo, штатные колёса — 20- либо 21-дюймовые.

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Заявленная жёсткость кузова на кручение выше, чем у многих суперкаров, — 53 300 Нм/градус, коэффициент аэродинамического сопротивления с х = 0,219. В декоре снаружи и внутри кузова широко используются светодиоды, имитирующие звёзды, — они есть в фарах, фонарях и даже дверных ручках. Вместо традиционных наружных зеркал могут быть установлены камеры. За работу электронных ассистентов водителя, входящих в комплекс Huawei ADS 4, отвечают интегрированные в кузов 32 органа искусственного зрения, в том числе четыре лидара.

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Салон Maextro S800 щедро напичкан новейшей электроникой от Huawei — одна только 2920-ваттная аудиосистема Huawei Sound Ultimate насчитывает 43 громкоговорителя! Голого пластика в салоне практически нет, в отделке широко используются натуральные кожа, замша, дерево, хрусталь и полированный алюминий. Передняя панель накрыта гигантским трёхэкранным табло, при этом есть ещё проекционный 76-дюймовый экран дополненной реальности на лобовом стекле и электронное зеркало заднего вида. Климат-контроль — 4-зонный. Все кресла, разумеется, оснащены большим количеством регулировок, подогревом, вентиляцией и массажёрами.

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Для пассажиров второго ряда предусмотрен холодильник, способный поддерживать заданную температура в диапазоне от -6 до +50 °C. В потолок вмонтирован опускающийся киноэкран для задних пассажиров, он же выполняет роль перегородки между передней (водительской) и задней частями салона. Объём багажника в зависимости от модификации составляет 438 либо 445 л, у электрических версий спереди есть дополнительный багажник объёмом 62 л.

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Электрическая версия Maextro S800 — двухмоторная: передний электромотор выдаёт 160 кВт (218 л.с.) и 277 Нм, задний — 230 кВт (318 л.с.) и 396 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 4,3-4,5 с в зависимости от оснащения, максимальная скорость ограничена на отметке 210 км/ч. Ёмкость батареи — 97 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — от 650 до 702 км (здесь и далее по циклу CLTC). Снаряженная масса — 2604-2685 кг.

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У plug-in гибридных версий Maextro S800 спереди под капотом установлен 1,5-литровый бензиновый тубромотор мощностью 170 л.с., который механически не связан с колёсами, работает в режиме генератора и заряжает тяговую батарею ёмкостью 65 кВт·ч. Электромоторов у базового гибрида два, передний выдаёт 160 кВт (218 л.с.) и 208 Нм, задний — 230 кВт (318 л.с.) и 396 Нм, разгон до «сотни» занимает 4,9 с, максимальная скорость ограничена на отметке 200 км/ч. Запас хода на одной зарядке без включения ДВС составляет 400 км, в гибридном режиме с полностью заправленным бензобаком (50 л) — 1333 км.

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Старшая гибридная версия имеет три электромотора: одни установлен на передней оси и выдаёт 160 кВт (218 л.с.) и 208 Нм, а два задних электромотора в сумме выдают 475 кВт (646 л.с.) и 510 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 4,6-4,7 с, максимальная скорость ограничена на отметке 200 км/ч, запас хода на одной зарядке без включения ДВС — 340-365 км, в гибридном режиме — 1155-1200 км. Весят гибридные версии от 2770 до 2851 кг.

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На момент анонса в прошлом году ожидалось, что Maextro S800 будет стоить от 1 млн до 1,5 млн юаней, на деле получилось значительно дешевле: от 708 000 до 1 018 000 юаней (от 7,7 млн до 11,1 млн рублей в переводе по текущему курсу), причём в «базе» электрическая и гибридная версии стоят одинаково. Ясно, что цены выбирались с прицелом на эффективную борьбу с вышеупомянутыми китайскими конкурентами, а вот импортный Mercedes-Maybach S-класса стоит в Китае гораздо дороже — от 1 468 000 до 3 327 000 юаней (от 16 млн до 36,2 млн рублей) без учёта опций. Первые экземпляры Maextro S800 будут отгружены клиентам в августе этого года.