Роскошный седан Yangwang U7 от BYD: электромобиль и гибрид с оппозитным мотором

Лакшери-бренд Yangwang, принадлежащий компании BYD, запустил в продажу свою третью модель — представительский седан U7 с 1306-сильной четырёхмоторной силовой установкой, которая может быть дополнена 2,0-литровым оппозитным бензиновым двигателем в качестве бортового генератора.

Бренд Yangwang был запущен в ноябре 2022 года, его название в переводе с латинизированного китайского на русский означает «смотреть наверх» и подчёркивает высший статус Yangwang в иерархии дочерних марок BYD. Через год после запуска бренда в продажу поступила его дебютная модель — большой гибридный кроссовер Yangwang U8, в прошлом году на рынок вышел электрический суперкар Yangwang U9. Третья модель — седан Yangwang U7 — был впервые засвечен ещё в начале прошлого года, но только сегодня в Китае начались его продажи.

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

Седан Yangwang U7 примерно в два с половиной раза дешевле суперкара Yangwang U9, но при этом позаимствовал у последнего электрическую силовую установку и многие элементы полноуправляемого шасси с активной электрогидравлической подвеской (передняя — на двойных поперечных рычагах, задняя — многорычажная), позволяющей солидному представительскому автомобилю танцевать на парковке. В свою очередь четыре электромотора с независимым управлением обеспечивают трюки типа танковый разворот на месте и езду по диагонали, то есть пижонам машина должна понравиться, хотя дизайн, прямо скажем, на любителя.

Максимальная совокупная отдача четырёх электромоторов — 960 кВт (1306 л.с.) и 1680 Нм, любая версия Yangwang U7 может разогнаться до 100 км/ч за 2,9 с, максимальная скорость ограничена на отметке 270 км/ч. Чисто электрическая версия U7 EV оснащена батареей ёмкостью 135,5 кВт·ч, позволяющей проехать на одной зарядке 720 км по циклу CLTC, максимальная мощность зарядки — 500 кВт.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

У plug-in гибридного Yangwang U7 PHEV спереди под капотом установлен 2,0-литровый 4-цилиндровый оппозитный бензиновый турбомотор собственной разработки BYD, его мощность — 245 л.с. ДВС механически не связан с колёсами, работает в режиме генератора и заряжает тяговую батарею ёмкостью 52,4 кВт·ч. Максимальная мощность зарядки этой батареи — 230 кВт, полного заряда хватает на 200 км пробега без включения ДВС, а в гибридном режиме с полностью заправленным баком (60 л) седан может проехать 1000 км.

Электрическая и гибридная версии немного отличаются размерами и оформлением светотехники, у гибрида вдобавок выпирают рёбра на капоте. Габаритная длина электрического Yangwang U7 — 5265 мм, ширина — 1998 мм, высота — 1517 мм, колёсная база — 3160 мм. Габаритная длина версии PHEV — 5360 мм, ширина — 2000 мм, высота — 1515 мм, колёсная база — 3200 мм.

Утверждается, что у обеих версий с х составляет 0,195 (вероятно, с камерами вместо традиционных зеркал), в крышку багажника встроен выдвижной активный спойлер. Штатный размер шин — 275/40 R 21. Карбон-керамические дисковые тормоза входят в стандартное оснащение. Снаряженная масса электрической версии — 3095 кг, гибридной — 3223 кг.

1 / 7 2 / 7 3 / 7 4 / 7 5 / 7 6 / 7 7 / 7

Салон Yangwang U7, понятное дело, нашпигован по полной программе, есть 5- и 4-местная конфигурации, в оснащение входят очень комфортные кресла с огромным количеством регулировок и массажёрами, мощная аудиосистема Dynaudio (23 динамика) и полный набор электронных ассистентов водителя, вплоть до автопилота второго уровня.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Минимальная цена Yangwang U7 в Китае независимо от типа силовой установки составляет 628 000 юаней (7,24 млн рублей в переводе по текущему курсу). Главными конкурентами Yangwang U7 на китайском рынке будут представительский седан Nio ET9, который стоит от 788 000 юаней (9,08 млн рублей), и ещё не вышедший на рынок Maextro S800 от Huawei и JAC.

По данным ресурса CnEVPost с начала выхода на рынок в ноябре 2023 года до конца февраля 2025 года марка Yangwang сумела реализовать в Китае 9846 автомобилей, то есть пока её коммерческие успехи относительно скромны.

