Yangwang в Пекине: хардкорная версия внедорожника U8 и 1306-сильный седан U7

Компания BYD запустила лакшери-бренд Yangwang в ноябре 2022 года, его название в переводе с латинизированного китайского на русский означает «смотреть наверх» и подчёркивает высший статус Yangwang в иерархии дочерних марок BYD. Первой моделью Yangwang стал большой рамный внедорожник U8, он вышел на рынок осенью прошлого года и продаётся весьма недурно с учётом драконовского ценника в 1 098 000 юаней (13,9 млн рублей в переводе по текущему курсу): в первом квартале 2024 года, по данным CAAM, в Китае реализовано 3522 экземпляра этой модели.

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Версия Yangwang U8, предназначенная для тяжёлого бездорожья, была заявлена ещё в прошлом году во время премьеры этой модели, а на Пекинском автосалоне её показали живьём и запустили в продажу с тем же ценником в 1 098 000 юаней, что у стандартной версии.



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Особенности версии Off-road Master Edition — это шноркель, позволивший увеличить глубину преодолеваемого брода с 1000 до 1400 мм, «зубастые» шины на 20-дюймовых колёса (у стандартной версии — 22-дюймовые), дополнительный багажник на крыше, опциональный квадрокоптер-разведчик для осмотра местности, системы спутниковой связи и ночного видения. Комплектация немного упрощена по сравнению со стандартной версией: например, нет люка в крыше, мониторов для задних пассажиров и части дорожных электронных ассистентов водителя.



Yangwang U8 Off-road Master Edition

Силовая установка у Yangwang U8 Off-road Master Edition стандартная, plug-in гибридная типа range extender: 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 272 л.с. механически не связан с колёсами, а работает в режиме генератора и заряжает батарею ёмкостью 49,05 кВт·ч, от которой питаются четыре тяговых электродвигателя (по одному на каждое колесо), их максимальная совокупная отдача — 1197 л.с. и 1280 Нм. Из-за более агрессивных шин Yangwang U8 Off-road Master Edition имеет меньшую дальнобойность по сравнению со стандартной версией: запас хода на электротяге уменьшился с 180 до 120 км по циклу CLTC, в гибридном режиме запас хода «усох» ﻿с 1000 до 780 км (ёмкость топливного бака — 75 л). Время разгона до 100 км/ч увеличилось с 3,6 до 3,9 с, максимальная скорость снизилась с 200 до 190 км/ч.

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Габаритная длина Yangwang U8 Off-road Master Edition составляет 5325 мм, ширина — 2095 мм, высота — 1940 мм, колёсная база — 3050 мм, дорожный просвет в стандартном положении регулируемой пневмоподвески — 285 мм, угол въезда — 37,5 градуса, угол съезда — 38 градусов, угол рампы — 26,5 градуса. Снаряженная масса — 3490 кг, допустимая масса буксируемого прицепа — 2,5 т.



Yangwang U8 Off-road Master Edition, Yangwang U7 и Yangwang U9

Второй моделью Yangwang стал четырёхмоторный электрический суперкар U9 мощностью 1306 л.с., он поступил в продажу в феврале, а третьим в гамме будет большой седан U7 с силовой установкой, позаимствованной у суперкара. На Пекинском автосалоне состоялся первый публичный показ Yangwang U7, но полноценная премьера у него ещё впереди — на выставке седан выставили за оградкой с закрытыми дверьми и наглухо тонированным стёклами, заглянуть в салон пока нельзя.



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