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Yangwang в Пекине: хардкорная версия внедорожника U8 и 1306-сильный седан U7

27.04.2024 114 0 0

Молодой лакшери-бренд Yangwang, принадлежащий компании BYD, продолжает расширять модельную линейку: в рамках Пекинского автосалона представлена ранее анонсированная хардкорная версия Off-road Master Edition гибридного рамного внедорожника Yangwang U8 и впервые показан живьём большой и очень мощный электроседан Yangwang U7.

Компания BYD запустила лакшери-бренд Yangwang в ноябре 2022 года, его название в переводе с латинизированного китайского на русский означает «смотреть наверх» и подчёркивает высший статус Yangwang в иерархии дочерних марок BYD. Первой моделью Yangwang стал большой рамный внедорожник U8, он вышел на рынок осенью прошлого года и продаётся весьма недурно с учётом драконовского ценника в 1 098 000 юаней (13,9 млн рублей в переводе по текущему курсу): в первом квартале 2024 года, по данным CAAM, в Китае реализовано 3522 экземпляра этой модели.

Yangwang U8 Off-road Master Edition
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Yangwang U8 Off-road Master Edition
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Yangwang U8 Off-road Master Edition
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Yangwang U8 Off-road Master Edition
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Yangwang U8 Off-road Master Edition
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Yangwang U8 Off-road Master Edition
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Yangwang U8 Off-road Master Edition
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Yangwang U8 Off-road Master Edition
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Yangwang U8 Off-road Master Edition
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Yangwang U8 Off-road Master Edition
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Версия Yangwang U8, предназначенная для тяжёлого бездорожья, была заявлена ещё в прошлом году во время премьеры этой модели, а на Пекинском автосалоне её показали живьём и запустили в продажу с тем же ценником в 1 098 000 юаней, что у стандартной версии.

Yangwang U8 Off-road Master Edition
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Yangwang U8 Off-road Master Edition
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Yangwang U8 Off-road Master Edition
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Yangwang U8 Off-road Master Edition
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Особенности версии Off-road Master Edition — это шноркель, позволивший увеличить глубину преодолеваемого брода с 1000 до 1400 мм, «зубастые» шины на 20-дюймовых колёса (у стандартной версии — 22-дюймовые), дополнительный багажник на крыше, опциональный квадрокоптер-разведчик для осмотра местности, системы спутниковой связи и ночного видения. Комплектация немного упрощена по сравнению со стандартной версией: например, нет люка в крыше, мониторов для задних пассажиров и части дорожных электронных ассистентов водителя.

Yangwang U8 Off-road Master Edition

Силовая установка у Yangwang U8 Off-road Master Edition стандартная, plug-in гибридная типа range extender: 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 272 л.с. механически не связан с колёсами, а работает в режиме генератора и заряжает батарею ёмкостью 49,05 кВт·ч, от которой питаются четыре тяговых электродвигателя (по одному на каждое колесо), их максимальная совокупная отдача — 1197 л.с. и 1280 Нм. Из-за более агрессивных шин Yangwang U8 Off-road Master Edition имеет меньшую дальнобойность по сравнению со стандартной версией: запас хода на электротяге уменьшился с 180 до 120 км по циклу CLTC, в гибридном режиме запас хода «усох» ﻿с 1000 до 780 км (ёмкость топливного бака — 75 л). Время разгона до 100 км/ч увеличилось с 3,6 до 3,9 с, максимальная скорость снизилась с 200 до 190 км/ч.

Yangwang U8 Off-road Master Edition
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Yangwang U8 Off-road Master Edition
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Yangwang U8 Off-road Master Edition
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Yangwang U8 Off-road Master Edition
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Yangwang U8 Off-road Master Edition
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Yangwang U8 Off-road Master Edition
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Yangwang U8 Off-road Master Edition
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Yangwang U8 Off-road Master Edition
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Габаритная длина Yangwang U8 Off-road Master Edition составляет 5325 мм, ширина — 2095 мм, высота — 1940 мм, колёсная база — 3050 мм, дорожный просвет в стандартном положении регулируемой пневмоподвески — 285 мм, угол въезда — 37,5 градуса, угол съезда — 38 градусов, угол рампы — 26,5 градуса. Снаряженная масса — 3490 кг, допустимая масса буксируемого прицепа — 2,5 т.

Yangwang U8 Off-road Master Edition, Yangwang U7 и Yangwang U9

Второй моделью Yangwang стал четырёхмоторный электрический суперкар U9 мощностью 1306 л.с., он поступил в продажу в феврале, а третьим в гамме будет большой седан U7 с силовой установкой, позаимствованной у суперкара. На Пекинском автосалоне состоялся первый публичный показ Yangwang U7, но полноценная премьера у него ещё впереди — на выставке седан выставили за оградкой с закрытыми дверьми и наглухо тонированным стёклами, заглянуть в салон пока нельзя.

Yangwang U7
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Yangwang U7
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Yangwang U7
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Yangwang U7
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Yangwang U7
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Поскольку Yangwang U7 уже засветился в электронной базе китайского Минпрома, то кое-какие его технический характеристики уже известны: габаритная длина — 5265 мм, ширина — 1998 мм, высота — 1517 мм, колёсная база — 3160 мм. Коэффициент аэродинамического сопротивления сх кузова составляет всего 0,195. Снаряженная масса — 3095 кг. От суперкара Yangwang U9 седан позаимствовал не только четырёхмоторную силовую установку с максимальной совокупной отдачей в 1306 л.с. и 1680 Нм, но и активную электрогидравлическую подвеску. Полного заряда батареи ёмкостью 135,5 кВт·ч должно хватить примерно на 800 км пробега по циклу CLTC. Прочие подробности станут известны после премьеры, на рынок Yangwang U7 должен выйти в этом году.

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