Роскошный седан Maextro S800 от Huawei и JAC: подробности о технической начинке

Maextro S800 справил формальную премьеру в ноябре , но Huawei пока не раскрыла его технические характеристики, однако некоторые из них появились вчера в электронной базе китайского Минпрома.

Напомним, что Maextro — это четвёртый бренд в созданном в прошлом году Huawei альянсе HIMA (Harmony Intelligent Mobility Alliance), через который китайский IT-гигант ведёт широкое наступление на авторынок. Бренд Maextro запущен Huawei совместно с компанией JAC, а три предыдущих бренда HIMA — это AITO (совместное детище Huawei и Seres), Luxeed (Huawei и Chery) и Stelato (Huawei и BAIC).

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За пределами HIMA компания Huawei также сотрудничает как поставщик ПО и комплектующих со многими другими автомобильными брендами — например, с Avatr и Deepal (они принадлежат Changan). Производить машины под собственным именем, как это делает Xiaomi, и строить собственные автозаводы Huawei пока не планирует — в этом смысле бизнес-модель Huawei в автомобильном секторе уникальна: Huawei выступает не как прямой производитель, а как системообразующая структура, в которую интегрировано много других компаний. Если какой-то из партнёров по какой-то причине «отвалится», структура в целом от этого не пострадает.

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Седан S800 — первая модель бренда Maextro и самая дорогая модель в гамме HIMA: объявленный на стадии предзаказов диапазон цен составляет от 1 млн до 1,5 млн юаней (от 13,5 млн до 20,3 млн рублей в переводе по текущему курсу). Между тем даже при таких драконовских ценах на Maextro S800 в первые 48 часов после начала бронирования было подано более 2000 заявок, а для оформлении заявки Huawei просит депозит в размере 20 000 юаней (270 500 рублей). Полноценные продажи Maextro S800 начнутся в первой половине следующего года.

Габаритная длина Maextro S800 — 5480 мм, ширина — 2000 мм, высота — 1536 мм, колёсная база — 3370 мм. Логотип Maextro на передке седана выполнен в виде бриллианта, а в декоре снаружи и внутри кузова широко используются светодиоды, имитирующие звёзды — они есть в фарах, фонарях и даже дверных ручках. Салон пока полностью не рассекречен, есть только тизер, из которого можно понять, что в отделке будет вдобавок много натурального дерева. Во втором ряду будут два раздельных кресла либо классический трёхместный диван. Оснащение будет очень богатым вплоть до автопилота третьего уровня по классификации SAE. Всю бортовую электронику и электромоторы компания Huawei разрабатывает сама. Вместо традиционных наружных зеркал могут быть установлены камеры.

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В электронной базе китайского Минпрома для Maextro S800 заявлены две силовые установки — электрическая и plug-in гибридная. Электрическая состоит из трёх моторов: один электромотор мощностью 160 кВт (217,5 л.с.) установлен на передней оси, задние колёса вращают два индивидуальных электромотора — каждый выдаёт 273,5 кВт (372 л.с.). Ёмкость батареи электрической версии пока не раскрыта.

Plug-in гибридная силовая установка относится к типу range extender: установленный спереди под капотом 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 156 л.с. механически не связан с колёсами, работает в режиме генератора и заряжает тяговую батарею ёмкостью 63 кВт·ч, а колёса вращают два электромотора — передний мощностью 160 кВт (217,5 л.с.) и задний мощностью 230 кВт (313 л.с.). С полностью заряженной батареей гибридный седан без включения ДВС сможет проехать до 371 км по циклу CLTC.

Снаряженная масса Maextro S800 составляет от 2731 до 2859 кг в зависимости от модификации. Прочие технические характеристики и особенности оснащения флагманского седана Huawei станут известны ближе к полноценному старту продаж.