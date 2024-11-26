Huawei представила конкурента Maybach и Rolls-Royce: встречаем седан Maextro S800

Компания Huawei представила первую модель своего нового бренда Maextro — это очень большой и очень дорогой седан S800, который метит в высший эшелон китайского авторынка.

Китайский IT-гигант Huawei начал наступление на авторынок в 2021 году c запуска ныне очень успешного бренда AITO, созданного совместно с компанией Seres. В 2023 году дебютировал бренд Luxeed, созданный Huawei в партнёрстве с Chery. Ранее в этом году на рынок вышла первая модель бренда Stelato — это совместное детище Huawei и BAIC. Партнёром Huawei для запуска четвёртого бренда — Maextro — стала компания JAC. Бренды AITO, Luxeed, Stelato и Maextro входят в созданную в прошлом году компанией Huawei дочернюю структуру HIMA (Harmony Intelligent Mobility Alliance), через её сайт можно заказать любую модель каждого бренда, она же координирует основные бизнес-процессы всех четырёх брендов.

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За пределами HIMA компания Huawei также сотрудничает как поставщик ПО и комплектующих со многими другими автомобильными брендами — например, с Avatr и Deepal (они принадлежат Changan). Производить машины под собственным именем, как это делает Xiaomi, и строить собственные автозаводы Huawei пока не планирует — в этом смысле бизнес-модель Huawei в автобизнесе уникальна: Huawei выступает не как прямой производитель, а как системообразующая структура, в которую интегрированы много других компаний. Если какой-то из партнёров по какой-то причине «отвалится», структура в целом от этого не пострадает.

Ранее предполагалось, что дебютной моделью бренда Maextro будет минивэн, потому что минивэны в Китае очень популярны и пока машин этого типа в гамме HIMA нет. Пару месяцев назад стало известно, что Maextro зайдёт на рынок с роскошным седаном — это решение многим показалось странным, так как в модельном ряду HIMA уже есть роскошный седан Stelato S9, но свежепредставленный Maextro S800 ещё роскошнее и ещё дороже, заявленный диапазон цен — от 1 млн до 1,5 млн юаней (от 14,2 млн до 21,3 млн рублей в переводе по текущему курсу). Для сравнения скажем Stelato S9 стоит сейчас от 399 800 до 429 800 юаней (от 5,7 млн до 6,1 млн рублей), а ещё не вышедший на рынок роскошный седан Nio ET9 будет стоить от 800 000 юаней (11,4 млн рублей).

HIMA уже принимает предварительные заказы на Maextro S800, притом что о самой машине практически ничего неизвестно, салон и технические характеристики не раскрыты, но есть ключевые размеры: габаритная длина — 5480 мм, ширина — 2000 мм, высота — 1536 мм, колёсная база — 3370 мм. Ясно, что Maextro S800 будет напичкан под завязку самым высокотехнологичными оборудованием, в том числе автопилотом третьего уровня. Силовая установка будет электрической либо plug-in гибридной и в любом случае очень мощной.

Логотип Maextro выполнен в виде бриллианта, а в декоре снаружи и внутри автомобиля широко используются светодиоды, имитирующие звёзды — они есть в фарах, фонарях и даже дверных ручках. Судя по тизеру салона, в его отделке будет вдобавок много натурального дерева.

На рынок Maextro S800 выйдет в первой половине 2025 года, новые подробности будут опубликованы ближе к полноценному старту продаж.