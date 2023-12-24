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  • Конкурент Mercedes-Maybach и Bentley от Nio: представлен роскошный седан ET9

Конкурент Mercedes-Maybach и Bentley от Nio: представлен роскошный седан ET9

24.12.2023 376 0 0

Молодая и быстро развивающаяся китайская компания Nio представила свою флагманскую модель ET9, она выйдет на рынок в первом квартале 2025 года. Nio ET9 имеет 900-вольтовую электрическую архитектуру, полноуправляемое шасси, руль по проводам, активную подвеску и двухмоторную силовую установку мощностью 707 л.с.

Основанная в 2014 году предпринимателем Уильямом Ли компания Nio изначально метила в премиум-сегмент, а теперь дозрела до лакшери: флагманская модель ET9 будет конкурировать по уровню комфорта с Mercedes-Maybach, Bentley и Rolls-Royce, а по типажу Nio ET9 ближе всего к лифтбеку Cadillac Celestiq, но китайская новинка при схожем двухобъёмном профиле — не лифтбек, а фастбек, то есть седан без чётко выраженного третьего объёма, но с изолированным от салона багажником.

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Габаритная длина Nio ET9 — 5325 мм, ширина — 2016 мм, высота — 1620 мм, колёсная база — 3250 мм. В штатное оснащение входит активная электрогидравличкская подвеска, способная за секунду поднять или опустить кузов на 50 мм и проехать лежачего полицейского так, чтобы бокал шампанского на столике пассажира не расплескался. Ступицы 23-дюймовых колёс не вращаются, чтобы эмблема Nio всегда находилась в правильном положении. Сплюснутый руль механически не связан с колёсами, а лишь отдаёт команды по проводам, задние колёса снабжены собственным рулевым механизмом и могут поворачиваться в любую сторону на угол до 8,3 градуса, диаметр разворота электромобиля — 10,9 м.

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В кузов Nio ET9 интегрированы различные органы искусственного зрения (в том числе три лидара), необходимые для работы полноценного автопилота, при этом в Китае по-прежнему разрешены автопилоты максимум второго уровня по классификации SAE, требующие постоянного контроля со стороны водителя. Для автопилота Nio разработала собственный 32-ядерный вычислительный процессор NX9031 с 5-нанометровым техпроцессом. Крыша у Nio ET9 — стеклянная, с продольным ребром жёсткости и выдвижными солнцезащитными шторками. Заявленная жёсткость кузова на кручение составляет 52 600 Нм/градус — это уровень суперкаров. В короткую крышку багажника интегрирован выдвижной спойлер, создающий дополнительную прижимную силу на высоких скоростях.

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Салон с места водителя на презентации показан не был, поскольку водитель в Nio ET9 вторичен и главные места находятся во втором ряду: здесь установлены раздельные кресла-кровати с множеством регулировок, вентиляцией, подогревом и массажёрами. Каждому пассажиру второго ряда положен индивидуальный мультимедийный экран с диагональю 14,5 дюйма и раскладной столик с зеркальцем, а на центральном тоннеле располагается общий сервисный 8-дюймовый экран и беспроводные зарядки для смартфонов, этажом ниже находится охлаждаемый мини-бар.

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Силовая установка Nio ET9 состоит из двух электромоторов: мощность переднего — 180 кВт (245 л.с.), мощность заднего — 340 кВт (462 л.с.), максимальная совокупная мощность — 520 кВт (707 л.с.). Ёмкость 900-вольтовой батареи — 120 кВт·ч, запас хода на одной зарядке не объявлен. Максимальная мощность зарядки — 640 кВт, на ней можно увеличить запас хода на 255 км всего за 5 минут. Кроме того, разряженную батарею можно заменить на заряженную на специальном терминале Nio всего за 3 минуты.

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Nio уже принимает предварительные заказы на модель ET9, но поставки заказанных машин клиентам начнутся лишь в первом квартале 2025 года. Предпродажная цена Nio ET9 составляет 800 000 юаней (10,3 млн рублей) — это один из самых дорогих легковых электромобилей китайского производства.

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