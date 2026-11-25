Глава марки Франк-Штеффен Валлизер рассказал о том, что соответствующий проект находится «на горизонте». Срок появления такой новинки он пока не назвал.

Входящий в состав немецкого концерна Volkswagen люксовый бренд Bentley презентовал свой первый кроссовер, получивший название Bentayga, в 2015 году. Гамма пополнилась за счёт plug-in гибридной версии в 2018-м. Первое обновление SUV британской марки пережил в 2020-м, гибридный вариант – в 2022-м. В том же году в семейство вошла длиннобазная версия с приставкой EWB. А в 2025-м дебютировал обновлённый топовый вариант Bentayga Speed, которому 6,0-литровый W12 заменили на 4,0-литровый V8.

На фото: прототип Bentley Bentayga X

В компании решили создать ещё один вариант кроссовера, на этот раз, нацеленный на бездорожье. Речь идёт о Bentley Bentayga X, который был представлен в конце января 2026 года в статусе концепта. Прототип «вездехода» компания привезла на ледовую гонку FAT Ice Race в австрийский горнолыжный курорт Целль-ам-Зее. Уже тогда предполагалось, что у хардкорной версии есть серийные перспективы.

Теперь об этой внедорожной модификации кроссовера в ходе беседы с Automotive News вспомнил генеральный директор Bentley Франк-Штеффен Валлизер, который отметил, что этот проект находится «на горизонте». Более точных сроков презентации серийной версии Bentley Bentayga X он пока не назвал, но, судя по всему, разработка соответствующей модели уже идёт. Он отметил, что реакция на концепт была «на удивление позитивной».

Официальных данных о потенциальной новинке, включая её технику, оснащение, особенности внешности, салона и даже её название (оставят ли модели литеру X или она получит нечто иное) пока нет. Напомним, в основе показанного в начале этого года прототипа лежит нынешняя топовая дорожная версия Speed с двигателем V8 (650 л.с., 850 Нм) и с пневмоподвеской, дополненной системой активного подавления кренов.

У Bentayga X дорожный просвет подрос на 55 мм и составляет без малого 310 мм, а глубина преодолеваемого брода достигает 550 мм. Колея у прототипа стала шире на 120 мм, поэтому автомобилю положены и расширители колёсных арок. Помимо этого, «вездеходу» достались обутые в «зубастые» шины 22-дюймовые кованые колёсные диски белого цвета от компании Brixton. На крыше концепта был установлен экспедиционный багажник с дополнительной светодиодной светотехникой.

Напомним, в компании пообещали продолжить выпуск «углеводородного» кроссовера Bentley Bentayga одновременно с первой «электричкой» марки – паркетником Torcal. Его дебют прошёл в конце сентября 2026 года. Модели положена двухмоторная силовая установка, при этом у стартового варианта её совокупная мощность равна 821 л.с., максимальный крутящий момент – 1194 Нм. Ау топ-версии Torcal S показатели равны 888 л.с. и 1350 Нм. На разгон с места до «сотни» топовому варианту требуется 2,9 секунды, а его максимальная скорость ограничена на отметке 260 км/ч.