Bentley Bentayga EWB: колёсная база выросла на 180 мм, третий ряд сидений не предусмотрен

Приём предзаказов на новинку стартовал в США, Китае и на Ближнем Востоке. «Растянутые» кроссоверы поступят в продажу в четвёртом квартале 2022 года.

В модельном ряду Bentley представлен один кроссовер – Bentayga. Британская компания презентовала его ещё в конце 2015 года, а рестайлинг люксовый SUV пережил летом 2020-го. Согласно статистике Carsalesbase, в 2021 году дилеры продали в Европе 1180 единиц, что на 21% больше, чем в «ковидном» 2020-ом. В текущем году у модели заметный прирост: за первый квартал 2022-го дилеры продали 431 шт., что на 57% больше, чем в январе-марте предыдущего года.



На фото: Bentley Bentayga EWB

Теперь британская марка представила новинку, которую в компании считают пятой моделью (после седана Flying Spur, купе Continental GT, кабриолета Continental GT Convertible, а также «обычного» кроссовера Bentayga) – речь идёт о длиннобазном варианте Bentley Bentayga EWB (Extended Wheelbase). Ранее прототип новинки в камуфляже попадался в объективы фотошпионов, кроме того, совсем недавно бренд опубликовал пару тизеров «растянутого» кроссовера (впрочем, производитель сохранял интригу, не называя модель).



Расстояние между осями у Bentley Bentayga EWB составляет 3175 мм (на 180 мм больше, чем у стандартного кроссовера); а габаритная длина равна 5322 мм (на 197 мм больше). Дополнительное пространство отдано зоне расположения ног пассажиров, находящихся на втором ряду сидений. Основные изменения видны в салоне кроссовера – разработчики изменили задние двери и панели пола. Кроме того, им пришлось переместить назад (на 125 мм) стеклянную секцию крыши SUV.



Для «растянутой» версии Bentley Bentayga не предусмотрен третий ряд сидений (у «обычной» версии он предлагается в качестве опции). Так, базовая посадочная формула у нового кроссовера – 4+1: она предполагает, что между задними креслами имеется откидная вставка, на которой теоретически может разместиться ещё один пассажир. Помимо этого, есть и знакомые клиентам варианты салона, рассчитанные на пятерых или четверых. В случае отдельных кресел второго ряда в пространство между ними можно установить специальный бокс, в котором, к примеру, разместится холодильник для напитков.



Клиентам опционально будут доступны роскошные задние раздельные кресла Bentley Airline Seat. Каждое из них снабдили 22 индивидуальными регулировками, массажером и собственной климатической системой. Кроме того, для пассажиров сидящих сзади, предусмотрели откидные столики и подставки для ног. Ещё у правого сидения есть функция, позволяющая откидывать спинку на 40 градусов.



Кроссовер Bentayga EWB получил удлинённую центральную консоль (для задних седоков), на ней имеется дополнительный тачскрин, а в нижней части располагается площадка для беспроводной зарядки смартфонов и планшетов. В список стандартного оборудования входит электропривод задних дверей, а также подогрев подлокотников. Двери можно заказать с отделкой перфорированной кожей с подсветкой – по 12 светодиодов в передних дверях и по 22 – в задних дверях). Как заявили в компании, для новинки в общей сложности предусмотрено 24 млрд конфигураций отделки интерьера.



В экстерьере версии с прибавкой EWB тоже есть пара отличий от стандартной Bentayga, помимо длины кузова. Так, длиннобазный вариант получил другую радиаторную решётку – с рисунком в виде тонких параллельных вертикальных линий, а также модель в качестве базовых имеет 22-дюймовые колёсные диски.



Bentley Bentayga EWB имеет полный привод и пока предлагается только с 4,0-литровым двигателем V8 мощностью 550 л.с., который идёт в комплекте с восьмиступенчатым «автоматом». Максимальная скорость у «растянутой» версии составляет 290 км/ч (такое же и у короткобазного кроссовера), а время разгона с места до «сотни» составляет 4,6 секунды (на 0,1 секунды больше). Позже у EWB-варианта, вероятно, появится версия с двигателем W12.

Приём предзаказов на новинку сейчас уже стартовал в США, Китае и на Ближнем Востоке. Длиннобазные кроссоверы Bentayga поступят в продажу в четвёртом квартале текущего года.

