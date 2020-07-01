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  • Обновлённый Bentley Bentayga: дизайн в стиле легковых моделей марки и прежняя техника

Обновлённый Bentley Bentayga: дизайн в стиле легковых моделей марки и прежняя техника

01.07.2020 112 0 0

Кроссовер люксовой британской марки преобразился и снаружи, и внутри, также был расширен список доступного оборудования. Первым на рынок выйдет SUV с битурбированным V8.

 

Bentayga, первый и пока единственный кроссовер Bentley, дебютировал под конец 2015 года. С тех пор вручную собрали более 20 000 таких автомобилей – это, как утверждают в компании, больше, чем у любого из главных конкурентов. Но, к примеру, в Европе, по данным ресурса CarSalesBase, минувший год модель закончила в «минусе»: реализован 991 экземпляр против 1217 штук в 2018-м. Так что Bentayga обновили вовремя.

Итак, дизайн кроссовера теперь приближен к легковым моделям Bentley – последним Continental GT и Flying Spur. Радиаторная решетка Bentayga стала еще больше, бамперы тоже заменили, а основные матричные фары (и они новые, каждая состоит из 82-х светодиодов) отныне расположены на 30 мм выше, чем у предшественника. Еще кроссовер получил стеклоочистители с подогревом и встроенным омывателем (по 22 форсунки на каждом).

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Главные же перемены – на корме. Вслед за Continental GT кроссовер обзавелся овальными фонарями. Багажная дверь – новая, она тоже стала больше, фонари отныне полностью размещены на ней, а номерной знак перенесли ниже. Кроме того, на 20 мм увеличена ширина колеи задних колес. Ну и еще расширены палитра цветов кузова и ассортимент дисков.

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Внутри – виртуальная «приборка», модернизированное рулевое колесо и новые кресла, плюс современная мультимедийная система (экран диагональю 10,9 дюйма). На смену круглым центральным дефлекторам обдува пришли трапециевидные, с хромированной окантовкой, при этом над ними все так же возвышаются часы Breitling. 

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Как и прежде, Bentayga доступен с четырех-, пяти- или семиместным салоном. В четырехместной версии увеличено расстояние до спинок передних кресел, пятиместный кросс получил вентиляцию задних сидений (ранее была только у кросса с салоном на четверых). Также впервые для модели доступна темная отделка интерьера с «алмазным рифлением и эффектом матового алюминия».

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Технику менять не стали. Первым в продажу поступит Bentley Bentayga с бензиновым битурбированным V8 4.0 (550 л.с., 770 Нм). С этим мотором кроссовер разгоняется до «сотни» за 4,5 секунды, максимальная скорость – 290 л.с. Затем на рынок выйдут гибрид (с установкой на основе двигателя V6) и версия Speed с мотором W12. Дизельный кроссовер в релизе глобального офиса марки не упоминается, ведь Европу такая модификация покинула. Впрочем, на некоторых рынках Bentayga с дизелем присутствует. Все варианты имеют восьмиступенчатый «автомат» и полный привод.

Между тем ранее стало известно о том, что Bentley сократит около тысячи сотрудников на заводе в Крю. Причина – пандемия коронавируса COVID-19 и вызванный ею кризис.

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