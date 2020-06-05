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Беды от пандемии: Bentley сократит четверть сотрудников и отложит выход новинки

05.06.2020 92 0 0

На заводе британской компании будет сокращено около тысячи рабочих мест. Это позволит производителю компенсировать потерянные из-за остановки конвейера доходы.

 

Компания Bentley, занимающаяся выпуском автомобилей класса «люкс», была основана в 1919 году. С 1998-го она входит в состав немецкого концерна Volkswagen. Экономический кризис, который является следствием пандемии коронавируса, ударил и по автомобильной отрасли, в том числе и по производителям дорогих машин. Поэтому в Bentley разработали собственный план по реструктуризации бизнеса.

В рамках стратегии британская компания планирует сократить почти четверть рабочей силы на заводе в Крю. Это тысяча рабочих мест (на данный момент сотрудниками предприятия являются 4,2 тыс. человек: около 2,2 тыс. человек в мае вернулись на завод, примерно 1,5 тыс. работают на дому, ещё 500 находятся в отпуске). В Bentley отметили, что это решение далось им нелегко, но такой шаг необходим, чтобы защитить рабочие места тех работников завода, которые останутся на производстве.

Известно, что первоначально штат планируется сокращать за счёт добровольных увольнений (условия такого ухода в компании не раскрыли). Если ли нужное количество освободившихся рабочих мест не наберётся, то в Bentley не исключают и принудительных сокращений.

На фото: Bentley Bentayga
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На фото: Bentley Bentayga
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Ожидается, что увольнение четверти сотрудников завода позволит производителю компенсировать потерянные доходы из-за остановки предприятия в Крю, а также из-за спада продаж новых машин (из-за COVID-19). Отметим, самым популярным автомобилем марки на сегодняшний день является кроссовер Bentayga. По итогам 2019 года дилеры реализовали в Европе 991 экземпляр, что на 18,6% меньше, чем годом ранее. Любопытно, что в январе-апреле 2020-го, то есть в разгар пандемии, продажи модели выросли почти на 5% (по данным carsalesbase) до 278 единиц.

Кстати, на днях британское предприятие выпустило 20-тысячный кроссовер Bentley Bentayga, на конвейере модель оказалась весной 2016 года. В скором времени компания представит обновлённый люксовый SUV: прототипы такого автомобиля сейчас тестируются, фотошпионы уже ловили их на дорогах во время испытаний.

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Кроме того, из-за пандемического кризиса компания, судя по всему, решила отложить проект по созданию собственного электромобиля на один год. Если раньше предполагалось, что мы увидим «зелёный» Бентли уже через 5 лет, то теперь сообщается, что его лучше не ждать до 2026 года.

Напомним, собственного серийного электрокара в нынешней модельной линейке Bentley нет. Пока что в портфеле компании имеется лишь «наработка» – представленный летом прошлого года концепт EXP 100 GT. Установка этой футуристичной «электрички» включает в себя четыре электромотора – по одному на каждое колесо. Совокупная отдача системы равна 1359 л.с., крутящий момент – 1500 Нм. На разгон с места до «сотни» ему нужно менее 2,5 секунд, максимальная скорость – 300 км/ч. Запас хода «двухдверки» составляет 700 км.

авторынок бизнес Коронавирус Bentley

 

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