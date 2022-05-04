Bentley ещё раз подразнила интерьером длиннобазной версии кроссовера Bentayga

Марка Bentley, входящая в состав немецкого концерна Volkswagen, занимается разработкой и выпуском люксовых автомобилей. Согласно статистике Carsalesbase, в течение последних двух лет у бренда на европейском рынке отрицательная динамика. В «ковидном» 2020-ом дилеры реализовали 2999 экземпляров (на 10,8% меньше, чем годом ранее), а по итогам 2021-го клиенты купили 2908 машин («минус» 3%). В нынешнем году у марки прирост – в январе-феврале 2022-го в Старом Свете продажи составили 586 машин, что на 60,5% больше, чем за первые два месяца предыдущего года.

В актуальной линейке Bentley сейчас числится один кроссовер – Bentayga. Он дебютировал ещё в конце 2015 года, а рестайлинг пережил летом 2020-го. В прошлом году клиенты на старосветском рынке купили 1180 машин, что на 21% больше, чем в кризисном 2020-ом. Отметим, пиковым для люксового SUV был 2017 год, когда дилерам удалось реализовать 1547 экземпляров. В текущем году у кроссовера ощутимый прирост – за первый квартал 2022-го дилеры продали 431 шт., что на 57,3% больше, чем в январе-марте прошлого года.



Неудивительно, что производитель намерен развивать направление SUV: в скором будущем модельный ряд Bentley пополнит новая версия Bentayga – с удлинённой колёсной базой. Как мы сообщали ранее, фотошпионы уже ловили прототипы длиннобазного кроссовера в маскировочной плёнке, который проходил дорожные тесты: снимки были опубликованы в Сети ещё в начале 2021 года. Судя по всему, теперь проект находится в финальной стадии: новинку готовят к скорой презентации.



На фото: актуальный кроссовер Bentley Bentayga

На самом деле производитель пока не называет новинку, которая будет представлена в следующий вторник, 10 мая. Однако, скорее всего, это именно «растянутая» версия кроссовера Bentley Bentayga. Компания продолжает подогревать интерес к будущей модели: опубликован новый тизер интерьера. Причём на снимке видна та часть салона, которая относится к зоне пассажиров, расположившихся на креслах второго ряда.



На новом тизере видна не только внутренняя отделка задней двери с узором в виде светящихся ромбов, а также подлокотником и ручкой, но и пара отдельных пассажирских кресел. В компании отметили, что новинку оснастили уникальными сидениями Airline Seat с 22 регулировками, кроме того, у каждого из них своя настраиваемая «по вкусу» климатическая система. В Bentley подчеркнули, что покупателям этого автомобиля предложат огромное количество вариантов отделки (24 млрд). Новинка должна оказаться на вершине по уровню комфорта в линейке бренда.



На фото: салон актуального кроссовера Bentley Bentayga

Напомним, расстояние между осями у актуальной версии Bentley Bentayga составляет 2995 мм, габаритная длина равна 5125 мм. По предварительным данным, у «растянутой» версии этого британского кроссовера в области задних дверей прибавится примерно 200-300 мм. Точные данные появятся в ходе презентации новинки.



Как Kolesa.ru отмечал ранее, нынешняя моторная линейка моделей Bentley включает в себя 6,0-литровый битурбомотор W12, 4,0-литровый двигатель V8, а также есть гибридная силовая установка, в основе которой находится 3,0-литровый турбированный двигатель, работающий в тандеме с электромотором. Не исключено, что анонсированная новинка может получить выбор, включающий в себя все варианты.

