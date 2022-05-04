Новинки ×
  • Bentley ещё раз подразнила интерьером длиннобазной версии кроссовера Bentayga

Bentley ещё раз подразнила интерьером длиннобазной версии кроссовера Bentayga

04.05.2022 26 0 0

Британский производитель показал часть салона будущей новинки. Её премьера пройдёт на следующей неделе, 10 мая.

 

Марка Bentley, входящая в состав немецкого концерна Volkswagen, занимается разработкой и выпуском люксовых автомобилей. Согласно статистике Carsalesbase, в течение последних двух лет у бренда на европейском рынке отрицательная динамика. В «ковидном» 2020-ом дилеры реализовали 2999 экземпляров (на 10,8% меньше, чем годом ранее), а по итогам 2021-го клиенты купили 2908 машин («минус» 3%). В нынешнем году у марки прирост – в январе-феврале 2022-го в Старом Свете продажи составили 586 машин, что на 60,5% больше, чем за первые два месяца предыдущего года.

В актуальной линейке Bentley сейчас числится один кроссовер – Bentayga. Он дебютировал ещё в конце 2015 года, а рестайлинг пережил летом 2020-го. В прошлом году клиенты на старосветском рынке купили 1180 машин, что на 21% больше, чем в кризисном 2020-ом. Отметим, пиковым для люксового SUV был 2017 год, когда дилерам удалось реализовать 1547 экземпляров. В текущем году у кроссовера ощутимый прирост – за первый квартал 2022-го дилеры продали 431 шт., что на 57,3% больше, чем в январе-марте прошлого года.

Неудивительно, что производитель намерен развивать направление SUV: в скором будущем модельный ряд Bentley пополнит новая версия Bentayga – с удлинённой колёсной базой. Как мы сообщали ранее, фотошпионы уже ловили прототипы длиннобазного кроссовера в маскировочной плёнке, который проходил дорожные тесты: снимки были опубликованы в Сети ещё в начале 2021 года. Судя по всему, теперь проект находится в финальной стадии: новинку готовят к скорой презентации.

На фото: актуальный кроссовер Bentley Bentayga

На самом деле производитель пока не называет новинку, которая будет представлена в следующий вторник, 10 мая. Однако, скорее всего, это именно «растянутая» версия кроссовера Bentley Bentayga. Компания продолжает подогревать интерес к будущей модели: опубликован новый тизер интерьера. Причём на снимке видна та часть салона, которая относится к зоне пассажиров, расположившихся на креслах второго ряда.

На новом тизере видна не только внутренняя отделка задней двери с узором в виде светящихся ромбов, а также подлокотником и ручкой, но и пара отдельных пассажирских кресел. В компании отметили, что новинку оснастили уникальными сидениями Airline Seat с 22 регулировками, кроме того, у каждого из них своя настраиваемая «по вкусу» климатическая система. В Bentley подчеркнули, что покупателям этого автомобиля предложат огромное количество вариантов отделки (24 млрд). Новинка должна оказаться на вершине по уровню комфорта в линейке бренда.

На фото: салон актуального кроссовера Bentley Bentayga

Напомним, расстояние между осями у актуальной версии Bentley Bentayga составляет 2995 мм, габаритная длина равна 5125 мм. По предварительным данным, у «растянутой» версии этого британского кроссовера в области задних дверей прибавится примерно 200-300 мм. Точные данные появятся в ходе презентации новинки.

Как Kolesa.ru отмечал ранее, нынешняя моторная линейка моделей Bentley включает в себя 6,0-литровый битурбомотор W12, 4,0-литровый двигатель V8, а также есть гибридная силовая установка, в основе которой находится 3,0-литровый турбированный двигатель, работающий в тандеме с электромотором. Не исключено, что анонсированная новинка может получить выбор, включающий в себя все варианты.

кроссовер авторынок новинки Bentley Bentley Bentayga

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Ремонт и обслуживание Индекс воздушного фильтра: мы будем отслеживать изменение цен на запчасти в России Шоковые колебания курса рубля привели к тому, что цены на запасные части и расходники из адекватных превратились в спекулятивные. Продавцы переписывают прайс-листы едва ли не каждый день. По... 267 1 0 04.05.2022
Статьи / Практика Много бензина, мало тяги и нет холостых: что такое ДПДЗ и как он ломается Датчик положения дроссельной заслонки – не самый сложный датчик автомобиля. И ломается он, в общем-то, редко. Но если он выходит из строя, поиск неисправности может затянуться: датчик этот х... 2628 0 20 02.05.2022
Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Nissan X-Trail T31 Nissan X-Trail, практичный, не слишком дорогой, но похожий издали на Patrol, не мог не стать популярным. И первое поколение Т30, и второе Т31 многим запали в душу. Наверное, не случайно: маш... 9380 6 1 01.05.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 15 литров, 600 сил и полный комфорт: тест-драйв Урал-ТМ Барс за 20 миллионов Я не очень люблю серийные машины, которые прошли какую-то модернизацию. От них почти всегда веет какой-то небрежностью, кустарщиной, невниманием к деталям, а в самых запущенных случаях – син... 23595 1 22 14.01.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Купить за 180 000 и вложить 3 000 000: опыт владения Jaguar XJR 1995 года Классические старые Ягуары – одни из самых трудных в обслуживании и дорогих в содержании машин. Баснословные цены на несерьезные мелочи, крайне затрудненная диагностика любых проблем... А ор... 16141 20 13 30.12.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест нового VW Caddy: только передний привод и один мотор, цифровые приборы и цена от 2 млн Сколько-сколько? Все верно: Caddy пятого поколения стоит от 1 986 300 – и это в варианте Cargo V, а за пассажирскую версию просят минимум 2 274 400 рублей. Что мы получаем за кругленькую сум... 11113 12 14 20.12.2021
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings