Bentley готовит новинку: её роль, вероятно, исполнит длиннобазная версия кроссовера Bentayga

Презентация нового автомобиля британского бренда пройдёт совсем скоро, она намечена на 10 мая. Пока что компания опубликовала первый тизер.

Марка Bentley, разрабатывающая и выпускающая люксовые автомобили, входит в состав немецкого концерна Volkswagen. По данным сайта Carsalesbase, продажи бренда на европейском рынке снижаются в течение последних двух лет. Так, в «ковидном» 2020-ом клиенты купили 2999 экземпляров, что на 10,8% меньше, чем в 2019-ом, а по итогам прошлого года результат составил 2908 единиц (на 3% меньше, чем годом ранее). Однако в текущем году у марки прирост – за первые два месяца реализовано 586 машин (на 60,5% больше, чем в январе-феврале 2021-го).



В линейке Bentley пока всего один кроссовер – Bentayga, его дебют состоялся в конце 2015 года, а рестайлинг модель пережила летом 2020-го. Отметим, в прошлом году клиенты на старосветском рынке купили 1180 машин, что на 21% больше, чем в кризисном 2020-ом. Пиковым для люксового SUV был 2017 год, когда дилерам удалось реализовать 1547 экземпляров.



Сегодня компания опубликовала тизер будущей новинки бренда, которую полностью рассекретят 10 мая 2022 года. Пока что в компании решили сохранить интригу и не называть дебютанта, обозначив его как «пятую модель». Однако, судя по видео, за затемнённым снимком части интерьера спрятана не совсем «новинка», а ещё одна версия кроссовера Bentayga – с длинной колёсной базой.



На фото: Bentley Bentayga (версия для британского рынка)

Ранее фотошпионы уже ловили прототипы длиннобазного SUV Bentley в маскировочной плёнке в ходе дорожных тестов: снимки появились в Сети в начале прошлого года. Судя по опубликованному сегодня официальному тизеру, компания частично показала внутреннюю отделку задней двери: видны ромбовидные узоры на обивке, а также фиолетовая подсветка и часть подлокотника. В компании отметили, что новинка по уровню комфорта в салоне окажется на вершине линейки.



У актуальной версии Bentley Bentayga колёсная база равна 2995 мм, а длина составляет 5125 мм. Предполагается, что у «растянутой» версии этого британского SUV в области задних дверей прибавится около 20-30 см, так что пространства для пассажиров, сидящих сзади, окажется ещё больше, чем сейчас.



Актуальная линейка двигателей моделей Bentley включает в себя 6,0-литровый битурбомотор W12, 4,0-литровый двигатель V8, а также гибридную силовую установку, в основе которой будет 3,0-литровый турбомотор, работающий в тандеме с электрическим двигателем. В Autoexpress не исключают того, что новинка марки может получить выбор из всех вариантов.

Также в британском издании предполагают, что стартовая цена нового люксового автомобиля Bentley может превысить 200 000 фунтов стерлингов. Отметим, за нынешнюю «обычную» версию Bentayga сейчас на домашнем рынке просят не менее 155 500 фунтов стерлингов.

