Обновлённый Bentley Bentayga Speed: минус 4 цилиндра, плюс 15 л.с. и дрифт-режим

Компания Bentley представила обновлённую версию Speed кроссовера Bentayga: снятый в прошлом году с производства 6,0-литровый W12 уступил место 4,0-литровому V8, но Bentley сделала всё возможное, чтобы её клиенты не почувствовали потерю цилиндров и рабочего объёма.

Bentley «убила» легендарный 6,0-литровый W12 из экологических соображений, чем сильно расстроила многих клиентов — в прошлом году глобальные продажи Bentley сократились на 21,5% до 10 600 автомобилей. Обновление самой драйверской версии Speed связано как раз с убытием W12 и его заменой на общевольксвагеновский 4,0-литровый бензиновый битурбомотор V8 — он появился на младших версиях Bentayga ещё в 2018 году, им же, но в форсированном виде теперь довольствуется и версия Speed.

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На Bentayga Speed мотор V8 выдаёт 650 л.с. и 850 Нм, тогда как отдача W12 на версии Speed составляла 635 л.с. и 900 Нм. Поскольку новый мотор легче предшественника, время разгона до 100 км/ч сократилось с 3,9 до 3,4 с, максимальная скорость увеличилась с 306 до 310 км/ч, а снаряженная масса теперь составляет менее 3,5 т, а именно 2470 кг. Те, кому не хватит благородства в звучании выхлопа, могут заказать вместо стандартной спортивной выхлопной системы титановую от Akrapovic — она «поёт» получше и имеет четыре выхлопных патрубка вместо двух.

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Подвеска Bentayga Speed перенастроена, в режиме Sport она становится на 15% жёстче. Полноуправляемое шасси входит в стандартное оснащение, а вот карбон-керамические тормоза предлагаются за доплату, причём в комплекте с ними идут 23-дюймовые колёсные диски вместо стандартных 22-дюймовых. Новый ездовой режим Dynamic ESC позволяет играючи отправлять тяжёлый кроссовер в силовое скольжение и эффектно дрифтовать на парковке — такого сорта манёвры, видимо, должны привлечь к марке Bentley новых клиентов.

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К визуальным особенностям версии Speed помимо одноимённых шильдиков снаружи и внутри кузова относятся чёрный глянцевый декор вместо хромированного и цветные тормозные суппорты (доступны семь вариантов окраски), в виде опции предлагается чёрная крыша. В обивке салона версии Speed используются особый ромбовидный орнамент Precision Diamond, формируемый стежками на коже.

Заказы на обновлённый Bentley Bentayga Speed уже принимаются: в Великобритании такой кроссовер стоит от 219 000 фунтов стерлингов, в Германии — от 268 800 евро, поставки начнутся в четвёртом квартале этого года.