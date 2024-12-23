Роскошный седан Nio ET9 выходит на рынок: 707 л.с., руль по проводам и активная подвеска

Компания Nio запустила в продажу свою флагманскую модель — большой электроседан ET9, который по уровню роскоши, комфорта и плавности хода готов соперничать с Mercedes-Maybach, Rolls-Royce и Bentley.

Официальная премьера Nio ET9 состоялась ровно год назад, но тогда компания Nio сразу предупредила, что из-за технической сложности проекта его подготовка к производству займёт много времени и что поставки начнутся в первом квартале 2025 года. Пока всё идёт по плану: в минувшие выходные, а именно 21 декабря Nio запустила ET9 в продажу и планирует начать отгрузки заказанных машин в марте.

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ET9 — первая модель Nio на модульной платформе NT 3.0 с 900-вольтовой электрической архитектурой. В стандартное оснащение входит регулируемая по высоте активная электрогидравлическая подвеска, способная проехать лежачего полицейского так, чтобы бокал шампанского на столике пассажира не расплескался. Ступицы колёс (22- либо 23 дюйма) не вращаются, чтобы эмблема Nio всегда находилась в правильном положении. Сплюснутый руль механически не связан с колёсами, а лишь отдаёт команды по проводам, задние колёса снабжены собственным рулевым механизмом и могут поворачиваться в любую сторону на угол до 8,3 градуса, диаметр разворота — 10,9 м.

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Габаритная длина Nio ET9 — 5325 мм, ширина — 2017 мм, высота — 1621 мм, колёсная база — 3250 мм. Дорожный просвет в стандартном положении подвески — 200 мм, глубина преодолеваемого брода — 690 мм. Коэффициент аэродинамического коэффициента c x = 0,243. Снаряженная масса — 2700 кг. Заявленная жёсткость кузова на кручение составляет 52 600 Нм/градус — это больше, чем у подавляющего большинства суперкаров. В короткую крышку багажника интегрирован выдвижной спойлер, создающий дополнительную прижимную силу на высоких скоростях. Крыша у Nio ET9 — стеклянная, с продольным ребром жёсткости и выдвижными солнцезащитными шторками.

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В кузов Nio ET9 интегрированы различные органы искусственного зрения (в том числе три лидара), необходимые для работы полноценного автопилота, притом что в Китае по-прежнему разрешены автопилоты максимум второго уровня по классификации SAE, требующие постоянного контроля со стороны водителя. Для автопилота Nio разработала собственный 32-ядерный вычислительный процессор NX9031 с 5-нанометровым техпроцессом.

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Салон у Nio ET9 строго четырёхместный, правые кресла отделены от левых высоким двухъярусным центральным тоннелем, все кресла оснащены подогревом, вентиляцией и массажёрами. Передняя панель оформлена так же лаконично, как у других моделей Nio, к её центру прикреплён 15,6-дюймовый настроечно-мультимедийный планшет, а над ним моргает глазками голова виртуального помощника Nomi. Все оперативные показания для водителя выводятся на экран дополненной реальности на лобовом стекле.

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Задним пассажирами положены индивидуальные мультимедийные экраны с диагональю 14,5 дюйма и раскладные столики. На центральном тоннеле между задними креслами располагается сервисный 8-дюймовый экран и беспроводные зарядки для смартфонов, этажом ниже — охлаждаемый мини-бар. Штатная 2800-ваттная аудиосистема насчитывает 35 громкоговорителей. Объём основного багажника — 544 л, спереди есть дополнительный багажник объёмом 105 л.

Силовая установка Nio ET9 состоит из двух электромоторов: передний выдаёт 180 кВт (245 л.с.) и 300 Нм, задний — 340 кВт (462 л.с.) и 400 Нм, максимальная совокупная отдача — 520 кВт (707 л.с.) и 700 Нм. До 100 км/ч электроседан разгоняется за 4,3 с, максимальная скорость — 220 км/ч.

Ёмкость 925-вольтовой батареи CATL — 100 кВт·ч, хотя год назад обещали 120 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 650 км по циклу CLTC. Максимальная мощность зарядки — 600 кВт, на ней можно увеличить запас хода на 255 км всего за 5 минут. Кроме того, разряженную батарею можно заменить на заряженную на фирменных терминалах Nio всего за 3 минуты.

В Китае Nio ET9 стоит от 788 000 юаней (11,02 млн рублей в переводе по текущему), а если батарею брать в аренду, то цена опускается до 660 000 юаней (9,23 млн рублей) плюс 1128 юаней (15 780 рублей) ежемесячно за батарею. На старте продаж 21 декабря была доступна особо роскошная лимитированная версия Nio ET9 за 818 000 юаней (11,44 млн рублей), но все 999 экземпляров были выкуплены менее чем за сутки, так что теперь доступна только стандартная комплектация.

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Главным китайским конкурентом Nio ET9 будет, очевидно, представительский седан Maextro S800 от Huawei и JAC, но он его полноценные продажи ещё не начались.