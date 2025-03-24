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  • Huawei расширяет свою автомобильную империю: грядут совместные бренды с GAC и SAIC +

Huawei расширяет свою автомобильную империю: грядут совместные бренды с GAC и SAIC +

24.03.2025 92 0 0

Китайский IT-гигант Huawei, имеющий уже четыре автомобильных бренда, готовится запустить ещё два, один из них будет представлен 10 апреля.

Компания Huawei, известная главным образом своей потребительской электроникой, пришла в автобизнес в 2021 году, когда запустила совместно с компанией Seres бренд AITO. С тех пор автобизнес Huawei сильно разросся, причём в разных направлениях. Huawei стала одним из ведущих поставщиков комплектующих и программного обеспечения на китайском авторынке — наиболее наглядным примером в этой сфере является сотрудничество с брендами Avatr и Deepal: оба принадлежат Changan, доли Huawei в них нет, но электронику и софт для моделей Avatr и Deepal поставляет Huawei.

В 2023 году Huawei запустила альянс HIMA (Harmony Intelligent Mobility Alliance) — это главное направление автобизнеса китайского IT-гиганта, через этот альянс Huawei производит собственные автомобили, но не самостоятельно, а совместно с другими китайскими компаниями, и не под маркой Huawei, а под другими, созданными с нуля брендами. В альянс HIMA вошла марка AITO, также в нём находятся созданные позднее марки Luxeed (совместное детище Huawei и Chery), Stelato (Huawei и BAIC) и Maextro (Huawei и JAC). Бренды, входящие в HIMA, производят только электромобили и plug-in гибриды премиального или околопремиального уровня.

Huawei хочет создать из HIMA крупную системообразующую структуру, в которую будут вовлечены если не все, то многие крупные игроки китайского автопрома, поэтому HIMA готовится к расширению. Следующий, пятый по счёту бренд HIMA компания Huawei запустит совместно с государственным автоконцерном SAIC: по данным ресурса CnEVPost, запуск этого бренда состоится 10 апреля, и называться он будет Shangjie (на китайском 尚界).

Под брендом Shangjie будут производиться относительно доступные машины: первая модель (вероятно, кроссовер) под кодовым индексом ES39 будет технологически привязана к бренду Roewe (принадлежит SAIC) и стоить порядка 150 000 юаней (1,74 млн рублей в переводе по текущему курсу), премьера ожидается до конца текущего года, других подробностей пока нет.

Также Huawei готовит к запуску совместный бренд с государственным автоконцерном GAC, но пока непонятно, войдёт ли он в состав HIMA или будет существовать автономно в рамках отдельного совместного предприятия, известного на данный момент как проект GH. Называться совместный бренд, по слухам, будет Xiangwang (向往), его дебютная модель ожидается только в 2026 году — вероятно, это будет люксовый минивэн с ценником от 300 000 юаней (3,47 млн рублей).

В России из аффилированных с Huawei брендов пока официально представлены только AITO (но как Seres) и Avatr, а модели других брендов попадают в нашу страну через серых дилеров.

Китай слухи новинки бизнес GAC

 

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