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Рамный пикап Nissan Frontier обзавёлся юбилейной спецверсией

30.06.2026 159 0 0
Рамный пикап Nissan Frontier обзавёлся юбилейной спецверсией

На американский рынок выходит особенный вариант грузовика японской марки, посвящённый 250-летию Штатов, его выпустят лимитированным тиражом.

Актуальный рамный пикап Nissan Frontier третьего поколения, предназначенный для авторынка США, дебютировал в 2021-м. Пару недель назад «штатный» офис японской марки рассказал о том, какие изменения получил грузовик 2027 модельного года. Одним из главных изменений стало появление новой версии с прибавкой Sport Edition к названию. А теперь стало известно о появлении юбилейного особенного варианта Frontier.

На фото: актуальный пикап Nissan Frontier Pro-4X

Nissan Frontier 250th Anniversary Edition посвящён 250-летию Соединённых Штатов Америки. Такой пикап компания решила выпустить лимитированным тиражом к празднованию 4 июля, серия будет насчитывать 2500 экземпляров. Производство особенного варианта стартует в следующем месяце. Сообщается, что никакой надбавки к ценнику для спецверсии не предусмотрено.

Хотя это неудивительно, если учесть, что изменение у Frontier 250th Anniversary Edition всего одно и оно довольно скромное. Как рассказали в пресс-службе Nissan, юбилейный пикап получил пересмотренное оформление крупной надписи с названием модели на откидном борте – с рисунком в виде звёзд и полос (от флага Штатов), причём в монохромном чёрно-сером исполнении. Вот, собственно, и все «допы».

На фото: корма Nissan Frontier 250th Anniversary Edition
На фото: корма Nissan Frontier 250th Anniversary Edition
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В основе спецверсии рамного пикапа лежит топовое исполнение Pro-4X, то есть грузовику положены амортизаторы Bilstein, дополнительная защита днища, электронная блокировка заднего дифференциала, а также оригинальные 17-дюймовые колёсные диски, обутые в комплект внедорожных шин.

«Начинка», что очевидно, у Nissan Frontier 250th Anniversary Edition стандартная: под капотом у этого полноприводного пикапа располагается 314-сильный мотор V6 объёмом 3,8 литра, его максимальный крутящий момент составляет 381 Нм. Двигатель работает в паре с девятиступенчатой автоматической коробкой передач. Цена спецверсии стартует с отметки 42 190 долларов, что эквивалентно примерно 3,3 млн рублей по текущему курсу.

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В американском офисе Nissan отметили, что выпуск варианта с приставкой 250th Anniversary Edition совпадает также 1-миллионным экземпляром Frontier, который на днях сошёл с конвейера завода компании, расположенном в Кантоне (штат Миссисипи). Отметим, изначально, в 1998 году, производство модели стартовало на предприятии в Смирне (штат Теннесси), однако в 2012-м пикап сменил прописку. Кстати, мотор V6 для этой модели тоже выпускается в Теннесси, на заводе, расположенном в городе Дечерд.

На фото: салон Nissan Frontier Pro-4X

Продажи пикапа Nissan Frontier на американском рынке по итогам 2025 года слегка просели – на 4,8% до 66 478 шт. Однако уже в начале 2026-го ситуация начала выправляться: за первый квартал клиенты приобрели 21 411 грузовиков, что на 31,5% больше, чем в январе-марте 2025-го. Совсем скоро до дилеров должны добраться пикапы 2027 модельного года.

пикап США Япония авторынок ДВС Nissan Nissan Frontier
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