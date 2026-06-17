Nissan освежил пикап Frontier и вывел на рынок новую версию Sport Edition

Живые продажи грузовика 2027 модельного года на американском рынке начнутся до конца текущего месяца. Стоимость подросла на 300 – 430 долларов (в зависимости от комплектации).

Марка Nissan презентовала предназначенный для американского рынка рамный пикап Frontier актуального третьего поколения в 2021 году. В августе 2025-го японский производитель рассказал о том, какие изменения достались посвежевшему грузовику в нынешнем модельном году: тогда одной из важнейших обновок стало появление топовой версии Pro-4X R. Теперь «штатный» офис Ниссана рассказал об изменениях, которые получил Frontier 2027 модельного года.

На фото: Nissan Frontier Sport Edition

Главным изменением для пикапа в грядущем модельном году стал выпуск новой версии – Nissan Frontier Sport Edition. Она базируется на исполнении SV, но при этом позаимствовала часть стилевых решений у Pro-4X. Новому «спортивному» варианту достались: чёрные 17-дюймовые колёсные диски, обутые во внедорожные шины Hankook Dynapro, алюминиевые накладки, светодиодные противотуманки, чёрные глянцевые радиаторная решётка, накладка на переднем бампере и корпуса наружных зеркал, а также яркая графика с названием версии на кузове.

Интерьер Frontier Sport Edition отличается только за счёт декора: салон отделан в чёрном цвете, который дополнен ярко-жёлтой прострочкой и пластиковыми вставками и вышивкой с названием версии на спинках кресел. Техника, конечно же, стандартная: у всех модификаций модели под капотом находится 314-сильный мотор V6 объёмом 3,8 литра, его максимальный крутящий момент равен 381 Нм. Он работает в паре с девятиступенчатой автоматической коробкой передач.

Как рассказали в компании, стоимость новой «спортивной» версии окажется на 990 долларов выше по сравнению с исполнением SV. Отметим, «донорский» переднеприводный пикап 2027 модельного года будет стоить в Штатах не менее 36 490 долларов (эквивалентно примерно 2,66 млн рублей по текущему курсу), а за полноприводник попросят не менее 39 790 долларов (около 2,9 млн рублей).

Остальные обновки для Frontier грядущего модельного года довольно скромные. Так, исполнениям Pro-X и Pro-4X теперь предлагается люк на крыше и устройство для беспроводной зарядки смартфонов. Стартовой версии положены 16-дюймовые легкосплавные колёсные диски, светодиодная подсветка, семидюймовая цифровая приборка, информационно-развлекательная система с восьмидюймовым тачскрином и акустика с четырьмя динамиками.

В списке стандартного оснащения пикапа 2027 модельного года числятся: мониторинг слепых зон, интеллектуальный круиз-контроль, функция предупреждения о выезде с полосы движения, ассистент для регулирования дальнего света, система автоматического торможения при движении задним ходом, а также функция предупреждения о перекрестном движении сзади.

На фото: салон Nissan Frontier Sport Edition 1 / 4 На фото: салон Nissan Frontier Sport Edition 2 / 4 На фото: салон Nissan Frontier Sport Edition 3 / 4 На фото: салон Nissan Frontier Sport Edition 4 / 4

Посвежевшие модели доберутся до дилеров в США до конца текущего месяца. Стоимость стартовой версии Frontier S King Cab 4x2 (с полуторной кабиной) составит 32 490 долларов (около 2,37 млн рублей), покупка самого доступного Frontier S Crew Cab 4x2 (с двухрядной кабиной) обойдётся в 33 890 долларов (около 2,47 млн рублей). За топ-версию Frontier Pro-4X Crew Cab 4x4 просят не менее 42 690 долларов (около 3,11 млн рублей).