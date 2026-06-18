Роскомнадзор и СО: как удалённый пуск мотора может привести к штрафу или погубить водителя

Большинство из нас давно привыкло заводить автомобиль дистанционно для прогрева зимой и охлаждения летом. Особенно удобно это делать не с брелока, а с помощью телефона, для которого расстояние – не помеха. Однако иногда современные технологии могут сыграть с автовладельцем злую шутку.

Дистанционный запуск по радиоканалу 433 или 868 мГц с брелока сигнализации постепенно уходит в прошлое. В городских условиях это почти всегда лотерея: хватит дальности или не хватит? Гораздо удобнее сигнализация с SIM-картой и запуск через мобильное приложение или если мобильный Интернет чудит, то простую клавиатурную команду: набрал номер автомобиля, как для голосовой связи, нажал пару цифр, и мотор завёлся.

Однако есть одна проблема. Наверное, не слишком актуальная для жителей мегаполисов, но вполне остро стоящая для трёх остальных четвертей населения нашей страны, у которых еще не отняли возможность иметь личный гараж. Проблема эта – сотовая связь, необходимая для дистанционного запуска.

Усилители GSM

В бетонных, кирпичных и тем более металлических гаражных боксах связи часто нет или она нестабильная, на уровне от нуля до одной палочки на шкале. А связь нужна и для вышеупомянутого дистанционного запуска, и для обычного Интернета, который часто используют во время ремонта машины: то нужно посмотреть «взрыв-схему», то почитать чужие блоги по ремонту аналогичных моделей и узлов.

Чтобы решить проблему, автовладельцы в последнее время начали использовать так называемые усилители GSM, называемые также пико-сотами, GSM-ретрансляторами и другими терминами. Эти устройства продаются на любом маркетплейсе и стоят в среднем от 6 до 10 тысяч рублей. Прежде основными покупателями такой техники были дачники, страдающие от слабой сети в отдаленных СНТ, но теперь к ним присоединились и автовладельцы с гаражами. Во многих гаражных кооперативах на окраинах населённых пунктов качество мобильных сетей и раньше было так себе, а сегодня сотовые операторы порой в даже в режиме реального времени регулируют секторы покрытия своих антенн и уменьшают силу сигнала в локациях, где формально нет людей и связь вроде как бы и не нужна.

Усилитель GSM представляет собой коробочку усилительного блока, питающуюся от адаптера в розетке, и две антенны – приёмную и передающую. Передающая размещается внутри помещения, где телефон не видит сеть, а приёмная – на крыше, на небольшой мачте-стойке из куска трубы, где она ловит слабый, но все же кое-как распознаваемый сигнал сети сотового оператора. Антенны чаще всего заключены в пластиковые кожухи для защиты от осадков и птиц и выглядят как белые треугольники или конические пирамидки.

Работает это при правильной ориентации внешней приёмной антенны на базовую станцию сотового оператора довольно неплохо. Вот только есть один нюанс: подобные устройства не вполне законны, если не сказать совсем незаконны. И их неотъемлемая часть – характерная, узнаваемая и видимая издалека антенна – натуральный сигнализатор нарушения, по которому хитрых автовладельцев легко вычислить соответствующим органам.

Фото: Евгений Балабас

Юридическую базу использования такой техники нам прояснили в ФГУП «ГРЧЦ» – Главном Радиочастотном Центре Роскомнадзора.

Корр.: Законно ли использование такого оборудования?



– Легально применять маломощные ретрансляторы (репитеры) и маломощные базовые станции могут только операторы сотовой связи и исключительно в пределах зон обслуживания базовых станций, работающих согласно разрешительным документам. Установкой данного оборудования могут заниматься только операторы сотовой связи или их аккредитованные (подрядные) организации, после чего техника должна регистрироваться в Роскомнадзоре.



Корр.: Оказывают ли такие усилители влияние на штатное оборудование операторов сотовой связи?



– Самостоятельная установка репитеров, как правило, происходит без обеспечения электромагнитной совместимости с оборудованием операторов связи. В таких случаях репитеры могут оказывать недопустимые помехи базовым станциям и абонентским устройствам (телефонам). В результате резко ухудшается качество связи: снижается разборчивость речи, падает скорость передачи данных, возникают разрывы соединений.

В случае, если репитер установлен оператором сотовой связи или специализированной уполномоченной организацией, негативного влияния на сети сотовой связи нет, поскольку настройка репитеров происходит в соответствии с разрешительными документами.



Корр.: Какая ответственность грозит гражданам за его применение?



– ФГУП «ГРЧЦ» Роскомнадзора проводит мероприятия по выявлению незаконно установленных репитеров на всей территории Российской Федерации на постоянной основе, а также по обращениям операторов сотовой связи, базовые станции которых испытывают помеховые воздействия со стороны таких репитеров. Материалы в отношении физических и юридических лиц, использующих репитеры без разрешительных документов, направляются в территориальные органы Роскомнадзора. В соответствии со ст. 13.4 КоАП ведомство обладает полномочиями привлекать нарушителей к административной ответственности

Фото: Евгений Балабас

Статья 13.4 КоАП РФ наказывает за нарушение правил использования радиочастотного спектра и эксплуатации радиоэлектронных средств. Установка радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданами наказывается штрафом до 1500 рублей (до 30 000 рублей – юрлицами) с конфискацией устройств. Использование таких устройств наказывается штрафом до 4500 рублей для граждан и до 60 тысяч или приостановлением деятельности на 90 суток для юрлиц.

Хуже штрафа

Для тех же, кто ничего не боится или рассчитывает на типичный русский авось, отдельно следует пройтись по вопросу опасности угарного газа в закрытых гаражах при прогревах машины через дистанционный запуск.

Безусловно лучше всего прогревать машину на открытом воздухе, гарантированно избежав любых неприятностей, связанных с опасными выбросами. Но, как ни крути, часто бывает необходимо держать автомобиль в гараже и заводить его удалённо со смартфона, чтобы придти к уже прогретому двигателю и сразу поехать, не теряя времени. Особенно зимой. Поэтому от угарного газа нужно себя обезопасить – памятуя о том, что он не имеет запаха и обладает практически тем же весом, что и воздух, быстро и достаточно равномерно с ним смешиваясь и образуя смертельно опасную концентрацию.

Относительно безопасно прогревать дистанционно запущенный автомобиль в закрытом гаражном боксе в целом можно, лишь обеспечив выход выхлопных газов за ворота. Для этого необходим шланг. В идеале – толстостенный резиновый армированный (также известный, как «дюрит»), но иногда можно обойтись и шлангом от старого пылесоса. Наружу конец шланга выводится через круглое отверстие в створке ворот, U-образный вырез в нижней кромке створки или отверстие в кирпичной стене, просверленное коронкой. В шланге будет скапливаться конденсирующаяся из выхлопа влага, что необходимо учитывать при выборе траектории его прокладки. При отсоединении шланга от глушителя нужно выливать скопившуюся воду, а если на дворе холодный сезон и она успела частично замерзнуть, то удалять лед механически, хлестнув раз-другой шлангом об стену, например.

Также крайне желательно не забывать при постановке машины в гараж включать рециркуляцию воздуха в салоне, чтобы утечки выхлопа из неплотностей стыка шланга и глушителя или негерметичности стыков старенького выхлопного тракта не засосало в салон. Можно и вовсе выключать салонный вентилятор. Ну и в любом случае, входя в гараж, где стоит заведённое авто, желательно задержать дыхание на время, пока вы открываете створку ворот. Хотя, конечно, лучше всего без всего этого обойтись – и без запуска в гараже, и без использования нелегальной радиопередающей техники.