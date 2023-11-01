Leapmotor станет 15-м брендом Stellantis: подробности о сделке с китайской компанией

На прошлой неделе Stellantis и Leapmotor объявили о долгосрочном сотрудничестве и создании совместного предприятия Leapmotor International для продажи китайских электромобилей за пределами Китая. Цели стоят очень амбициозные — выйти на уровень продаж в 500 000 машин к 2030 году, в Европе электромобили Leapmotor появятся уже в следующем году.

Сделка Stellantis и Leapmotor — уникальная в своём роде: впервые западный автогигант затевает СП с китайской компанией не для развития своего бизнеса в Китае, а для продвижения китайских автомобилей на внешних рынках. Напомним, что Stellantis инвестирует в Leapmotor 1,5 млрд евро, станет владельцем 20% акций китайской компании и получит два места в её совете директоров (эти директора уже назначены, ими стали опытные менеджеры Грегуар Оливье и Дуг Остерманн).

Как сделка повлияет на плачевное положение собственных брендов Stellantis в Китае, пока непонятно, сейчас это не главное. Главное — это запуск СП Leapmotor International со штаб-квартирой в Нидерландах. Контрольный пакет (51%) акций Leapmotor International будет принадлежать Stellantis, гендиректора тоже будет назначать Stellantis. У Leapmotor International будут эксклюзивные права на экспорт, продажи и производство моделей Leapmotor за пределами так называемого Большого Китая (в него входят Гонконг, Макао и Тайвань). Конкретных планов по организации производства электромобилей Leapmotor за пределами Китая пока нет, но их могут оперативно состряпать, если, например, Европа начнёт отгораживаться от импортных китайских «электричек» высокими пошлинами и другими административными методами.

В свежем отчёте Stellantis для инвесторов сказано, что корпорация хочет продавать по 500 000 электромобилей Leapmotor за пределами Китая — на этот уровень планируется выйти к 2030 году. Дебютным рынком станет Европа, бренд Leapmotor появится здесь в конце следующего года. Какие рынки будут следующими, пока не объявлено.

Финансовый директор Stellantis Натали Найт, которую цитирует Automotive News Europe, назвала Leapmotor пятнадцатым брендом в обойме корпорации. Остальные четырнадцать — это, напомним, Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram и Vauxhall. По итогам этого года продажи собственных электромобилей Stellantis в мире могут превысить 300 000 шт. Leapmotor будет стоять особняком от остальных брендов, платформу Leapmotor они не получат и будут развиваться в рамках собственного объявленного в 2021 году четырёхплатформенного плана, дополненного недавно пятой, бюджетной платформой.

Компактное купе S01 стало первой серийной моделью Leapmotor

Leapmotor считается одним из самых успешных и перспективных китайских стартапов, его основал в 2015 году инженер-электронщик Чжу Цзянмин. Первая модель Leapmotor была запущена в производство в 2019 году, сейчас в гамме четыре модели, все они изначально были электрическими, у пользующихся наибольшим спросом кроссовера С11 и седана С01 (на заглавном фото) недавно появились также plug-in гибридные версии, где бензиновый ДВС используется в качестве удлинителя электрического запаса хода. За первые десять месяцев этого года Leapmotor реализовала в Китае 107 029 автомобилей (+13,11% по сравнению с АППГ), в ближайшие годы компания хочет выйти в Китае на уровень продаж в миллион машин в год.



Leapmotor T03

К сильным сторонам Leapmotor относятся хороший баланс цена/качество продукции, собственное производство микроэлектроники (в том числе процессоров) и высокие темпы технической эволюции: в июле этого года китайская компания представила уже третье поколение собственной модульной платформы Leap 3.0, а к 2025 году будет готово четвёртое. Из этого возникает резонный вопрос о конкуренции Leapmotor с другими брендами Stellantis, которые развиваются не так быстро. Европейский бренды Citroen, Fiat, Opel и Peugeot могут пострадать из-за появления на рынке Leapmotor и пока неясно, как руководство Stellantis собирается справляться с этими рисками.



Leapmotor C11

Любопытно, что инвесторы Leapmotor встретили новость о сделке с корпорацией Stellantis без энтузиазма: цена акций китайской компании на гонконгской бирже за неделю обвалилась на 26% и только сегодня начала медленно восстанавливаться. Инвесторы, вероятно, боятся, что западные боссы замедлят развитие Leapmotor и она затеряется среди других молодых и быстро растущих китайских компаний.



Добавим, что в июле этого года концерн Volkswagen объявил о покупке 4,99% акций китайского электромобильного стартапа Xpeng и будет делать на его платформе собственные электромобили для китайского рынка, но это сотрудничество не выйдет за пределы Китая. Volkswagen также вёл переговоры с Leapmotor, но предложение Stellantis оказалось для китайской компании более привлекательным.

