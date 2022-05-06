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  • Leapmotor C01 — четвёртая модель круто набирающего обороты китайского стартапа

Leapmotor C01 — четвёртая модель круто набирающего обороты китайского стартапа

06.05.2022 164 0 0

Основанная в 2015 году частная китайская электромобильная компания Leapmotor фиксирует лавинообразный рост спроса на свою продукцию и готовится вывести на домашний рынок флагманскую модель — полноприводный фастбек длиной 5050 мм.

 

Свою первую модель стартап Leapmotor показал в 2017 году, ей оказалось нишевое компактное купе S01 с посадочной формулой 2+2 и 125-киловаттным электромотором, в продажу оно поступило лишь в 2020 году. В том же 2020 году у Leapmotor появилась вторая модель — субкомпактный хэтчбек T03 и состоялась премьера кроссовера С11 на новой модульной платформе собственной разработки. По данным ресурса CarSalesBase, в 2020 году Leapmotor реализовала в Китае 10 540 машин, в 2021 году — 44 906, за первые квартал 2022-го — 21 579, это на 338% больше, чем с января по март 2021 года. В общем, динамика продаж внушает оптимизм.

На этой неделе компания представила свою четвёртую модель — фастбек C01 (напомним, что фастбек — это седан с покатой кормой, без чётко выраженного третьего объёма), приём заказов на него начнётся 10 мая. Leapmotor C01 использует ту же платформу, что и кроссовер С11, но превосходит его по длине — 5050 мм против 4750 мм. Передняя подвеска — на двойных поперечных рычагах, задняя — многорычажная. Батарея ёмкостью 90 кВт·ч интегрирована в пол кузова. Штатные колёса — 19-дюймовые.

Leapmotor C01 заявлен пока в единственной полноприводной двухмоторной модификации (у кроссовера есть заднеприводная версия с одним электромотором). Заявленная пиковая мощность силовой установки — 400 кВт (544 л.с.), разгон до 100 км/ч занимает менее 4 с, запас хода на одной зарядке — 717 км по китайскому циклу CLTC.

Кузов с выдвижными дверными ручками имеет очень низкий коэффициент аэродинамического сопротивления сх — 0,226. Дизайн скорее европейский, чем азиатский, наиболее интересная черта — заходящее на крышу заднее стекло. В оснащении заявлен ворох современных электронных ассистентов водителя вплоть до автопилота.

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Передняя панель интерьера с тремя мониторами — такая же, как у кроссовера С11, но у фастбека свои дверные карты и сиденья. Двери открываются кнопками, управляющими электрозамками, но есть также аварийные механические рукоятки. Во втором ряду — простор бизнес-класса, можно двигать подушки вперёд-назад и наклонять спинки, чтобы занять более расслабленную позу и любоваться небом над головой.

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Цена на Leapmotor C01 пока не объявлена, но, скорее всего, она окажется ниже, чем у конкурентов — такова рыночная политика компании. Для ориентира скажем, что топовый полноприводный кроссовер Leapmotor С11 с такой же силовой установкой, как у фастбека, сейчас стоит в Китае 229 800 юаней (34 680 американских долларов в переводе по текущему курсу), тогда как за Tesla Model Y китайской сборки нужно выложить минимум 316 900 юаней (47 825 долларов).

О своих экспортных планах компания Leapmotor пока ничего не сообщала, но они наверняка есть, так как у компании имеется англоязычный сайт с описанием всех моделей.

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