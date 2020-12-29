Серийный Leapmotor C11: полный привод, три экрана, автопилот и доступная цена

Китайский электромобильный стартап Leapmotor представил свою третью модель — среднеразмерный кроссовер C11, который поступит в продажу в следующем году и составит конкуренцию Tesla Model Y.

Компания Leapmotor существует с 2015 года (leap переводится с английского как «прыжок»), свою первую модель она показала в 2017-м, и в отличие от конкурентов дебютный продукт оказался не кроссовером, а переднеприводным спортивным купе S01, оснащённым 125-киловаттным электромотором и батареей ёмкостью 48 кВт·ч. Следом за купе последовал субкомпактный хэтчбек T03 c 55-киловаттным электромотором и батареей на 38 кВт·ч. Обе машины проступили в продажу в Китае только в этом году: Leapmotor T03 по состоянию на конец ноября разошёлся тиражом 6850 экземпляров (данные ресурса CarSalesBase), спрос на нишевое купе S01 оказался гораздо скромнее — продано 666 шт.

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В апреле 2019 года Leapmotor показала концепт своей третьей модели — кроссовер C-More, а на этой неделе дебютировала его серийная версия, получившая индекс C11. По данным китайского журнала Autohome приём заказов на Leapmotor C11 начнётся 1 января, но в производство кроссовер запустят лишь в сентябре, отгрузка заказанных машин клиентам запланирована на четвёртый квартал 2021 года.



В основе Leapmotor C11 лежит модульная платформа собственной разработки. Колёсная база в 2930 мм позволила разместить в полу батарею ёмкостью до 90 кВт·ч, но предусмотрена также версия на 76,6 кВт·ч. Габаритная длина — 4750 мм, ширина — 1905 мм, высота — 1650 мм. Базовая версия подразумевает единственный электромотор на задней оси с отдачей в 200 кВт (272 л.с.) и 360 Нм, до 100 км/ч она разгоняется за 7,9 с. Полноприводный кроссовер с двумя электромоторами имеет совокупную отдачу в 400 кВт (544 л.с.) и 720 Нм, первую «сотню» он набирает за 4,6 с. Запас хода на одной зарядке варьируется в зависимости от исполнения в диапазоне от 480 до 600 км по устаревшему циклу NEDC.



Двухцветный кузов, который на 76,2% состоит из высокопрочных сталей, имеет вполне гармоничный дизайн, безрамочные стёкла дверей и выдвижные ручки. Заявленный коэффициент аэродинамического сопротивления с х — всего 0,282. Передняя подвеска — на двойных поперечных рычага, задняя — независимая, пятирычажная.

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Главная «фишка» слона — симметричная передняя панель с тремя экранами: боковые имеют диагональ 10,25 дюйма, центральный — 12,8 дюйма. «Телевизоры» эти нужны для развлечения пассажиров, к которым можно будет отнести и водителя, ведь кроссовер C11 оснащён системой Leap Pilot — автопилотом 3 уровня по классификации SAE, который в перспективе может быть обновлён до 4 уровня — оборудование позволяет. Напомним, что уже 3 уровень при определённых условиях снимает с человека ответственность за безопасность на дороге, но пока что такие системы в Китае не легализованы (зато легализованы в Японии).



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Базовая моноприводная версия Leapmotor C11 с учётом государственных субсидий обойдётся китайскому потребителю в 159 800 юаней (1,8 млн рублей в переводе по текущему курсу ЦБ РФ), топовая полноприводная — в 199 800 юаней (2,25 млн). Это очень привлекательный прайс-лист по сравнению с «электричками» другого китайского стартапа — Nio, и с такими ценами Leapmotor вполне может составить конкуренцию Tesla Model Y, производство которого в ближайшее время будет локализовано в Шанхае, после чего цены на него значительно снизятся, примерно до уровня уже выпускающегося в Китае седана Tesla Model 3, который стоит сейчас от 250 тысяч до 420 тысяч юаней.



Будет ли Leapmotor поставлять свои машины за пределы Китая, пока неизвестно.

