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  • Китайский стартап Leapmotor представил новую платформу и уже продаёт её на Запад

Китайский стартап Leapmotor представил новую платформу и уже продаёт её на Запад

31.07.2023 23 0 0

Китайские автопроизводители продолжают перехватывать технологическое лидерство у нерасторопных западных автоконцернов: электромобильный стартап Leapmotor за свою короткую историю представил уже третью платформу для электромобилей и готов поделиться ей со всеми желающим (разумеется, за деньги).

На прошлой неделе немецкие СМИ пережили шок от того, что Volkswagen покупает долю в китайском стартапе Xpeng и будет использовать его платформу для своих новых электромобилей. Ещё неделей ранее Audi и SAIC договорились о совместной разработке электромобилей. В свою очередь холдинг Geely успешно подсадил на платформу SEA европейские бренды Polestar, Volvo и smart. Ну а сегодня молодая компания Leapmotor представила новую платформу Leap 3.0 и уже ведёт переговоры с двумя иностранными компаниями о её продаже.

Компанию Leapmotor основал в 2015 году китайский инженер-электронщик Чжу Цзянмин, на китайском рынке она присутствует всего четвёртый год, а в её продуктовой линейки — всего четыре модели, но при этом Leapmotor считается одним из самых успешных и перспективных китайских стартапов. Продажи Leapmotor в первой половине этого года составили 44 502 электромобилей, что на 14% меньше, чем было в январе-июне 2022-го — это следствие обострения конкуренции и ценовой войны на китайском рынке электромобилей. Leapmotor объявила, что в августе снизит цены на две свои самые ходовые модели — соплатформенные кроссовер С11 и седан С01.

Платформа Leap 3.0 предназначена для будущих электромобилей компании: её первым носителем станет модель с заводским индексом В11, премьера которой состоится в сентябре на автосалоне в Мюнхене. Особенность новой платформы — высокая степень интеграции электронных и электротехнических компонентов, что обещает более низкую, чем у конкурентов, себестоимость. Leapmotor сама делает чипы на основе ядер Qualcomm Snapdragon и предлагает несколько вариантов разной вычислительной мощности как для бюджетных электромобилей, так и для премиальных, у которых на борту много развлекательного оборудования и электронных ассистентов водителя, вплоть до полного автопилота. Разумеется, предусмотрено обновление ПО «по воздуху» и всё это, как утверждается, работает «со свистом».

Leapmotor очень хочет продать свою новую платформу сторонним компаниям, у которых нет ресурсов или времени для разработки собственной. Leapmotor может предоставить как лицензию на свою платформу, так и сделать электромобиль для клиента целиком и даже наладить его производство на собственном заводе в городе Цзиньхуа (провинция Чжэцзян). Между тем уже в 2025 году, как сообщает Reuters, Leapmotor планирует представить платформу следующего поколения! Западные автоконцерны о таких темпах эволюции пока могут только мечтать.

Китай электромобиль новинки бизнес авто и технологии Leapmotor

 

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