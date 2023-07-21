Теперь официально: Audi и SAIC договорились о совместной разработке электромобилей

На прошлой неделе деловые СМИ со ссылкой на инсайдеров сообщили, что Audi и китайский государственный автоконцерн SAIC близки к заключению сделки: тогда предполагалось, что Audi купит у SAIC электромобильную платформу его дочерней компании IM Motors. Вчера вице-президент и главный инженер SAIC Цзу Сиджи подтвердил ряду китайских СМИ, в том числе China Daily, что Audi и SAIC действительно договорились о совместной разработке электромобилей, однако платформа IM Motors в его заявлениях не фигурировала — мол, конкретную взаимовыгодную форму сотрудничества ещё только предстоит определить. Опрошенные зарубежными коллегами представители Audi и вовсе пока никак не комментируют новый виток развития партнёрства с SAIC.

У SAIC уже есть успешные действующие СП с корпорацией General Motors и концерном Volkswagen, именно SAIC выпускает специально разработанный для Китая кроссовер Audi Q5 e-tron, вот только он и другие «электрички» Audi почему-то оказались неинтересны китайскому потребителю. Китайцы гораздо охотнее покупают электромобили собственных, китайских брендов. Так, в июне, продажи Audi в Китае, по данным CAAM (Китайская ассоциация автопроизводителей), сократились по сравнению с июнем прошлого года на 10,8% до 66 552 шт., тогда как действующий лидер китайского авторынка — компания BYD — реализовала 220 600 машин (+66,5%). В целом из статистики CAAM видно, что китайские бренды в основном наращивают продажи, а у заграничных марок они в основном сокращаются. Даже Tesla зафиксировала в июне в Китае падение продаж на 4,8% до 74 212 шт.

Платформа IM Motors

Дело в том, что крупнейшие китайские автопроизводители вступили в пору зрелости и уже не нуждаются остро в чужих технологиях, хотя именно IM Motors как раз кичится тем, что привлекла к разработке своей электромобильной платформы британскую инжиниринговую фирму Williams Advanced Engineering (WAE) и использует в этой платформе комплектующие Bosch, Continental и Brembo. Сила китайских компаний — в оперативности реагирования на потребности рынка: они могут выпустить новую модель, и если она плохо продаётся, то уже в течение первого года производства провести ей полный рестайлинг. Для западных компаний такая скорость обновления просто немыслима, она не укладывается в их стиль управления, который предполагает, что планы строятся на много лет вперёд и довольно жёстко исполняются.



IM L7 в спортивной версии Snake Performance

Плановое управление концерна Volkswagen не раз давало сбои, последний такой крупный сбой случился в прошлом году, когда выяснилось, что цифровое подразделение Cariad, которое разрабатывает интегрированную операционную систему нового поколения для всех марок концерна, проварило план-график, и главные электрические новинки Audi, Porsche, Bentley и Volkswagen придётся из-за этого отложить на год-два. Из-за кризиса в Cariad прошлым летом в отставку отправился председатель правления Volkswagen Group Герберт Дисс, а жизненный цикл морально устаревшей электромобильной платформы MEB пришлось продлять. Пока новая модульная платформа SSP (Scalable Systems Platform) «буксует» из-за сырого ПО, Audi, стремясь удержать свою долю на китайском рынке, вынуждена просить помощи у китайских партнёров — отсюда новая сделка с SAIC.



IM LS7

IM Motors, платформу которой сватают Audi, основана в 2020 году как совместное предприятие SAIC, IT-гиганта Alibaba и девелоперской компании Zhangjiang Hi-Tech, при этом SAIC принадлежат 54% акций. Буквы IM в названии компании расшифровываются как Intelligence in Motion, что можно перевести на русский как «интеллект в движении». У IM Motors пока всего две модели — бизнес-седан IM L7 и кроссовер IM LS7, за первые шесть месяцев этого года IM Motors продала в Китае 8552 машин, что неплохо с учётом недавнего старта и довольно высоких цен — обе модели IM позиционируются в премиальном сегменте.

