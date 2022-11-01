Электрический бизнес-седан IM L7 от SAIC обзавёлся спортивной версией Snake Performance

Молодая китайская компания IM Motors, контрольным пакетом акций которой владеет могущественный концерн SAIC, представила топ-версию Snake Performance своей первой и пока единственной модели L7. Доводкой её ездовых качеств занимались британские специалисты из Williams Advanced Engineering.

IM Motors основана в 2020 году как совместное предприятие автоконцерна SAIC, IT-гиганта Alibaba и девелоперской компании Zhangjiang Hi-Tech, при этом SAIC принадлежит более 50% акций, то есть IM Motor, по сути, является дочерней компанией SAIC. Буквы IM в названии компании означают Intelligence in Motion, что можно перевести на русский как «интеллект в движении», но есть и сугубо китайский латинизированный вариант названия — Zhiji Motors. Штаб-квартира компании находится в Шанхае.

IM/Zhiji позиционирует себя как производитель высокотехнологичных премиальных электромобилей, то есть является очередным китайским аналогом американской компании Tesla. Свою первую модель — седан L7 — IM Motors представила в начале 2021 года, но в продаже на домашнем рынке IM L7 появился только минувшим летом.



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IM L7 — это довольно крупный седан с покатой кормой и безрамочными стёклами дверей, габаритная длина — 5098 мм, ширина — 1960 мм, высота — 1458 мм, колёсная база — 3100 мм. Кузов отлично проработан с точки зрения аэродинамики (с х = 0,21), в него органично интегрированы многочисленные органы искусственного зрения, необходимые для работы полноценного автопилота, хотя такой автопилот в Китае пока не легализован, так что умная электроника всего лишь ассистирует водителю. «Грибок» над лобовым стеклом — это выдвижной панорамный трёхкамерный видеорегистратор Carlog.



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Для IM L7 в сотрудничестве с британской инжиниринговой компанией Williams Advanced Engineering (WAE) спроектировано полноуправляемое шасси, наделяющее седан великолепной для его размеров манёвренностью. Передняя подвеска — на двойных поперечных рычагах, задняя — многорычажная. В оснащение входят умные анимированные матричные фары, рисующие информационные и развлекательные картинки, 1120-ваттная аудиосистема, панорамная крыша, огромное регулируемое по высоте двухэкранное табло на передней панели и много чего ещё, цены в Китае начинаются с отметки 368 800 юаней (3,1 млн рублей в переводе по текущему курсу).



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Силовая установка уже в базовой комплектации двухмоторная (по одному мотору на ось), её максимальная совокупная отдача — 425 кВт (578 л.с.) и 725 Нм. Стандартная версия седана разгоняется до 100 км/ч за 3,87 с, максимальная скорость ограничена на отметке 200 км/ч. Вмонтированная в пол батарея ёмкостью 93 кВт·ч позволяет проехать на одной зарядке 615 км по циклу CLTC.



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В октябре IM Motors анонсировала спортивную версию Snake Performance седана L7, и вот сегодня она поступила в продажу по цене от 478 800 юаней (4 млн рублей). Отдача силовой установки увеличена до 445 кВт (605 л.с.) и 730 Нм, время разгона до «сотни» уменьшено до 3,7 c, перенастроена подвеска, добавлены новые ездовые режимы, установлены более мощные тормоза и облегчённые колёсные диски, а кузов окрашен матовой краской. Внутри на смету стандартному овальному рулю пришёл штурвал а-ля Tesla.



IM L7 Snake Performance

IM L7 Snake Performance уже установил рекорд круга среди серийных электромобилей на автодроме Zhejiang Circuit в Шаосине, опередив, как сказано в пресс-релизе, Mercedes-AMG EQS 53 4Matic+ и Porsche Taycan Turbo S, но вряд ли немецкими электрокарами здесь управляли заводские пилоты. Taycan Turbo S, к слову, недавно обновил рекорд Нюрбургринга — с нетерпением ждём там же IM L7 Snake Performance.

