Элитный кроссовер IM LS7 от SAIC показался в серийном виде: автопилот и британские гены

Основанная в 2020 году компания IM Motors со штаб-квартирой в Шанхае — это совместное предприятие автоконцерна SAIC, IT-гиганта Alibaba и девелоперской компании Zhangjiang Hi-Tech, буквы IM расшифровываются как Intelligence in Motion (можно перевести на русский как «интеллект в движении»), при этом есть и сугубо китайский латинизированный вариант названия — Zhiji Motors. В обойме контролируемых SAIC марок IM/Zhiji — самая элитная и передовая, она круче даже ещё более молодого премиального электромобильного бренда Rising.

Минувшим летом на китайский рынок вышла первая модель IM — большой электрический седан L7, эдакий аналог Tesla Model S, а теперь новая китайская марка готовит публику к появлению второй модели — кроссовера LS7, который, как несложно догадаться, будет альтернативой Tesla Model X. Опубликованы первые фотографии серийной версии IM LS7 (в виде концепта кроссовер показали ещё в прошлом году), появились кое-какие технические подробности.



IM LS7, разумеется, разделил платформу с седаном L7, она разработана при участии специалистов британской инжиниринговой фирмы Williams Advanced Engineering (WAE). Передняя подвеска — на двойных поперечных рычагах, задняя — многорычажная. Габаритная длина кроссовера — 5049 мм, ширина — 2002 мм, высота — 1731-1773 мм в зависимости от модификации, колёсная база — 3060 мм.

С кормы IM LS7 слегка напоминает Aston Martin DBX, лобовое стекло очень длинное, оно заходит на крышу и упирается в поперечину с тремя «грибками»: центральный — это продвинутый видеорегистратор Carlog, а в боковых находятся лидары, необходимые для корректной работы полноценного автопилота. Пупырышки на боковинах кузова — это камеры кругового обзора, тоже необходимые автопилоту, вот только полноценный автопилот (уровень 3 и выше по классификации SAE) в Китае пока не легализован, так что умная электроника всего лишь ассистирует водителю.



Отметим, что многие китайские премиальные марки сегодня щедро снабжают свои машины оборудованием для работы автопилота, ближайшие аналоги IM LS7 в этом смысле — кроссоверы Jidu Robo-01 от Baidu и Geely и Avatr 11 от Changan, Huawei и CATL, но никто не знает, когда именно китайские власти дадут добро на запуск автопилота хотя бы 3 уровня. Автопилот 3 уровня, на котором водителю разрешается при соблюдении ряда условий отвлечься от дороги, разрешен пока только в Японии и Германии, да и то с массой оговорок и ограничений.



Салон IM LS7 с широким двухэкранным табло и сенсорной центральной консолью повторяет во многом салон седана L7, но у кроссовера более вытянутый мультимедийный экран и более замысловатые на вид дверные карты. Штурвал вместо традиционного руля позаимствован у спортивной версии Snake Performance седана L7.



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Базовая версия кроссовера будет иметь единственный мотор на задней оси, его максимальная мощность — 250 кВт (340 л.с.). У полноприводной версии к заднему мотору добавляется передний мощностью 175 кВт (238 л.с.), а совокупная мощность двух моторов составляет 425 кВт (578 л.с.). Данных о батарее и запасе хода пока нет, для ориентира скажем, что седан IM L7 оснащается батареей ёмкостью 93 кВт·ч и может проехать на одной зарядке до 615 км по китайскому циклу CLTC.



Полноценная премьера серийного IM LS7 ожидается в первой половине следующего года.

