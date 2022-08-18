Витамин роста: флагманский кроссовер концерна SAIC — Rising R7 — готовится к дебюту

На следующей неделе на автосалоне в Чэнду свежеиспечённая китайская марка Rising, принадлежащая концерну SAIC, представит флагманский купеобразный электрический кроссовер R7, напичканный, как того требуют законы жанра, новейшей развлекательной электроникой.

Марка Rising (она же Feifan) родилась в прошлом году в результате перетасовки модельной линейки Roewe — марки, которая условно ведёт свою родословную от британского Rover (условно, потому что у SAIC нет прав на марку Rover, но в 2005 году китайский концерн получил все её активы в результате краха MG Rover Group). В 2020 году SAIC выделил в рамках Roewe электромобильный R-суббренд с собственным логотипом, но уже в 2021 году он превратился в полностью самостоятельную марку Rising с тем же логотипом в виде буквы R. Первыми моделями Rising стали среднеразмерные седан ER6 и кроссовер Marvel R — это перелицованные «электрички» Roewe i6 и Roewe Marvel X (кроссовер также известен в Европе как MG Marvel R), а Rising R7, анонсированный в виде концепта ещё в прошлом году, — первая самостоятельная модель молодого бренда.

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Дизайн серийной версии Rising R7 был рассекречен ещё в начале лета, а теперь марка готовится к его живой премьере на автосалоне в Чэнду и последующему старту продаж. Rising R7 позиционируется как высокотехнологичный премиальный кроссовер, демонстрирующий инженерную мощь концерна SAIC. Габаритная длина новинки — 4900 мм, ширина — 1925 мм, высота — 1655 мм, колесная база — 2950 мм. Покатая корма не оставила места для третьего ряда кресел, боковые двери — с безрамочными ламинированными стёклами, заявленный коэффициент аэродинамического сопротивления с х — всего 0,238, и это притом что в кузов интегрированы необходимые для работы автопилота 3 уровня органы искусственного зрения, в том числе лидар Luminar над лобовым стеклом и 12 видеокамер.



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Главное украшение салона — монолитное табло во всю ширину передней панели наподобие мерседесовского MBUX Hyperscreen: под единым стеклом объединены приборный щиток (10,25 дюйма), центральный мультимедийный экран (15,05 дюйма) и индивидуальный «телевизор» для переднего пассажира (12,3 дюйма). Вдобавок имеется продвинутый проекционный дисплей дополненной реальности Huawei AR-HUD, позволяющий накладывать изображение на реальную местность и проигрывать видеоролики прямо на лобовом стекле.



Передние кресла с интегральными подголовниками снабжены вентиляцией, подогревом и массажёрами, а переднему пассажиру вдобавок положена выдвижная подпорка для ног для удобного сна в дороге. Топовая аудиосистема Bose насчитывает 14 громкоговорителей. Объём багажника — 491 л, со сложенными спинками заднего сиденья — 1471 л.

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Базовая версия Rising R7 предусматривает единственный электромотор на задней оси мощностью 250 кВт (340 л.с.) и запас хода на одной зарядке до 642 км по китайскому циклу CLTC, другие технические характеристики этой версии пока не опубликованы.



Полноприводный Rising R7 дополнен передним электромотором мощностью 150 кВт (204 л.с.). Максимальная совокупная отдача силовой установки полноприводной версии составляет 400 кВт (544 л.с.) и 700 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 4,4 с, максимальная скорость — 200 км/ч, полного заряда батареи ёмкостью 90 кВт·ч должно хватить на 606 км пробега по циклу CLTC. Снаряженная масса двухмоторного кроссовера — 2310 кг, полная масса — 2755 кг.

На китайском рынке Rising R7 будет конкурировать с такими свежими электрическими SUV как Avatr 11 и Xpeng G9, об экспортных перспективах бренда Rising пока ничего неизвестно.

