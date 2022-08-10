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  • Xpeng G9: электрический флагманский SUV со встроенным 5D-кинотеатром

Xpeng G9: электрический флагманский SUV со встроенным 5D-кинотеатром

10.08.2022 131 0 0

Китайская электромобильная компания Xpeng Motors продолжает расширять свой модельный ряд: полностью рассекречен флагманский кроссовер G9, который поступит в продажу до конца текущего года.

 

Основанная в 2014 году компания Xpeng Motors долго раскачивалась: свою первую модель — компактный кроссовер G3 — она выпустила на рынок только в 2018 году, а более-менее заметным игроком китайского авторынка стала только в прошлом году на фоне резкого роста продаж. В января по июль этого года Xpeng, по данным самой компании, реализовала 80 507 машин, на 108% больше, чем за аналогичный период 2021-го. В модельном ряду Xpeng сегодня есть также большой седан P7 и среднеразмерный седан P5, а до конца года в продаже появится четвёртая модель — флагманский кроссовер G9. В следующие несколько лет Xpeng хочет стать глобальным оператором мультимобильности, на 2024 год намечен старт производства летающего спорткара с возможностью автономного управления.

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В кроссовер Xpeng G9 тоже заложена возможность автономного управления и мощные вычислительные способности, вот только в Китае автопилоты 3 уровня и выше до сих пор не легализованы, так что дорогостоящее «железо» G9 пока будет работать лишь в ассистирующем водителю режиме.

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Xpeng G9 — среднеразмерный по американским меркам и большой по нашим и китайским меркам кроссовер: габаритная длина — 4891 мм, ширина — 1937 мм, высота — 1680 мм, колесная база — 2998 мм. Третий ряд кресел не предусмотрен зато четыре места из пяти (кроме центрального во втором ряду) снабжены подогревом, вентиляцией и массажёрами.

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В переднюю панель помимо довольно скромного водительского щитка приборов встроено массивное двухэкранное табло (каждая секция имеет диагональ 14,96 дюйма) с чипом Qualcomm Snapdragon 8155. На центральном «телевизоре» можно крутить фильмы, при этом за иммерсивность восприятия будет отвечать фирменная система Xopera — эдакий концертный зал формата 5D в салоне автомобиля: акустическую картину формирует 2250-ваттная аудиосистема Dynaudio с 28 громкоговорителями, кресла в нужный момент вибрируют, светодиодная подсветка и климат-контроль подстраиваются под сюжет (обещаны даже меняющиеся запахи).

Техническая начинка — типичная для современного премиального электромобиля: передняя подвеска — на двойных поперечных рычагах, задняя — многорычажная, в базовое оснащение входят двухкамерные адаптивные пневмостойки, настройками шасси занимались некие специалисты из Германии.

Плоская 800-вольтовая батарея интегрирована в пол кузова, её ёмкость не указана, но известно, что заднеприводная версия кроссовера с одним электромотором может проехать на одной зарядке 702 км по циклу CLTC, двухмоторная полноприводная — 650 км. Максимальная мощность зарядки — 480 кВт, она позволяет пополнить запас хода на 200 км всего за 5 минут. Силовая установка полноприводного Xpeng G9 выдаёт максимальные 405 кВт (551 л.с.) и 717 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 3 с, максимальная скорость ограничена на отметке 200 км/ч.

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Цены на Xpeng G9 пока не объявлены, в следующем году кроссовер наверняка пойдёт на экспорт — в прошлом году Xpeng продала в Европе около 500 машин. Планов выхода на российский рынок у молодой китайской компании пока нет.

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