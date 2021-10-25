Xpeng показала аэромобиль со складными винтами, производство — в 2024 году

Молодая китайская компания Xpeng Motors планирует включить в линейку своих электромобилей эффектный спорткар, способный передвигаться по дорогам и по воздуху. Ориентировочная цена — около 1 млн юаней или 11,1 млн рублей в переводе по текущему курсу.

В действующей продуктовой линейке Xpeng Motors значатся всего три модели — компактный кроссовер G3, большой флагманский седан P7 и среднеразмерный седан P5, причём последний вышел на домашний рынок лишь в сентябре. Совокупные продажи Xpeng в Китае за первые три квартала этого года, по данным ресурса CarSalesBase, составили всего 56 404 машин, тогда как Tesla реализовала 295 006 электромобилей. Между тем Xpeng уже успела выйти на европейский рынок — правда, пока её электромобили предлагаются только в Норвегии, где на данный момент реализовано менее 500 машин, но планы, как водится, наполеоновские.

Xpeng планирует стать глобальным оператором мультимобильности и разрабатывает собственные системы автономного вождения, причём как для дорожных, так и для летающих машин. Разработкой электрических летательных аппаратов с вертикальным взлётом занимается дочерняя компания HT Aero.

HT Aero X2

Летом HT Aero представила восьмироторный аэромобиль X2 и пообещала наладить его серийное производство к 2024 году. Ничем особенным на фоне разработок других стартапов X2 не выделяется: по сути, это большой мультикоптер с «лыжами», способный летать со скоростью 130 км/ч в течение 35 минут. Тем не менее под этот нехитрый проект HT Aero сумела к середине октября собрать более 500 млн американских долларов инвестиций. А вчера уже непосредственно Xpeng Motors показала свою версию летающей машины, разработкой которой, однако, также занимается HT Aero.



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Летающий электромобиль Xpeng в дорожной конфигурации выглядит как обычный современный среднемоторный суперкар со смещённой вперёд двухместной кабиной. Габаритная длина в дорожной конфигурации — 4980 мм, ширина — 2010 мм, то есть такая машина легко впишется в обычный транспортный поток и может быть припаркована где угодно. Но если нужно лететь, то потребуется более просторная, чем обычный парковочный слот, площадка: выдвигающиеся их боков складные винты увеличивают габаритную длину до 7010 мм, ширину — до 12 200 мм. Лётные характеристики будут примерно такие же, как у X2, точные пока не названы, зато начало производства также намечено на 2024 год.



Мы вполне допускаем, что XPeng Motors и HT Aero смогут довести летающий спорткар до серийной кондиции, хотя очевидно, что в его конструкции, как и в конструкции любого гибрида, будет много компромиссов и потребительские характеристики из-за этого будут довольно посредственными. Но главная проблема у летающих машин такая же, как у дорожных беспилотников: Tesla и десятки стартапов уже наглядно показали, что искусственный интеллект способен управлять автомобилем даже в сложных погодных условиях, но легализовать беспилотники для коммерческого применения пока нет никакой возможности.



Серийный электрический седан Xpeng P7 и будущий аэромобиль

С аэромобилями проблема легализации стоит ещё более остро, даже если мы уберём из них систему автопилотирования и будем пускать за руль только водителей с лётной лицензией. Допустить малую авиацию в города со взлётными площадками на крышах домой — это гигантская законотворческая работа, провернуть которую в краткосрочной перспективе решительно невозможно — чиновники так быстро не работают, тем более в области инновационной техники, в которой они мало что понимают, а лишнюю ответственность на себя брать никто не захочет. Но дизайн аэромобиля у Xpeng получился забавным, потому мы и решили о нём вам рассказать.

