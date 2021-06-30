Обновлён доступный и в Европе китайский кроссовер Xpeng G3: странной «фишки» больше нет

Компания Xpeng (полное наименование – Xiaopeng Motors) была зарегистрирована в 2015 году, она заточена под выпуск «электричек». Первенцем стал паркетник G3, на китайский рынок эта модель вышла в 2018-м. В середине 2020-го к кроссоверу присоединился крупный седан P7, вот-вот стартуют продажи «четырехдверки» поменьше – P5. Интересно, что по итогам января-мая текущего года SUV уступил титул бестселлера марки более симпатичной «семерке»: на родине реализовано 9407 и 14 766 экземпляров соответственно. И вот на этом фоне Xpeng готовит к премьере рестайлинговый электрокросс: такой G3 получил к имени приставку в виде буквы i, то есть не исключено, что дореформенный вариант останется в строю.

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Итак, переднюю часть паркетника переделали в стиле седанов, у фирменного дизайна даже есть отдельное название – X Robot Face: новые фары расположены ниже, чем у предшественника, а над ними появилась «прерывистая» светящаяся полоска (разумеется, оптика светодиодная), также заменили крышку капота. Кроме того, Xpeng G3i обрел выдвижные ручки дверей, модернизированы и задние фонаре. А вот чего паркетник лишился – так это установленной на крыше камеры (она может подниматься вверх; положена дорогим версиям дореформенного кросса), ее нет ни на официальных картинках, ни на шпионских фото. К слову, для седанов такая камера не предусмотрена вовсе.



Xpeng G3i

Интерьер пока засвечен только на одной картинке – внутри применяется новая цветовая схема. Скорее всего, паркетник сохранил мультимедийную систему с огромным вертикальным тачскрином. В списке оборудования дорестайлингового кроссовера еще значатся адаптивный круиз-контроль, автопарковщик, системы автоторможения и удержания в полосе – весь этот набор наверняка перешел и на G3i, плюс системы могли улучшить.



На данный момент неизвестно, есть ли изменения в плане техники. Прежний Xpeng G3 доступен со 197-сильным электромотором (установлен на передней оси), на выбор предложены три варианта батареи – емкостью 55,9 кВт*ч, 57,5 кВт*ч или 66 кВт*ч. Заявленный запас хода – 460 или 520 км, правда, он рассчитан по устаревшему циклу NEDC.

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Полностью Xpeng G3i раскроют 9 июля. Дореформенный паркетник в Китае с учетом льгот сегодня стоит от 149 800 до 199 800 юаней, что эквивалентно около 1 679 000 – 2 239 000 рублей по актуальному курсу.



Между тем китайский электрокросс Xpeng доступен и в Европе – его можно купить в Норвегии, там он представлен только с топовой батареей на 66 кВт*ч (запас хода по циклу WLTP – 451 км). Норвежцам дорестайлинговый G3 обойдется минимум в 358 000 местных крон (3 023 000 рублей), тогда как, например, Volkswagen ID.4 там стоит от 335 100 крон (2 829 000 рублей). Позже Xpeng намерена выйти и на другие «старосветские» рынки – вероятно, уже с G3i. А вот Россия в список вряд ли войдет. Зато накануне о планах продавать электрокары в РФ заявила китайская Chery.