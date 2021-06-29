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  • Chery хочет продавать в РФ электрокары: первенцем может стать кроссовер

Chery хочет продавать в РФ электрокары: первенцем может стать кроссовер

29.06.2021 82 0 0

Китайская компания готовится приступить к испытаниям «зелени» в нашей стране. Какими моделями может пополниться местная гамма – пока не уточняется, но в России уже ловили электромобиль марки.

 

Российский офис Chery объявил о том, что компания рассматривает возможность в ближайшие два года вывести на наш рынок электрокары. На данный момент марка собирает документы для обязательной процедуры сертификации, также Chery проводит маркетинговые опросы и готовится к тестам в условиях местных дорог и климата. Причем в релизе в этой части говорится именно об электромобиле – в единственном числе. А вот что это за машина, и какие еще «электрички» могли бы запустить в продажу в РФ – пока не раскрывается.

Chery eQ, Chery eQ2, Chery Tiggo 3xe и Chery Arrizo e
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Chery eQ, Chery eQ2, Chery Tiggo 3xe и Chery Arrizo e
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Chery eQ, Chery eQ2, Chery Tiggo 3xe и Chery Arrizo e
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Chery eQ, Chery eQ2, Chery Tiggo 3xe и Chery Arrizo e
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В Китае за выпуск «зелени» отвечает подразделение Chery New Energy, на домашнем рынке в линейку сегодня входят семь моделей, и пять из них сделаны из «традиционных» автомобилей. Так, субкомпакт Chery eQ, седаны eQ2 и Arrizo e, а также кроссоверы Tiggo 3xe и Tiggo e – это электрические версии QQ, Cowin C3, Arrizo 5, Tiggo 3x (в РФ паркетник продавали как Tiggo 2) и Tiggo 5x (у нас – Tiggo 4) соответственно. «Самостоятельные» же «электрички» (то есть не имеющие родственников с ДВС) – это ситикар eQ1 и недавно дебютировавший кроссовер eQ5.

Chery eQ5 и Chery eQ1
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Chery eQ5 и Chery eQ1
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Chery eQ5 и Chery eQ1
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Chery eQ5 и Chery eQ1
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При этом в Chery также отметили, что компания продолжает работать над новыми электромобилями на родине. В частности, в апреле на Шанхайском автосалоне марка показала два концепта – eQZ и eQX. Первый представляет собой «развитие» упомянутого eQ1, ну а второй шоу-кар – это уже «продолжение» eQ5, причем, в отличие от серийного паркетника, внешне он меньше похож на модели марки Lynk & Co (совместный проект Geely и Volvo).

Концепты Chery eQZ и eQX
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Концепты Chery eQZ и eQX
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Между тем ранее в России застукали Chery Tiggo e: видимо, именно этот электрокар и готовится к началу испытаний. Кстати, в 2020-м «зеленый» Tiggo обновился, повторив в плане дизайна рестайлинговый же бензиновый паркетник (у нас модернизированный Tiggo 4 должен появиться позже в этом году). Единственное внешнее отличие – шильдик с буквой «е» на корме (по нему-то в пойманной машине и опознали электрическую версию). В Поднебесной Chery Tiggo e доступен со 129-сильным электромотором и батареей емкостью 53,6 кВт*ч. Запас хода – 401 км, правда, он рассчитан по устаревшему циклу NEDC.

Актуальный Chery Tiggo e
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Актуальный Chery Tiggo e
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Актуальный Chery Tiggo e
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Напомним, среди китайских марок в России электромобиль сегодня продает только JAC: у нас представлен хэтч iEV7S со 115-сильным электродвигателем и батареей емкостью всего 39 кВт*ч (дальнобойность – 280 км, опять же по циклу NEDC). Цена – 2 499 000 рублей. Согласно статистике регистраций ГИБДД, предоставленной нам агентством «Автостат», по итогам первого квартала текущего года (более свежих данных пока нет) на учет в РФ было поставлено 14 электрокаров JAC, но лишь две машины оформлены физлицами.

Россия авторынок электромобиль новинки Chery Chery Tiggo 4

 

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