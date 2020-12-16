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Китайская марка Xpeng выходит на европейский рынок: первенцем станет кроссовер G3

16.12.2020 284 0 0

Продажи автомобиля должны начаться до конца года. Первой страной, в которую поступят электрокары, станет Норвегия.

 

Китайская компания Xiaopeng Motors (сокращённо Xpeng Motors) была основана в 2014 году в Гуанчжоу. Отметим, тогда в автопроме рассчитывали на светлое будущее электромобилей, которому должны были способствовать щедрые правительственные субсидии. Однако впоследствии правительство КНР решило отказаться от «бюджетного» стимулирования продаж электромобилей: это «вылилось» в постепенное падение спроса на «зелёный» транспорт. Поэтому неудивительно, что китайские производители «электричек» пытаются найти выход на более перспективные рынки.

На фото: Xpeng G3

Согласно данным Carsalesbase, дилеры автомобилей марки Xpeng за январь-октябрь 2020 года реализовали в Китае в общей сложности 15 936 машин, что на 13% больше, чем за первые десять месяцев 2019-го. Из них 7044 единиц пришлось на долю электрического кроссовера G3 (он за год «потерял» более 50%), а оставшиеся 8892 экземпляра – на новый «зелёный» седан P7.

Теперь марка Xpeng, в партнёрах которой числится крупный производитель электроники Xiaomi Corporation, намерена выйти на европейский автомобильный рынок. Как сообщает британский Autocar, первенцем бренда в Старом Свете станет «электропаркетник» G3. Причём начать решено с Норвегии – страны, в которой уже довольно давно любят электромобили (здесь есть и развитая инфраструктура).

На фото: салон Xpeng G3
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На фото: салон Xpeng G3
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На фото: салон Xpeng G3
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Отметим, в Китае у модели только передний привод. Этот кроссовер оснащается одним 197-сильным электромотором, его максимальный крутящий момент составляет 300 Нм. А вот литиево-ионных батарей предлагается две (на выбор) – ёмкостью либо 57,5, либо 66,5 кВт*ч. В первом случае запас хода G3 равен 460 км, с более ёмким аккумулятором – 520 км. На разгон с места до «сотни» у электрического кроссовера уходит 8,6 секунды, а его максимальная скорость равна 170 км/ч. 

Клиренс у любой из версий одинаковый (130 мм), тогда как снаряжённая масса составляет либо 1609, либо 1637 кг (в зависимости от веса тяговой батареи). Спереди у этого автомобиля стойки McPherson, а сзади – полузависимая балка. В базовое оснащение входят литые колёсные диски, матричная головная оптика, электропривод багажной двери, четыре подушки безопасности, климат-контроль, виртуальная «приборка» диагональю 12,3 дюйма, а также современная мультимедийная система с тачскрином диагональю 15,6 дюйма.

На фото: Xpeng P7

Первая партия из сотни кроссоверов Xpeng доберётся до Норвегии в текущем месяце. Полноценный же выход на европейский авторынок китайская компания планирует на 2021 год. Предположительно, в Великобритании цена паркетника китайского бренда составит примерно 30 тыс. фунтов стерлингов, что эквивалентно примерно 2,9 млн рублей по текущему курсу. 

В дальнейшем на европейский рынок может выйти в том числе и представленный в конце прошлого года электрический седан Xpeng P7 (о нём мы подробно рассказывали ранее), а также ещё пара пока неназванных новинок, которые должны появиться в 2021-2022 годах.

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