Новинки ×
  • Jidu Robo-01: первая совместная модель Baidu и Geely поступила в продажу

Jidu Robo-01: первая совместная модель Baidu и Geely поступила в продажу

28.10.2022 242 0 0

На китайский рынок вышел очередной высокотехнологичный кроссовер, на сей раз совместной разработки компаний Baidu и Geely: созданное ими предприятие Jidu Auto делает ставку на электромобили с интегрированной системой автономного вождения. Последняя, правда, пока не работает, но первенец Jidu под называнием Robo-01 уже можно купить.

 

Китайский IT-гигант Baidu уже почти десять лет разрабатывает собственную систему автономного вождения, проект получил название Apollo, его команда разработала десятки беспилотных прототипов на базе серийных машин самых разных марок, в 2018 году начался выпуск тихоходных беспилотных шатлов Apolong, не имеющих руля и педалей, но эксплуатировать их на дорогах общего пользования нельзя. В 2021 году создано совместное предприятие с Geely, получившее название Jidu Auto, доля Baidu в нём составляет 55%, доля Geely — 45%. Концепт первой модели под названием Robo-01 компания Jidu показала минувшим летом, а вчера состоялась презентация серийной версии.

1 / 2
2 / 2

В основе Jidu Robo-01 лежит разработанная Geely модульная платформа SEA, предназначенная для премиальных электромобилей. Габаритная длина Robo-01 — 4853 мм, ширина — 1990 мм, высота — 1611 мм, колёсная база — 3000 мм. Салон рассчитан на пятерых, объём багажника — 555 л (со сложенными сиденьями второго ряда — 1528 л).

Кузов Robo-01 очень хорошо проработан с точки зрения аэродинамики (сх = 0,249), в него органично встроены органы искусственного зрения (2 лидара, 5 радаров, 12 камер и 12 ультразвуковых датчиков), наружных дверных ручек нет в принципе, но при этом сохранились большие лопухи наружных зеркал.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Бортовое оборудование позволяет запустить на Robo-01 автопилот 4 уровня по классификации SAE (способен полностью самостоятельно проехать сложный маршрут без контроля со стороны человека), но такой автопилот пока не легализован ни в одной стране мира и не будет легализован в обозримой будущем. Забавно, что премьера Jidu Robo-01 прошла на фоне известия о закрытии совместного беспилотного проекта Ford и Volkswagen — компании посчитали, что перспектив у него нет. Jidu в рамках презентации Robo-01 не сообщила, какой уровень автономности в реальности способен обеспечить Robo-01, но ясно, что максимум второй (пробочный и трассовый автопилот, требующий постоянного контроля со стороны водителя). Даже 3 уровень в Китае пока не легализован.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Салон Jidu Robo-01 тоже сделан с прицелом на автономное вождение и снабжён усечённым штурвалом вместо руля — решение явно подсмотрено у обновлённых Tesla Model S и Model X. Передняя панель не имеет кнопок, к ней по центру прикручен единственный большой широкоформатный экран с диагональю 35,6 дюйма, в него зашиты все основные функции, в том числе выбор режимов силовой установки.

Силовая установка — двухмоторная (по одному мотору на каждую ось), её максимальная совокупная мощность — 400 кВт (544 л.с.), разгон до 100 км/ч занимает 3,9 с. Батарею поставляет китайская компания CATL, её ёмкость — 100 кВт·ч, полного заряда хватает на 600 км пробега по циклу CLTC.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Вчера в продажу в Китае поступили кроссоверы Jidu Robo-01 из дебютной спецсерии Lunar Edition (2000 шт.) с богатым оснащением и «золотым» декором, а в ноябре на рынок выйдут регулярные версии, которые пока не представлены. Robo-01 в исполнении Lunar Edition стоит от 399 800 юаней или 3,4 млн рублей в переводе по текущему курсу. Об экспортных планах Jidu Auto пока ничего не сообщала.

кроссовер Китай электромобиль беспилотные авто новинки Jidu Jidu Robo-01

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Интересно Кризис ОСАГО: почему оно не справляется со своей функцией и это невозможно исправить В 2022 году российские автовладельцы столкнулись со множеством проблем и сложностей. Дефицит автомобилей, рост цен на них, массовый исход брендов из страны и проблемы с запчастями – это толь... 99 0 0 28.10.2022
Статьи / Финвопрос Что такое Е-ОСАГО При появлении страховых случаев права третьих лиц сможет защитить полис ОСАГО. Автовладелец имеет возможность купить онлайн страховку ОСАГО через интернет. Бумажный вариант при желании можно... 174 0 2 27.10.2022
Статьи / Бизнес Мало и дорого: как дилеры развивают параллельный импорт и почему он не спасет рынок Крупные автомобильные бренды покидают Россию один за другим, оставляя дилеров на «подножном корме» в виде обслуживания и ремонта гарантийных и постгарантийных автомобилей. Правительство РФ и... 2273 4 2 25.10.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Haval Dargo против Mitsubishi Outlander: собака лает, чужестранец идет В дилерском центре Haval на юге Москвы жизнь кипит: покупатели разглядывают машины, общаются с менеджерами и подписывают какие-то бумаги. Пока я ждал выдачи тестового Dargo, такой же кроссов... 14695 7 197 13.09.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор от Mercedes, эмблема от Renault, сборка от Dacia: тест-драйв европейского Logan 1,0 Казалось бы, что нового можно рассказать про Renault Logan второго поколения, известный каждому российскому таксисту, что называется, вдоль и поперёк? Однако конкретно в этом автомобиле есть... 12513 10 41 13.08.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Geely Coolray против Haval Jolion: бесплатный сыр? Если бы! Хотите купить сегодня  машину с полноценной гарантией, в кредит по адекватной ставке, без диких дилерских накруток? Сейчас это та еще задачка, ведь полноценную цепочку «представительство – з... 9508 25 30 10.08.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings