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Дожили: Audi хочет купить китайскую платформу для своих новых электромобилей

12.07.2023 162 0 0

Audi всегда была одним из главных символов немецкого инжиниринга, но по части электромобилей компанию в последнее время преследуют неудачи, она отстаёт от конкурентов и для ускорения выхода новинок на рынок вынуждена прицениваться к китайским платформам. Одним из приоритетных кандидатов, с которыми Audi сейчас ведёт переговоры, инсайдеры называют автоконцерн SAIC и его дочернюю компанию IM Motors.

На этой неделе сразу несколько авторитетных деловых СМИ со ссылкой на инсайдеров сообщили о том, что Audi ведёт переговоры с китайскими компаниями о покупке платформы для своих электромобилей, а сегодня Reuters даже назвал главного кандидата — компанию IM Motors, контролируемую государственным концерном SAIC.

Китайская платформа понадобилась Audi из-за того, что собственные «зелёные» новинки, в том числе нашумевший проект Artemis, забуксовали из-за системного кризиса в концерне VW, точнее в его цифровом подразделении Cariad, которое разрабатывает интегрированную операционную систему нового поколения для всех марок Volkswagen Group. Это подразделение провалило план-график, а руководство вовремя не забило тревогу, в связи с чем летом прошлого года был экстренно отправлен в отставку председатель правления Volkswagen Group Герберт Дисс. Кризис в Cariad привёл к задержке разработки новых электромобильных платформ и необходимости продления жизненного цикла платформы MEB.

Между тем китайские компании сегодня наоборот на повышенных скоростях осваивают электромобили и заваливают ими как домашний, так и экспортные рынки. У Audi довольно крепкие позиции в Китае: в январе-мае этого года немецкая марка, по данным CAAM (Китайская ассоциация автопроизводителей), реализовала здесь 229 493 автомобилей, что на 13,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, но это в основном «углеводородные» модели, а на долю «электричек» приходится лишь около 5% продаж, и это всерьёз беспокоит руководство Audi.

В лидерах EV-сегмента китайского рынка — сплошь местные бренды и одинокая Tesla, батарейные Audi в их текущем виде китайцев почему-то почти не интересуют. Дошло до того, на дилерских центрах Audi в Китае в прошлом году стали появляться вывески «У нас тоже есть электромобили!», но это, понятно, паллиативные меры.

В платформе IM Motors много именитых комплектующих, а управляемость настраивала британская Williams Advanced Engineering. Передняя подвеска — на двойных поперечных рычагах, задняя — многорычажная.

Чтобы не слишком сильно отстать от китайских компаний из-за вынужденной задержки собственных разработок, руководство Audi решилось на крайние меры, а именно покупку подходящей платформы в Китае. Переговоры с IM Motors, как сообщают инсайдеры, находятся на продвинутой стадии, то есть уже скоро о них может быть объявлено официально.

IM L7 в спортивной версии Snake Performance

Электромобильная компания IM Motors основана в 2020 году как совместное предприятие автоконцерна SAIC, IT-гиганта Alibaba и девелоперской компании Zhangjiang Hi-Tech, при этом SAIC принадлежат 54% акций, то есть IM Motor, по сути, является его дочерней компанией. Буквы IM в названии компании расшифровываются как Intelligence in Motion, что можно перевести на русский как «интеллект в движении».

IM LS7

У IM Motors пока всего две модели — бизнес-седан IM L7 и кроссовер IM LS7, в январе-мае этого года IM Motors продала в Китае 6545 машин, что неплохо с учётом довольно высоких цен. Обе модели позиционируются в премиальном сегменте, платформа для них разрабатывалась совместно с британской инжиниринговой фирмой Williams Advanced Engineering (WAE) — этот факт, вероятно, очень нравится переговорщикам от Audi. Какие именно модели может выпустить Audi на платформе IM Motors, пока можно только гадать.

Китай слухи электромобиль бизнес Audi IM

 

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