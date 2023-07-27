Volkswagen покупает долю в Xpeng: анонсированы две совместные модели В-класса

Германский автоконцерн инвестирует в молодую китайскую Xpeng 700 млн долларов США и станет владельцем 4,99% её акций. К 2026 году Volkswagen при помощи Xpeng разработает и запустит в производство две субкомпактные электрические модели для китайского рынка, в дальнейшем ожидается ещё более тесное технологическое сотрудничество.

Концерн Volkswagen продолжает делать ставку на китайские электромобильные платформы, потому что разработка собственных забуксовала из-за проблем с программным обеспечением: на прошлой неделе Audi и SAIC договорились о совместной разработке электромобилей, а теперь и материнская компания Volkswagen решила положиться на нового китайского партнёра — молодую компанию Xpeng.

Электромобильную компанию Xpeng основала в 2014 году группа китайских бизнесменов с опытом работы в автопроме и IT-секторе, первая модель вышла на рынок в 2018 году, а сейчас продуктовая линейка Xpeng насчитывает пять моделей, в том числе дебютировавший весной этого года среднеразмерный кроссовер G6 (на заглавном фото), нацеленный на конкуренцию с Tesla Model Y.

Xpeng — не самая успешная из молодых китайский компаний, но с точки продаж она — крепкий середнячок. Прошлый год стал для Xpeng рекордным: реализовано 120 757 электромобилей, что на 23% больше, чем было в 2021-м, однако уже в четвёртом квартале прошлого года в продажах наметился спад, который продолжается до сих пор. В прошлом месяце продажи Xpeng составили 8620 электромобилей, что на 43,6% меньше, чем было в июне 2022 года. Причина спада — жёсткая конкуренция и ценовая война на китайском рынке. Xpeng производит довольно дорогие электромобили премиум-сегмента, ей сложнее демпинговать, чем, например, действующему лидеру китайского авторынка — компании BYD, у которой очень широкий модельный ряд, рассчитанный на любой кошелёк.

Для полноты картины добавим, что Xpeng из-за больших расходов на разработку и производство новых моделей прибыли пока не приносит: чистый убыток на конец прошлого года составил 1,33 млрд долларов США. Тем не менее руководство Volkswagen Group посчитало компанию Xpeng интересной с точки зрения инвестиций и долгосрочного сотрудничества — возможно, именно дефицит собственных средств подтолкнул Xpeng к сделке с Volkswagen.

Деталей грядущего сотрудничества пока немного: на 2026 года анонсированы две «электрички» В-класса под маркой Volkswagen. В пресс-релизе Xpeng сказано, что означенные новинки получат платформу Xpeng G9 , что довольно странно, так как это большой флагманский кроссовер и его платформу сложно представить в электромобиле В-класса. Также в пресс-релизе сказано, что новые модели Volkswagen позаимствуют у Xpeng цифровую платформу и системы помощи водителю — это как раз логично, потому что у Volkswagen проблемы именно с софтом, а не с «железом».

Xpeng G9

Напомним, что в прошлом году Volkswagen продлил жизненный цикл своей модульной платформы MEB, которая давно локализована в Китае на совместных предприятиях с SAIC и FAW, и у этой платформы есть младшая версия MEB Entry как раз для электромобилей В-класса, но, видимо, для Китая она не очень подходит, и с точки зрения бизнеса проще и выгоднее взять уже готовые местные решения.



Xpeng и Volkswagen, кроме того, обсуждают возможность разработки в будущем совместных платформ и программного обеспечения для электромобилей, а также объединение цепочек поставок комплектующих. В общем, партнёры настроены на многосторонне и долгое, а не разовое сотрудничество.



Акции Xpeng на бирже за последние сутки подорожали более чем на 33%, а вот Volkswagen наоборот подешевел примерно на 4%, потому что его зависимость от китайских технологий усиливается и это не очень нравится инвесторам.

