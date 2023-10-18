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Stellantis готовит семь бюджетных электромобилей, чтобы дать отпор «китайцам»

18.10.2023 89 0 0

Вслед за представленным вчера субкомпактным кросс-хэтчбеком Citroen e-C3 для Европы корпорация Stellantis выпустит ещё не менее семи бюджетных электрических моделей на платформе Smart Car. Одной из них, вероятно, будет новый Fiat Panda.

Летом 2021 года свежеобразованная на тот момент корпорация Stellantis представила стратегию электрификации, она базировалась на четырёх перспективных платформах — STLA Small, STLA Medium, STLA Large и STLA Frame. Позже этот список пополнила бюджетная платформа Smart Car — упрощённая версия платформы CMP (Common Modular Platform). На CMP сегодня базируется львиная доля моделей Stellantis В- и С-классов для Европы. STLA Small — это, по сути, следующая фаза эволюции CMP, а Smart Car — своего рода боковая ветвь, изначально разработанная для развивающихся рынков (Африка, Индия, Южная Америка), где востребованы максимально простые и дешёвые модели.

На испытаниях Latin NCAP фронтальный удар выявил у собранного в Бразилии Citroen C3 слабую защиту грудных клеток и коленей водителя и переднего пассажира, силовая структура кузова признана нестабильной, то есть «поплыла» и не способна выдержать дополнительные нагрузки при сложном, многостадийном ДТП.

Первенцем платформы Smart Car стал глобальный субкомпактный кросс-хэтчбек Citroen C3, с прошлого года он выпускается в Индии и Бразилии. Кросс-хэтчбек бразильской сборки летом этого года с треском провалил краш-тесты Latin NCAP, не заработав ни одной звезды, что, казалось бы, поставило крест на перспективах платформы Smart Car на развитых рынках, но, как оказалось, именно на этой платформе построен новый Citroen C3 для Европы и его электрическая версия e-C3.

Citroen e-C3 для Европы

Для Европы платформу Smart Car заметно усилили по части активной и пассивной безопасности, чтобы обеспечить приличный рейтинг Euro NCAP, но Euro NCAP эту модель пока не тестировал, так что пока невозможно понять, удалось ли разработчикам значительно увеличить жёсткость кузова. По части активной безопасности европейский Citroen C3 нового поколения действительно оснащён неплохо, уже в базовой комплектации он имеет шесть подушек безопасности, систему автоматического аварийного торможения, систему контроля за полосой движения, систему распознавания дорожных знаков и систему мониторинга усталости водителя. Вдобавок европейский Citroen C3 выгодно отличается дизайном от одноимённой модели для разивающихся рынков, а доступная цена обеспечивается за счёт технологической простоты платформы Smart Car, фиксированных комплектаций и минимального количества опций.

Citroen e-C3 для Европы

На презентации нового Citroen C3 для Европы, руководитель проекта Smart Car Рено Турт, которого цитирует Reuters, заявил что на этой платформе будет ещё не менее семи бюджетных моделей под разными брендами. На уровне тизеров уже анонсирован новый кроссовер Citroen C3 Aircross для Европы — он станет заметно крупнее предшественника и получит третий ряд сидений, чтобы составить конкуренцию довольно успешному кросс-универсалу Dacia Jogger. Рено Турт намекнул, что новый Fiat Panda получит платформу Smart Car. Также новая бюджетная модель ожидается в линейке Opel.

Все европейские отпрыски платформы Smart Car будут преимущественно электрическими и дебютируют в течение ближайших двух лет. «Углеводородные» версии тоже будут, в том числе гибридные — их снабдят новым 6-ступенчатым «автоматом» e-DCS6, разработанным совместно с Punch Powertrain.

Citroen e-C3 для Европы

Самый дешёвый Citroen e-C3 будет стоить на старте продаж 23 300 евро, а в 2025 году на рынок выйдет ещё более доступная версия e-C3 с ценой в 19 990 евро. Бензиновый e-C3 в базовой комплектации также будет стоить менее 20 000 евро. Доступные электромобили должны помочь Stellantis дать отпор китайским электромобилям, которые всё активнее проникают на европейский рынок.

Между тем даже дешёвые модели на платформе Smart Car не так уж дешёвы, потому что, например, в Германии Citroen C3 предыдущего поколения всё ещё доступен для заказа по цене от 12 690 евро. Увы, новых полноценных автомобилей за такие деньги больше не будет, для электромобилей 20 000 евро — это, судя по всему, естественный предел, дешевле могут быть только электрические квардициклы с плохим по определению уровнем пассивной и активной безопасности.

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