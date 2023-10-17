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  • Citroen C3 Aircross нового поколения подрастёт в габаритах и станет семиместным кроссовером

Citroen C3 Aircross нового поколения подрастёт в габаритах и станет семиместным кроссовером

17.10.2023 65 0 0

Французский производитель показал видеотизер будущего трёхрядного SUV. По предварительным данным, новинка для европейского рынка дебютирует в 2025 году.

Марка Citroen, ныне входящая в состав автогиганта Stellantis, вывела свой паркетник C3 Aircross на европейский рынок в 2017 году, а в 2021-м модель пережила рестайлинг. Напомним, этот автомобиль создан на устаревшей платформе PF1, производство налажено в Испании. На старосветском рынке лучшим годом для компактного кроссовера стал 2019-й, когда дилеры сумели реализовать более 112 тыс. экземпляров, после этого результат от года к году снижался.

Тизер Citroen С3 Aircross нового поколения для европейского рынка

Стоит напомнить, что под этим же именем французы сейчас выпускают трёхрядный паркетник, в основе которого лежит модульная «тележка» CMP (Common Modular Platform). Как Kolesa.ru сообщал ранее, такой C3 Aircross адресован небогатым странам, его выпуск налажен в Бразилии и Индии. Продажи этого кроссовера в Индии стартовали недавно, в середине прошлого месяца.

Ранее в СМИ уже озвучивалась версия о том, что Citroen C3 Aircross нового поколения, предназначенный для Европы (проект уже в работе), в плане дизайна повторит автомобиль, адресованный развивающимся странам. Однако ранее в Stellantis это предположение официально не подтверждали. Теперь же появилась новая информация о «старосветской» версии «второго» C3 Aircross: дизайн модель всё же разделит с представленным сегодня кросс-хэтчбеком С3. Однако в его основу ляжет Smart Car (версия платформы CMP), а салон окажется трёхрядным.

Дело в том, что в конце презентации нового Citroen C3 генеральный директор марки Тьерри Коскас анонсировал будущую модель бренда (правда, её имя он так и не назвал) и показал видеотизер с несколькими затемнёнными кадрами кроссовера. Британский Autocar со ссылкой на представителя местного офиса Citroen сообщает, что это силуэт действительно принадлежит новому C3 Aircross для старосветского рынка.

Если приглядеться к тизеру, можно разглядеть переднюю часть с обновлённым в прошлом году логотипом марки и светодиодной головной оптикой, как у только-только дебютировавшего C3. Вероятно, схожим образом у двух моделей оформлена и корма с задними фонарями. В коротком видео мелькнула также компоновка трёхрядного салона: его посадочная формула – 2+3+2.

Очевидно, что «второй» C3 Aircross окажется крупнее по сравнению с новым Citroen C3 для Европы (и по сравнению с актуальным паркетником): это необходимо, чтобы обеспечить в салоне достаточно пространства для всех седоков. По предварительным данным, длина новинки может составить 4,32 метра, что на 170 мм больше, чем у актуального старосветского SUV.

На фото: новый Citroеn е-C3

Ожидается, что у Citroen C3 Aircross новой генерации будут версии с двигателями внутреннего сгорания, гибридными установками, а также с полностью электрической «начинкой». Не исключено, что технику он разделит с новым С3, в этом случае «зелёная» версия получит 113-сильный электромотор на передней оси и тяговую батарею ёмкостью 44 кВт*ч (у кросс-хэтча запас хода на одной зарядке равен 320 км при расчёте по циклу WLTP).

На фото: актуальный Citroеn C3 Aircross для рынка Индии

Citroën, вероятно, рассекретит подробности о новом С3 Aircross для Европы в следующем году. Предполагается, что такой семиместный кроссовер дебютирует в 2025 году и составит конкуренцию Dacia Jogger.

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