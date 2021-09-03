Новый универсал Logan превратился в Jogger – кросс-версию с более мощным мотором

Новинку предложат с пяти- или семиместным салоном, бензиновым или битопливным двигателями. А позже у модели появится еще и гибридная версия.

Седан Logan и хэтчбек Sandero румынской марки Dacia (принадлежит Renault) перешли в третье поколение еще в прошлом году, и вот, наконец, пришла очередь нового Логана-универсала. Правда, теперь «пятидверка» считается отдельной моделью с именем Jogger. Как ранее рассказали в Dacia, выбор на это название пал из-за его простоты, к тому же суффикс «er» роднит универсал с кроссовером Duster. Сегодня провели онлайн-презентацию, а публичная премьера состоится 6 сентября на автосалоне в Мюнхене (туда выставка переехала из Франкфурта).

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Dacia Jogger представляет собой универсал повышенной вместимости с высокой крышей, то есть его сделали в стиле Logan MCV первой генерации, который стал донором для нашего Lada Largus. Напомним, «второй» Логан MCV был обычным «сараем» с почти аналогичным тогдашнему седану расстоянием между осями и двухрядным салоном. Jogger же, как и самая первая модель, отличился от актуальной исходной «четырехдверки» габаритами, кроме того, его предложат в пяти- или семиместном исполнении. А еще новый универсал Dacia по умолчанию имеет «внедорожный» обвес – без «фамилии» Stepway (модель второй генерации была в виде стандартного универсала или «кроссовера»).



Длина Джоггера равна 4547 мм (к слову, это самая длинная модель в нынешней гамме Dacia), ширина – 1784 мм, высота – 1632 мм, колесная база – 2897 мм. Заявленный дорожный просвет – 200 мм. Для сравнения, габариты нашего стандартного Ларгуса: 4488/1735/1628 мм, расстояние между осями – 2905 мм, дорожный просвет – 172 мм (Largus Cross чуть длиннее и шире, а дорожный просвет этой версии – те же 200 мм, что и у Джоггера). Ну а длина последнего седана Logan составляет 4396 мм, колесная база – 2649 мм.



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Фары у Dacia Jogger такие же, как у соплатформенных бюджетников (в основе всего семейства лежит «тележка» CMF-B), передний бампер – от Sandero Stepway. Фонари оригинальные, они задраны вверх, также модели досталась подъемная багажная дверь (такая была у «второго» Logan MCV, тогда как у Логана MCV первой генерации – и российского Ларгуса – распашные створки). У задних дверей проемы выше, чем у передних, плюс у семиместной версии сзади есть откидные «форточки». В установленные на крыше рейлинги встроены поперечины, которые раскладываются без особых усилий (грузоподъемность – 80 кг).



На старте продаж будет доступна спецверсия Extreme (она-то и запечатлена на большинстве фирменных фото), ее особенности – выполненные в черном цвете диски, антенна-плавник и корпуса наружных зеркал, именные наклейки на кузове и красная прострочка в салоне.

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Если не считать кресел, то внутри Джоггер повторил родственников. Сиденья второго ряда установлены на 55 мм выше переднего, в семиместной версии кресла третьего ряда – на 25 мм выше второго. Объем багажника пятиместного Jogger – 708 литров, со сложенными спинками сидений второго ряда этот показатель увеличивается до 1819 литров. Объем багажника семиместного универсала – 160 литров, со сложенным третьим рядом – 565 литров. Как и у Logan/Sandero, у базовой машины тоже нет «музыки», зато имеется крепление для смартфона: скачав специальное приложение, телефон можно использовать в качестве мультимедиа-системы. А дорогим версиям положен полноценный 8-дюймовый тачскрин. Также в списке оборудования значатся шесть подушек безопасности, подогрев кресел, климат-контроль, камера заднего вида, система мониторинга «слепых» зон, кнопка запуска мотора.



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В Европе универсал будет доступен с бензиновой «турботройкой» 1.0 TCe мощностью 110 л.с., максимальный крутящий момент – 200 Нм. Отметим, на седане и хэтчбеке этот двигатель выдает 90 л.с. и 160 Нм. Также Jogger предложат с битопливным мотором 1.0 Eco-G (бензин и пропан) мощностью 100 л.с. (170 Нм). Коробка у Джоггера пока одна – шестиступенчатая «механика», тогда как родственные Logan и Sandero еще могут комплектоваться вариатором.



А в 2023 году универсал станет гибридом: у такого Jogger будет установка E-Tech от материнской компании Renault — с «атмосферником» 1.6, электродвигателем и стартер-генератором.

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В Старом Свете прием заказов на Джоггер откроют в ноябре, старт «живых» продаж намечен на начало следующего года. Цены еще не объявлены. Универсал Dacia также доберется до Турции и Израиля. Появится ли аналогичная модель под маркой Renault – пока неизвестно. Теоретически, Jogger мог бы перевоплотиться в следующий Ларгус, но в любом случае это дело не ближайшего будущего, ведь АВТОВАЗ лишь недавно обновил свой универсал.

