Кросс-хэтч Citroen C3 стал первенцем нового бюджетного семейства марки

Уже давно известно, что марка Citroen готовит целое семейство недорогих моделей для развивающихся рынков: к 2024 году в гамме будет три компакта, их производство наладят в Индии и Бразилии, а первенцем стала представленная сегодня «пятидверка», которой присвоили индекс C3. И только имя и роднит этот автомобиль с еврохэтчем. Отметим, индийский рынок французский бренд начал осваивать лишь в этом году, сегодня там продают дорогой (и непопулярный) кроссовер C5 Aircross. В Бразилии марка присутствует уже давно, но и там она чувствует себя, мягко говоря, не очень: в местной гамме остался только C4 Cactus (и он сильно отличается от почившего «старосветского» Кактуса). В общем, на новый C3 возложены большие надежды. Все характеристики компания не раскрыла, так что полноценная презентация еще впереди. Ну а пока нам предлагается оценить дизайн «другого» C3.

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Удивительно, но, несмотря на черный пластиковый обвес по периметру кузова и рейлинги на крыше, Citroen не считает новинку кроссовером: в релизе говорится именно о хэтчбеке, хотя его облик все же «вдохновлен SUV». Переднюю часть сделали в стиле последних C4 и C5 X, то есть новинке тоже досталась многоярусная оптика и диодные полоски, которые являются как бы «продолжением» фирменного двойного шеврона. Для модели предусмотрена двухцветная окраска.



На данный момент озвучены габариты только варианта для Индии: длина «их» нового C3 равна 3,98 метра (там машинам длиной до четырех метров положены налоговые льготы), колесная база – 2,54 метра, заявленный дорожный просвет – весьма достойные 180 мм.

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О «тележке» пока ни слова. Индийские СМИ считают, что в основе Citroen C3 лежит платформа CMP (Common Modular Platform), на которой также базируются свежие Citroen C4, Peugeot 208 (для Южной Америки его производят в Аргентине) и Opel Mokka. Но не исключено, что это упрощенная версия глобальной «тележки». Аналогичным образом концерн Volkswagen поступил с платформой MQB-A0: ее упростили специально для Индии, превратив в MQB-A0-IN (первенцами этой «тележки» стали паркетники Skoda Kushaq и VW Taigun). Ну и напомним, что европейский хэтчбек C3 построен на старой платформе PF1, при этом по длине и размеру колесной базы «старосветская» модель почти совпадает с новым кросс-хэтчем (3996 и 2539 мм соответственно).



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В салоне – усеченное рулевое колесо, боковые дефлекторы обдува сделали вертикальными, плюс для передней панели можно будет заказать цветные вставки. Также новый С3 получил мультимедийную систему с 10-дюймовым тачскрином, возвышающимся над панелью. Об остальном оснащении еще не рассказали. Объем багажника – 315 литров.

О моторах Citroen также сообщит позже, в каждом регионе будет своя гамма. Индийские профильные медиа пишут о бензиновой «тройке» 1.2 («атмосферник» и турбоверсия), а бразильцы прочат своему хэтчу атмосферный двигатель 1.6, который знаком по другим местным моделям бывшего концерна PSA (вместе с FCA эта компания слилась в альянс Stellantis), и «турботройку» 1.0 от кроссовера Fiat Pulse. Привод же в любом случае только передний.

Новый Citroen C3 встанет на конвейер в конце текущего года, старт продаж намечен на первую половину 2022-го. Официально объявлено, что хэтчбеки бразильского производства еще появятся в Аргентине, Чили, Колумбии, Перу, Уругвае и Эквадоре. О планах поставлять машины из Индии в другие страны не сообщили, но C3 индийской сборки вполне может добраться до ЮАР. А вот появление новинки в России маловероятно.



Что же касается других бюджетных моделей Citroen, то, по неофициальным данным, это будут седан и «настоящий» кроссовер.