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  • Кросс-хэтч Citroen C3 стал первенцем нового бюджетного семейства марки

Кросс-хэтч Citroen C3 стал первенцем нового бюджетного семейства марки

16.09.2021 100 0 0

Компактный хэтчбек «в стиле SUV» адресован небогатым странам, его будут выпускать на двух площадках, причем для каждого региона предусмотрена своя моторная гамма.

 

Уже давно известно, что марка Citroen готовит целое семейство недорогих моделей для развивающихся рынков: к 2024 году в гамме будет три компакта, их производство наладят в Индии и Бразилии, а первенцем стала представленная сегодня «пятидверка», которой присвоили индекс C3. И только имя и роднит этот автомобиль с еврохэтчем. Отметим, индийский рынок французский бренд начал осваивать лишь в этом году, сегодня там продают дорогой (и непопулярный) кроссовер C5 Aircross. В Бразилии марка присутствует уже давно, но и там она чувствует себя, мягко говоря, не очень: в местной гамме остался только C4 Cactus (и он сильно отличается от почившего «старосветского» Кактуса). В общем, на новый C3 возложены большие надежды. Все характеристики компания не раскрыла, так что полноценная презентация еще впереди. Ну а пока нам предлагается оценить дизайн «другого» C3.

Новый Citroen C3 для Индии
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Новый Citroen C3 для Индии
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Новый Citroen C3 для Индии
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Новый Citroen C3 для Индии
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Новый Citroen C3 для Индии
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Удивительно, но, несмотря на черный пластиковый обвес по периметру кузова и рейлинги на крыше, Citroen не считает новинку кроссовером: в релизе говорится именно о хэтчбеке, хотя его облик все же «вдохновлен SUV». Переднюю часть сделали в стиле последних C4 и C5 X, то есть новинке тоже досталась многоярусная оптика и диодные полоски, которые являются как бы «продолжением» фирменного двойного шеврона. Для модели предусмотрена двухцветная окраска.

На данный момент озвучены габариты только варианта для Индии: длина «их» нового C3 равна 3,98 метра (там машинам длиной до четырех метров положены налоговые льготы), колесная база – 2,54 метра, заявленный дорожный просвет – весьма достойные 180 мм.

Новый Citroen C3 для Индии
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Новый Citroen C3 для Индии
2 / 5
Новый Citroen C3 для Индии
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Новый Citroen C3 для Индии
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Новый Citroen C3 для Индии
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О «тележке» пока ни слова. Индийские СМИ считают, что в основе Citroen C3 лежит платформа CMP (Common Modular Platform), на которой также базируются свежие Citroen C4, Peugeot 208 (для Южной Америки его производят в Аргентине) и Opel Mokka. Но не исключено, что это упрощенная версия глобальной «тележки». Аналогичным образом концерн Volkswagen поступил с платформой MQB-A0: ее упростили специально для Индии, превратив в MQB-A0-IN (первенцами этой «тележки» стали паркетники Skoda Kushaq и VW Taigun). Ну и напомним, что европейский хэтчбек C3 построен на старой платформе PF1, при этом по длине и размеру колесной базы «старосветская» модель почти совпадает с новым кросс-хэтчем (3996 и 2539 мм соответственно).

Новый Citroen C3 для Бразилии
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Новый Citroen C3 для Бразилии
2 / 7
Новый Citroen C3 для Бразилии
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Новый Citroen C3 для Бразилии
4 / 7
Новый Citroen C3 для Бразилии
5 / 7
Новый Citroen C3 для Бразилии
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Новый Citroen C3 для Бразилии
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В салоне – усеченное рулевое колесо, боковые дефлекторы обдува сделали вертикальными, плюс для передней панели можно будет заказать цветные вставки. Также новый С3 получил мультимедийную систему с 10-дюймовым тачскрином, возвышающимся над панелью. Об остальном оснащении еще не рассказали. Объем багажника – 315 литров.

О моторах Citroen также сообщит позже, в каждом регионе будет своя гамма. Индийские профильные медиа пишут о бензиновой «тройке» 1.2 («атмосферник» и турбоверсия), а бразильцы прочат своему хэтчу атмосферный двигатель 1.6, который знаком по другим местным моделям бывшего концерна PSA (вместе с FCA эта компания слилась в альянс Stellantis), и «турботройку» 1.0 от кроссовера Fiat Pulse. Привод же в любом случае только передний.

Новый Citroen C3 встанет на конвейер в конце текущего года, старт продаж намечен на первую половину 2022-го. Официально объявлено, что хэтчбеки бразильского производства еще появятся в Аргентине, Чили, Колумбии, Перу, Уругвае и Эквадоре. О планах поставлять машины из Индии в другие страны не сообщили, но C3 индийской сборки вполне может добраться до ЮАР. А вот появление новинки в России маловероятно.

Что же касается других бюджетных моделей Citroen, то, по неофициальным данным, это будут седан и «настоящий» кроссовер.

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