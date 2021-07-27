Новинки ×
  • Кроссовер Fiat Pulse внутри всё же не стал клоном родственного хэтча Argo

Кроссовер Fiat Pulse внутри всё же не стал клоном родственного хэтча Argo

27.07.2021 344 0 0

Итальянская марка продолжает постепенно рассекречивать свой новый компактный паркетник. Первым рынком для SUV станет Бразилия, там модель, как ожидается, предложат с двумя моторами на выбор. Привод же наверняка только передний.

 

Облик нового кросса Fiat раскрыли в мае этого года, месяц спустя было объявлено, что в продажу модель поступит под именем Pulse (к слову, название выбрали путем онлайн-голосования, проигравшие варианты – Domo и Tuo). Теперь же опубликованы изображения и видео интерьера. Напомним, паркетник создан бразильским подразделением Stellantis (вообще, еще концерном FCA, ведь работы начались до того, как был образован альянс с PSA). Пульс построен на платформе, которую в компании считают новой, ей даже присвоили отдельный индекс MLA, хотя она, скорее, представляет собой модернизированную версию «тележки» MP1, лежащей в основе хэтчбека Fiat Argo и седана Cronos (причем у «пятидверки» есть кросс-версия Trekking).

Fiat Pulse. Габариты кроссовера все еще не названы, длина родственного хэтча Argo – 3998 мм, колесная база – 2521 мм
1 / 4
Fiat Pulse. Габариты кроссовера все еще не названы, длина родственного хэтча Argo – 3998 мм, колесная база – 2521 мм
2 / 4
Fiat Pulse. Габариты кроссовера все еще не названы, длина родственного хэтча Argo – 3998 мм, колесная база – 2521 мм
3 / 4
Fiat Pulse. Габариты кроссовера все еще не названы, длина родственного хэтча Argo – 3998 мм, колесная база – 2521 мм
4 / 4

Несмотря на родство с хэтчем, дизайн экстерьера у Fiat Pulse свой: кроссовер получил иные радиаторную решетку, бамперы и оптику (в дорогих версиях фары и фонари – светодиодные). Вот и салон оказался оригинальным, хотя тестовые прототипы внутри почти дословно повторяли Argo.

Итак, у паркетника новая передняя панель, два прямоугольных центральных дефлектора обдува вместо трех круглых у хэтчбека, другие блок управления «климатом» и карты дверей. Кроме того, кроссу достались цифровая «приборка» (у Argo цветной экран между аналоговыми шкалами) и мультимедийная система с тачскрином диагональю 10,1 дюйма против 7-дюймового планшета у хэтча. Красная кнопка Sport на руле активирует одноименный ездовой режим. Также местные СМИ пишут, что уже «в базе» есть четыре подушки безопасности (для Argo боковые «эйрбэги» — опция), плюс предусмотрены круиз-контроль и система предупреждения о выходе из занимаемой полосы.

Fiat Pulse
1 / 4
Fiat Pulse
2 / 4
Fiat Pulse
3 / 4
Fiat Pulse
4 / 4

Для кроссовера давно подтвержден турбомотор Flex (то есть традиционно для Бразилии «питающийся» как бензином, так и этанолом), но подробностей о нем все еще нет – видимо, это следующий этап кампании по рассекречиванию новинки. Бразильские медиа считают, что Fiat Pulse предложат с «турботройкой» 1.0 мощностью 120 – 130 л.с., которая будет сочетаться то ли с классическим шестиступенчатым «автоматом», то ли с вариатором (к единому мнению СМИ пока не пришли).

Версиям попроще могли отрядить четырехцилиндровый «атмосферник» 1.3 Firefly от Argo (101 или 109 л.с. – бензин/этанол), этому мотору якобы будут положены «механика» и CVT. У хэтчбека «турботройки» и вариатора на данный момент нет, но Арго может ими обзавестись после рестайлинга (как и аналогичным Пульсу интерьером). Привод же у кроссовера Fiat наверняка только передний, при этом паркетник с турбомотором вроде бы имеет электронную имитацию блокировки дифференциала.

Fiat Argo
1 / 4
Fiat Argo
2 / 4
Fiat Argo
3 / 4
Fiat Argo
4 / 4

Производство Pulse уже стартовало, машины выпускают в Бразилии. На местный рынок паркетник, как ожидается, выйдет в сентябре-октябре, позже его начнут поставлять и в другие страны Южной Америки. А в следующем году там появится еще один новый SUV Fiat: по предварительным данным, это будет купеобразный паркетник. Но до остальных регионов эти кроссоверы вряд ли доберутся.

кроссовер авторынок новинки FIAT FIAT Pulse FIAT Argo

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Почему ксенон гаснет через несколько месяцев и как отличить оригинальную лампу от подделки Ксеноновые лампы – одни из самых надежных, беспроблемных и долговечных источников света. Тем не менее в последнее время у них складывается странная репутация: лампы производителей из первой... 870 1 4 26.07.2021
Статьи / История ГАЗ-3301, ЗИЛ-4334, МАЗ-6317 и другие: малоизвестные военные грузовики позднего СССР В этой статье продолжаем рассказ о самых разнообразных необычных, редких и малоизвестных грузовиках передовых конструкций для Советских вооруженных сил. Они создавались в период от благодат... 10013 3 10 25.07.2021
Статьи / История Провал, успех и снова провал: как в СССР появилось ралли и чем всё закончилось Вспоминая не так давно историю создания рекордно-гоночного автомобиля «Звезда», мы затронули лишь один из видов автомобильного спорта СССР, взявшего своё начало еще в довоенный период. Одна... 1783 2 5 24.07.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Чем 8 лучше 16: тест обновленного Lada Largus Если мы решим поискать людей, готовых назвать эти машины «автомобилями своей мечты», то искать нам придется очень и очень долго. О таких машинах не мечтают, их просто покупают – потому что н... 54607 14 25 17.03.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор спереди, коробка сзади: опыт владения Porsche 944 Общеизвестно, что у «настоящего» Porsche мотор должен находиться сзади и быть оппозитным. Желательно – воздушного охлаждения. Меж тем почти 20 лет компания выпускала «бюджетную» (по меркам P... 52385 1 21 22.04.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Синий салон, идеальные тормоза и 68 сил: опыт владения ИЖ-Комби 1988 с пробегом 3000 км История обретения этого автомобиля – типичная история «капсулы времени», хоть авто-мелодраму снимай для кинотеатра в Радиатор-Спрингс! Машина, обнаруженная в гараже с заваренными воротами, с... 50628 6 31 10.06.2021
Обсуждаемое
76 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
50 Авторынок Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год?
44 Хэтчбек Citroen C4 I с пробегом: крылья, сгнивающие изнутри, и японский генератор-убийца
Больше
Change privacy settings