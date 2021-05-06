Fiat выпустит кросс-купе: родня пока безымянного SUV и, возможно, с более мощным мотором

Еще в 2018-м бразильское подразделение Fiat показало концептуальное кросс-купе Fastback, а в прошлом году компания анонсировала некий «уникальный» SUV для южноамериканского рынка, но без подробностей. Теперь же выяснилось, что марка действительно готовится запустить в серию купеобразный паркетник, правда, не факт, что он сохранит дизайн предвестника – с шоу-каром его может роднить лишь силуэт.

Кроссовер пока известен под кодовым обозначением Progetto 376 (то есть Проект 376). По информации бразильского издания MobiAuto, в его основу ляжет платформа, на которой базируется паркетник Fiat 363 (он же Progetto 363, а товарное имя все еще выбирают путем онлайн-голосования), чей облик раскрыли на днях. Напомним, эта «тележка» объявлена новой, ей присвоен индекс MLA, однако она, скорее, представляет собой модернизированную версию платформы MP1, на которой созданы хэтчбек Fiat Argo и седан Cronos.

Концепт Fiat Fastback 1 / 3 Концепт Fiat Fastback 2 / 3 Концепт Fiat Fastback 3 / 3

«Купе» будет крупнее Fiat 363 (габариты последнего еще не названы), но меньше концепта Fastback (и его размеры компания не объявляла). Кстати, фотошпионы ранее ловили упакованные в камуфляж тестовые образцы Fiat 376, но тогда зарубежные СМИ (не бразильцы) решили, что марка готовит к дебюту «внедорожный» седан. А к такому выводу они пришли потому, что для прототипов выбрали «тело» Кроноса (длина актуального седана – 4364 мм), а не хэтча Argo (3998 мм).



Ожидается, что кросс-купе предложат с «турботройкой» 1.0 Flex мощностью примерно 125-130 л.с. (ее же прочат Fiat 363), кроме того, дорогим версиям якобы может достаться турбомотор 1.3, как у рестайлингового пикапа Fiat Toro (у Fiat 363 такого вроде бы не будет). Оба двигателя, традиционно для Бразилии, «питаются» и бензином, и этанолом. На Toro бензиновая версия 1.3 выдает 180 л.с., мощность мотора, работающего на этаноле, составляет 185 л.с. Привод же у «купе», скорее всего, только передний (как и у Fiat 363).

Fiat 363, это уже серийный кроссовер, полноценную презентацию проведут в ближайшее время 1 / 2 Fiat 363, это уже серийный кроссовер, полноценную презентацию проведут в ближайшее время 2 / 2

Другой бразильский сайт, Automotive Business, утверждает, что массовое производство купеобразного паркетника стартует в феврале 2022-го. Впрочем, не исключено, что тизеры разошлют еще в этом году. Выпуск и Fiat 363, и Fiat 376 наладят в Бразилии (там же производят Argo, а вот седан Cronos собирают в соседней Аргентине). За пределы Южной Америки эти модели, вероятно, не выберутся.

