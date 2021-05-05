Сделанный из хэтчбека кроссовер Fiat: свой дизайн, турбомотор и Creta в конкурентах

О том, что Fiat готовит новый кроссовер для Южной Америки, официально было объявлено в прошлом году, хотя еще до этого в Сеть выкладывали снимки замаскированных тестовых образцов. В марте-апреле последовала серия видеотизеров, а теперь опубликованы полноценные изображения. Напомним, модель разработана бразильским подразделением марки, в Бразилии же наладят производство. Паркетник пока известен под внутренним обозначением Progetto 363 (то есть Проект 363), а товарное имя выберут поклонники Фиата – онлайн-голосование уже открыто. На выбор предложено три варианта: Pulse, Domo и Tuo. К примеру, в Твиттере бразильского отделения на момент публикации новости лидирует Pulse, причем со значительным перевесом.

Работы над кроссовером начались еще до того, как концерны FCA и PSA слились в альянс Stellantis, так что от французов модели ничего не досталось. Вообще, в Fiat заявили о новой платформе MLA, однако бразильские СМИ уверены, что за основу для паркетника взяли хэтчбек Fiat Argo, который выпускают с 2017-го (тоже в Бразилии). Судя по всему, «тележку» хэтча (она носит индекс MP-1) модернизировали, но что именно изменилось – не уточняется. Габариты паркетника тоже не раскрыты. Длина хэтчбека составляет 3998 мм, колесная база – 2521 мм, объем багажника – 300 литров. Кстати, у Argo имеется кросс-версия Trekking, дорожный просвет такой «пятидверки» — вполне достойные 210 мм.



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Дизайн экстерьера у Fiat 363 все же свой: у кросса оригинальные радиаторная решетка, бамперы и оптика (в дорогих версиях фары и фонари – светодиодные), есть неокрашенный пластиковый обвес, на крыше установили рейлинги. Салон еще не показали. Да и об оснащении сказано лишь в общих чертах – мол, в арсенале значатся современные системы помощи. Бразильцы, в частности, надеются на то, что паркетнику достался адаптивный круиз-контроль.



Для кроссовера подтвержден турбомотор Flex (то есть, традиционно для Бразилии, «питающийся» как бензином, так и этанолом), но опять же без подробностей. Местные медиа считают, что речь идет о «турботройке» 1.0 с максимальной отдачей в 125-130 л.с. Насчет коробки единого мнения нет: кто-то пишет о классическом шестиступенчатом «автомате», другие прочат кроссу вариатор. Версиям попроще могли отрядить четырехцилиндровый «атмосферник» 1.3 Firefly от Argo (101 или 109 л.с. – бензин/этанол), этому мотору якобы будут положены «механика» и CVT. У хэтчбека «турботройки» и вариатора пока нет, но Арго может ими обзавестись после рестайлинга. Привод же у кроссовера Fiat наверняка только передний.

Нынешний хэтчбек Fiat Argo 1 / 3 Нынешний хэтчбек Fiat Argo 2 / 3 Нынешний хэтчбек Fiat Argo 3 / 3

В Бразилии старта продаж нового паркетника ждут в сентябре-октябре, он составит конкуренцию Hyundai Creta, Nissan Kicks и Volkswagen T-Cross. К слову, Fiat 363 станет первым «традиционным» SUV марки в этой стране, ведь Fiat 500X там не представлен. В следующем году в Южной Америке появится еще один кроссовер Fiat: по предварительным данным, это будет купеобразный паркетник. А вот до других регионов Fiat 363 и «купе», скорее всего, не доберутся.

