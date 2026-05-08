Кроссовер Opel на платформе Leapmotor: старое имя, кнопки в салоне и доступная цена

Марка Opel, входящая в состав корпорации Stellantis, официально анонсировала новый компактный кроссовер на одной из платформ китайской компании Leapmotor, его производство начнётся в 2028 году на испанском заводе Opel в городе Фигеруэлас, провинция Сарагоса.

О том, что некоторые новые модели Opel будут базироваться на платформах Leapmotor, неофициальные источники сообщали ещё осенью прошлого года. В начале этого года, также из неофициальных источников, стало известно, что и другие принадлежащие Stellantis массовые бренды могут частично переехать на платформы Leapmotor. Теперь всё это подтвердилось официально. Первой моделью на китайской платформе будет компактный кроссовер Opel. Адаптация платформ Leapmotor другими марками Stellantis пока находится в стадии обсуждения.

Грядущий компактный кроссовер Opel на платформе Leapmotor будет производиться с 2028 года на заводе в испанском Фигеруэласе, который сейчас выпускает родственные субкомапктные хэтчбеки на французской платформа CMP — Opel Corsa (поколение F), Lancia Ypsilon и Peugeot 208. На этом же заводе уже в этом году либо в начале следующего будет локализован компактный кроссовер Leapmotor B10, официально продающийся в Европе с лета прошлого года. Испанская прописка позволит Leapmotor B10 избавиться от повышенных пошлин, которые с 2024 года Евросоюз взимает с электромобилей китайского производства.

Plug-in гибридная версия Leapmotor B10 для Европы 1 / 3 Plug-in гибридная версия Leapmotor B10 для Европы 2 / 3 Plug-in гибридная версия Leapmotor B10 для Европы 3 / 3

Leapmotor B10 построен на модульной платформе Leap 3.5, его габаритная длина — 4515 мм. Stellantis пока не раскрывает платформу будущего компактного кроссовера Opel, но известно, что его длина также составит около 4,5 м, а пропорции кузова на единственном официальном рендере (заглавная картинка) очень близки к Leapmotor B10. Короче говоря, почти наверняка этот кроссовер Opel будет базироваться на платформе Leap 3.5.

Почему же тогда новый кроссовер Opel нужно ждать так долго, аж до 2028 года? Потому что в Stellantis решили, что бэдж-инжиниринг — это всё-таки слишком примитивно и нехорошо для репутации Opel, поэтому для нового кроссовера в штаб-квартире Opel в Рюссельсхайме (Германия) будут ваять новый дизайн, здесь же настроят ходовую часть «в лучших европейских традициях». Британский журнал Autocar уточняет, что новый кроссовер получит имя, взятое из архива Opel, и что в салоне будет достаточное количество физических кнопок (в Leapmotor B10 их практически нет).

В апреле стало известно о том, что Stellantis сокращает больше трети инженеров в штаб-квартире Opel в Рюссельсхайме, но сохранённых специалистов будет достаточно, чтобы качественно адаптировать платформу Leapmotor под новый кроссовер.

В официальном пресс-релизе подчёркивается, что новый кроссовер Opel — это не замена модели Grandland второго поколения (платформа STLA Medium, габаритная длина — 4650 мм), а более доступная альтернатива ему. Opel Grandland сейчас стоит в Германии от 37 990 евро, тогда как Leapmotor B10 — от 29 900 евро за электрическую версию и от 32 400 за plug-in гибридную. Plug-in гибридная версия появилась у Leapmotor B10 в апреле этого года.

Также сегодня официально объявлено о том, что в рамках основанного в 2023 году совместного предприятия Leapmotor International корпорация Stellantis может передать в распоряжение Leapmotor испанский завод в Вильяверде (это один из районов Мадрида), который сейчас производит вяло продающийся Citroen C4 третьего поколения. Если соответствующая договорённость будет достигнута, то завод в Вильяверде отойдёт Leapmotor в 2028 году после окончания производства здесь Citroen C4. Что именно на этом заводе собирается выпускать Leapmotor, пока неизвестно. Не удивимся, если это будет новый Citroen C4 на платформе Leapmotor.

