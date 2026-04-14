Stellantis сокращает больше трети инженеров в штаб-квартире Opel в Рюссельсхайме

Рюссельсхайм (полное название — Рюссельсхайм-ам-Майн) — это дом компании Opel, именно здесь в далёком 1862 году Адам Опель открыл свою компанию. До 2017 года компания Opel находилась под контролем General Motors, американцы давали немецким коллегам большую автономность, в техническом центре в Рюссельсхайме тогда трудились порядка 7000 инженеров.

В 2017 году GM продала Opel французской PSA Group, которая в свою очередь в 2021 году объединилась с Fiat Chrysler Automobiles в корпорацию Stellantis. Под контролем французов компания Opel была подвергнута жесточайшей унификации, все прежде оригинальные модели были переведены на французские платформы. Инженерный штат Opel резали несколько раз, сейчас в Рюссельсхайме трудятся 1650 инженеров, а скоро останутся только 1000, потому что больше не нужно, об этом сообщает деловое издание Automotive News Europe.

Рендеры новой штаб-квартиры Opel grEEn-campus 1 / 3 Рендеры новой штаб-квартиры Opel grEEn-campus 2 / 3 Рендеры новой штаб-квартиры Opel grEEn-campus 3 / 3

В 2024 году корпорация Stellantis затеяла строительство в Рюссельсхайме новой штаб-квартиры Opel, получившей название grEEn-campus, закладка первого камня состоялась осенью прошлого года, закончить стройку планируется в конце этого года, в 2027 году grEEn-campus будет введён в эксплуатацию — вот там эти оставшиеся 1000 инженеров и будут работать. В основном они будут заниматься разработкой дизайна новых моделей Opel/Vauxhall и адаптацией к ним готовых технических решений, планируется широкое использование во всех ключевых процессах искусственного интеллекта.

Новая штаб-квартира компактнее и экологичнее старой, она будет работать только на чистой энергии, получаемой от солнца и ветра, на территории будет ландшафтный парк для прогулок и отдыха. Некоторым сотрудникам вообще разрешат работать из дома, чтобы не расходовать корпоративные свет и воду. Старую штаб-квартиру после открытия новой частично демонтируют, землю продадут.

Напомним, что часть новых моделей Opel будет базироваться на платформах китайской компании Leapmotor, интересы которой за пределами Китая с 2023 года представляет Stellantis. Собственную инженерную школу Opel к настоящему моменту можно считать полностью утраченной.

