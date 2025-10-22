Бизнес ×
Когда больше нечего терять: под маркой Opel могут появиться клоны моделей Leapmotor

22.10.2025 273 0 1

Растерявшая самобытность немецкая марка Opel, входящая в состав корпорации Stellantis, всерьёз рассматривает возможность пополнить модельный ряд клонами китайских электромобилей Leapmotor, тем более что один из них будет со следующего года производиться на заводе Opel в Испании.

Продажи Opel в Европе снижаются четвёртый год подряд, с января по август нынешнего года немецкая марка, по данным ACEA, реализовала 266 043 автомобиля (-9,3% по сравнению с АППГ), в это число входят в том числе праворульные клоны под маркой Vauxhall. Все современные легковые модели Opel базируется на французских платформах, собственная инженерная школа де-факто утрачена, многие клиенты Opel это понимают и не видят причин сохранять верность марке, тем более что стоят Опели недёшево — на рынке есть более доступные альтернативы, в том числе китайского происхождения.

Leapmotor B10
Leapmotor B10
Leapmotor B10
Материнская по отношению к Опелю корпорация Stellantis с 2023 года представляет интересы китайской компании Leapmotor за пределами Китая и намерена сделать из неё мощного игрока на европейском автомобильном рынке. В следующем году в Испании начнётся выпуск компактного электрического кроссовера Leapmotor B10. Конкретная площадка не называется, но с вероятностью, близкой к 100%, это будет завод Opel в городе Фигуэлас, на котором сегодня производятся актуальный субкомпактный хэтчбек Opel Corsa (поколение F), а также соплатформенные Lancia Ypsilon и Peugeot 208.

Немецкое деловое издание Automobilwoche сегодня сообщило со ссылкой на инсайдеров, что Opel рассматривает возможность добавления в свою модельную линейку клона Leapmotor B10, а в перспективе может налепить логотоипы Opel и на другие модели китайского бренда. Сильно менять что-либо в исходных «китайцах» не планируется, то есть речь идёт о банальном бэдж-инжиниринге. В таком случае начать производство очередного «псведо-опеля» можно синхронно с оригинальным Leapmotor B10, то есть в следующем году.

Leapmotor B10

Leapmotor B10 уже вышел на европейский рынок, просто пока здесь продаются экземпляры китайской сборки в европейской спецификации. В Германии Leapmotor B10 стоит от 29 900 евро, тогда как субкомпактный электрический кроссовер Opel Mokka стоит от 36 740 евро, электрический хэтчбек Opel Corsa — от 29 990 евро. Есть ещё бюджетный субкомпактный кроссовер Opel Frontera, его базовая электрическая версия стоит 28 990 евро. Проблема в том, что платформа CMP, на которой базируются Mokka и Corsa, морально устарела, а платформа Smart Car, лежащая в основе Frontera, — это упрощённая версия платформы CMP. То есть Opel предлагает старьё, а Leapmotor наоборот считается с одной из самых динамично развивающихся по части технологий китайских компаний.

Короче говоря, Opel имеет теоретическую возможность за счёт Leapmotor совершить технологический рывок и дать клиентам действительно современные «электрички», но этим клиентам придётся смириться с тем, что от Опеля в них одно только название. У моделей Opel на французских платформах хотя бы дизайн собственный.

Leapmotor B05

Вслед за кроссовером Leapmotor B10 испанскую прописку должен получить родственный хэтчбек Leapmotor B05, он тоже вполне может стать одной из ближайших новинок марки Opel.

хэтчбек кроссовер Китай слухи электромобиль новинки Европа бизнес Opel Leapmotor
